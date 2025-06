Petro defendió la consulta popular tras fallo del Consejo de Estado en su contra: “La última palabra, la tiene la Corte Constitucional”

Petro espera que la Corte Constitucional apruebe la consulta popular vía decreto - crédito Presidencia de la República/Colprensa

El Consejo de Estado emitió un Auto el 3 de junio de 2025 en el que subraya que la decisión del Senado de la República sobre la consulta popular impulsada por el presidente de la República, Gustavo Petro, constituye un acto definitivo, lo que desestima la posibilidad de que el Ejecutivo convoque la consulta mediante decreto.

El alto tribunal explicó que el Legislativo adoptó una postura clara respecto a la iniciativa presidencial, lo que contradice uno de los principales argumentos esgrimidos por el mandatario colombiano, que había sostenido que la ausencia de una posición firme del Senado habilitaba la convocatoria directa.

La controversia surgió a raíz de una demanda presentada el 19 de mayo por Raymundo Marenco. El objetivo de la acción judicial era suspender temporalmente la consolidación de los resultados de la sesión en la que el Senado emitió un concepto desfavorable a la solicitud de Gustavo Petro para convocar una consulta popular.

“Como las pretensiones del demandante se fincan en la existencia de un concepto desfavorable en punto de la consulta popular nacional, es evidente que tal acto se convirtió en definitivo, pues con ello culminó el trámite iniciado el 1° de mayo de 2025 por el presidente y sus ministros”, se lee en el auto del Consejo de Estado.

Tras el pronunciamiento del Consejo de Estado, el jefe de Estado utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a la entidad, en el que rechazó su pronunciamiento.

A su vez, afirmó que el órgano que determinará si puede o no impulsar la consulta popular vía decreto es la Corte Constitucional.

“La última palabra, la tiene la Corte Constitucional, el tribunal de cierre de la tutela. Restablezco el artículo 86 de la Constitución Nacional, “derogado” anticonstitucionalmente por Duque”, escribió en su cuenta de X.

El primer mandatario insistió en que hubo trampa en la votación que hundió la consulta, por lo que está a la expectativa de que el pueblo colombiano apoye su decisión.

“Es irrevocable. El senado no votó el concepto favorable de la consulta popular y han pasado 30 días. Que respeten al pueblo. Al pueblo no se le trampea, como pensaba hacer Alexander Vega con 700.000 votos del Pacto Histórico que no había contado y como si lo logró con fuerza ciudadana”, escribió.

Incluso, aseveró que en el Congreso implementaron tácticas dilatorias a la consulta y otros de sus proyectos, acciones que calificó como una forma de atacar a su movimiento político. “Busca desaparecer el progresismo en Colombia, y no lo permitiremos”.

Con respecto a las declaraciones de Petro, Alexander Vega, exregistrador nacional, advirtió que, en caso de que los altos tribunales, como el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, rechacen la consulta popular, el presidente podría utilizar esta situación para construir una narrativa que justifique los problemas de su administración.

Según el exfuncionario, Petro podría argumentar que tanto el Congreso de la República como la Rama Judicial le han impedido gobernar, trasladando la responsabilidad de los resultados negativos de su gestión a estas instituciones.

“El presidente y los propios asesores saben que pueden correr un riesgo muy alto en poner a Petro en la Comisión de Acusaciones, porque donde la Corte o el Consejo de Estado lleguen a darle la razón al Senado, como tiene que ser, se abre un frente de batalla contra las cortes”, sostuvo en entrevista con Semana.

Otra posibilidad planteada por Vega es que Petro recurra a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente como respuesta a un eventual rechazo de las cortes. Sin embargo, el exfuncionario subrayó que esta opción también requeriría la aprobación del Congreso de la República, lo que añade un nivel de complejidad al proceso.