Melissa Gate confrontó a Altafulla por haber tenido relaciones íntimas con Karina García en ‘La casa de los famosos’: “Crees que estuvo bien”

Melissa Gate confrontó a Andrés Altafulla sobre un supuesto vínculo íntimo durante el último debate del ‘reality’ - crédito cortesía del Canal RCN

Un día antes de la última noche de eliminación de La casa de los famosos Colombia, la tensión alcanzó su punto máximo cuando Melissa Gate confrontó a Andrés Altafulla sobre una supuesta relación íntima que este habría tenido con Karina García dentro del reality.

El enfrentamiento ocurrió durante el debate final, un espacio en el que los cinco participantes restantes tuvieron la oportunidad de plantearse preguntas incómodas y abordar sus diferencias antes de la gran final.

Durante el debate, la rivalidad entre Melissa Gate y Andrés Altafulla quedó en evidencia. Ambos se han posicionado como dos de los participantes con mayores posibilidades de ganar, pero también como adversarios directos dentro de la competencia.

“¿Crees que relaciones íntimas en la casa, en medio de tus compañeros, estuvo bien?”, preguntó Melissa en vivo, generando una fuerte discusión - crédito cortesía del Canal RCN

En un momento particularmente tenso, la influencer paisa cuestionó a Altafulla sobre su comportamiento dentro de la casa, preguntándole: “¿Crees que relaciones íntimas en la casa, en medio de tus compañeros y delante de toda Colombia estuvo bien?”

La pregunta, que hacía referencia a su supuesta relación con la modelo Karina García, generó incomodidad y una discusión entre ambos.

El cantante barranquillero respondió defendiendo su postura e indicó que las decisiones personales no deberían ser objeto de juicio por parte de los demás: “Creo que eso hace parte de la vida íntima de una persona y nadie tiene el derecho de atravesar esa delgada línea y decir qué está bien o mal en la vida del otro. Creo que somos personas grandes y responsables de nuestras acciones. No somos nadie para juzgar lo que haga el otro”.

Altafulla respondió que su vida privada no debía ser juzgada, y defendió su comportamiento como un asunto personal - crédito cortesía del Canal RCN

Otros momentos del debate

Durante el debate de los cinco semifinalistas de, la creadora de contenido Melissa Gate lanzó una grave acusación contra su compañero Altafulla, afirmando que lo denunció ante la producción del programa por acoso laboral.

Según relató Melissa, esta situación ocurrió en los primeros días de convivencia, cuando, según ella, el cantante “se la pasaba encima de mí”. La denuncia habría llevado a que el Jefe interviniera y regañara a Altafulla, que posteriormente habría cambiado su actitud y comenzado a relacionarse con Karina García.

Altafulla negó las acusaciones y aseguró que su estrategia dentro del programa no había cambiado en ningún momento. Según explicó, sus interacciones con Karina comenzaron desde el segundo día de su ingreso a la casa, y no como resultado de un regaño o intervención por parte de la producción. Además, el cantante desestimó las palabras de Melissa, calificándolas como “juicios típicos” de ella y afirmando que no tenía necesidad de refutar nada.

El cruce entre Melissa y Altafulla se convirtió en el momento más tenso del debate, con acusaciones personales y respuestas defensivas - crédito Canal RCN

En otro momento, el cantante barranquillero cuestionó a la influencer paisa sobre si consideraba motivo de orgullo fomentar el irrespeto y el odio dentro del programa. La creadora de contenido respondió acusándolo de promover “la degeneración y el acoso”, además de representar “todos los antivalores que se pueden ver en un hombre”.

En otro punto del debate, Melissa criticó a Altafulla por, según ella, victimizarse y utilizar su fe en Dios como una estrategia dentro del programa. El cantante rechazó estas afirmaciones, asegurando que su personalidad y valores han sido consistentes desde el inicio de la competencia: “Ella habla de lo que tiene en su corazón, yo no me estoy metiendo con nadie, tengo bien claros mis principios, mis valores, por eso desde el primer día he sido el mismo”.

Las acusaciones de Melissa y las respuestas de Altafulla generaron un amplio debate en redes sociales, donde los seguidores del programa se dividieron entre quienes apoyaban a uno u otro participante: “Melissa se defendió muy bien”; “Altafulla la dejó seca”; “No puede ganar un acosador”; “bien Altafulla”.

Altafulla negó los señalamientos de acoso y dijo que su comportamiento ha sido el mismo desde su ingreso al programa - crédito Canal RCN

El enfrentamiento entre los participantes se suma a una serie de tensiones que han marcado la dinámica de La casa de los famosos Colombia en sus últimas semanas. Con la final cada vez más cerca, los participantes buscan consolidar su posición frente al público, mientras las acusaciones y los conflictos internos continúan siendo el centro de atención tanto dentro como fuera de la casa.