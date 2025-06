Representante fue el primero en firmar acta propuesta por Gustavo Bolívar para reducir el salario de los congresistas

El congresista Santiago Osorio criticó a los congresistas que archivaron la reforma laboral y que, al mismo tiempo, impidieron la votación del proyecto de reducción de su salario - crédito @osoriosantiago/X

Más de 20 veces se ha caído el proyecto con el que se pretende reducir el salario de los congresistas en Colombia. Según los promotores de las diferentes iniciativas, los constantes fracasos responden a estrategias de dilación de parte de senadores y representantes a la Cámara que en realidad no quieren que su sueldo sea menor, aunque afirmen lo contrario.

Actualmente, los congresistas en Colombia ganan más de $50 millones mensuales por su trabajo, lo que difiere notablemente del salario mínimo que reciben los colombianos: $1.423.500, que aumentan a $1.623.500 por el auxilio de transporte de $200.000.

Teniendo en cuenta el panorama de desigualdad en materia salarial, los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro, del Polo Democrático y del Pacto Histórico, respectivamente, presentaron una iniciativa para bajar el sueldo de los congresistas, pero, nuevamente, se hundió.

Primer firmante del acta de compromiso

El congresista Santiago Osorio firmó el acta en el que se compromete a promover un proyecto de reducción del salario de senadores y representantes, o a apoyar alguna iniciativa relacionada - crédito @GustavoBolivar/X

El panorama motivó al exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar a proponer una estrategia que serviría para garantizar que los senadores y representantes a la Cámara se comprometan a impulsar la reducción de su remuneración en el Congreso.

Se trata de un acta que, según indicó, deberían llenar y firmar todos los políticos que aspiren a tener una curul en el Senado o en la Cámara en 2026, año en el que se llevarán a cabo las elecciones del Legislativo. Su iniciativa ya tiene un primer firmante: el representante a la Cámara por el partido Alianza Verde Santiago Osorio. El servidor público aseguró haber sido coautor de proyectos con ese mismo fin, los cuales han fracasado.

Gustavo Bolívar aseguró que los congresistas que no cumplan con lo firmado en el acta podrían verse afectados - crédito @GustavoBolivar/X

“Como congresista, que he sido coautor de estas leyes que pretenden reducir el salario de los congresistas, he visto con enorme frustración como este Congreso impide autorreformarse, y esto nos tiene que llevar a otra instancia”, dijo el funcionario en una grabación conjunta con Gustavo Bolívar.

El rechazo a la reforma laboral del Gobierno

Osorio señaló al Congreso de estar “desconectado de la realidad” del país, teniendo en cuenta que ha negado varias reformas sociales del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que pretenden mejorar las condiciones de vida de la población. Una de las propuestas que el Legislativo echó para abajo es la reforma laboral, que tiene como fin incrementar los ingresos de los trabajadores y trabajadoras mediante mejoras en el reconocimiento de horas extra, recargos nocturnos y dominicales y festivos.

La Comisión Séptima del Senado archivó el proyecto oficialista al considerarlo perjudicial para las pequeñas y medianas empresas del país, puesto que no tendrían como asumir el aumento de los costos salariales. El resultado sería la desvinculación laboral de miles de personas.

Los congresistas en Colombia ganan más de $50 millones - crédito Colprensa

No obstante, desde la perspectiva del congresista, la postura de la oposición es equivocada y, además, es indignante, toda vez que, mientras rechazan el incremento del salario de los empleados, se niegan a reducir el propio. “Al mismo tiempo hacen lo que sea a través de un jefe anti-reformas para que este proyecto no salga adelante y para que no podamos hacer una reducción del salario de los congresistas”, dijo.

De acuerdo con Bolívar, es necesario que se disminuya la brecha salarial entre la población y los congresistas. En ese sentido, explicó que la firma del acta debe hacerse en época electoral, para que garantizar el compromiso de los legisladores, puesto que cuando ocupan sus curules y empiezan a recibir su millonario salario, se abstienen de apoyar las propuestas para reducirlo.

En caso de que los firmantes no cumplan con su palabra, sus electores podrían recurrir al Consejo de Estado para exigir la apertura de un proceso por “fraude al elector”.