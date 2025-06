Karina García tendría deuda con marca que la patrocinó en algunos eventos al salir del reality: la tienda ya se pronunció

La influencer enfrenta críticas tras no promocionar los diseños de Versa For Men, pese a un acuerdo de colaboración, mientras su regreso a La Casa de los Famosos Colombia 2 reaviva el debate en redes sociales - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

El regreso de Karina García a La casa de los famosos Colombia 2 en calidad de jefa de campaña de Andrés Altafulla generó revuelo entre los seguidores del reality.

La influencer habría recibido una oferta de 52 millones de pesos por una participación de solo tres días, cifra que provocó debate en redes sociales debido a su ya consolidada presencia mediática y a sus compromisos como anfitriona en una discoteca de Medellín.

Su retorno no solo impulsó la campaña de Altafulla, sino que también reavivó su popularidad y la colocó nuevamente en el centro de la atención pública.

Durante su breve estancia en el programa, se difundió en redes sociales un video de una discusión entre Karina García y Yina Calderón en el área de belleza de la casa, momento en que Calderón acusó a García de victimizarse y de utilizar referencias religiosas en su estrategia junto a Altafulla.

En medio de la confrontación, Calderón también señaló públicamente que García no cumplió con la marca Versa for men, al no promocionar los vestidos que le habían sido proporcionados para eventos, como se había acordado. Ante esta acusación, García optó por guardar silencio.

La paisa no respondió a las acusaciones de la empresaria de fajas - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

En medio de la controversia, la marca emitió un comunicado en el que explicó que “fuimos los diseñadores del vestido que Karina lució en la gala de los Premios Heat, así como del traje que usó su mánager Deiby Colorado. Ambos diseños los realizamos con muchísimo amor, dedicación y entrega, como todo lo que hacemos en Versa for men… Sin ánimo de generar polémica ni hablar mal de nadie, queremos ser honestos con nuestros seguidores y clientes: la situación con Karina García y su mánager Deiby ha sido muy frustrante”, se leen en el comunicado.

La marca de moda expresó su frustración por la ausencia de promoción tras entregar vestidos a la influencer y su representante - crédito @versaformen / Instagram

La marca también explica que hasta ahora no han recibido la supuesta publicidad prometida por la paisa.

“Hasta el día de hoy, seguimos esperando la publicidad prometida, que fue acordada como NO PAGA, es decir, por colaboración. Nuestro compromiso siempre ha sido la transparencia, la responsabilidad y el respeto”, añadieron al comunicado oficial de la tienda.

Por otro lado, algunos seguidores de la paisa cuestiona la veracidad de estas declaraciones, pues en el perfil de Karina esta anclada la publicación en la que luce el vestido. Sin embargo, no cuenta con las etiquetas de la marca.

El comunicado desató reacciones divididas en redes sociales donde se acusó a la paisa y otros aseguraron que la marca solo quiere un poco de fama de Karina. “No me sorprende de Karina”, “ellos solo quieren fama de Karina”, “todos quieren hundirla y cada vez la hacen más famosa”, “que se puede esperar de una mujer como ella”, “que conveniente la marca”, “pero yo veo que las fotos están en el perfil de Karina”, “a ellos se les olvida que son amigos de Yina, esto no es normal”, fueron algunas de las reacciones.

Los dueños de la tienda confesaron tener una amistad con Yina Calderón y levantó sospechas entre los seguidores

En medio de la controversia por el vestido de Karina, varios internautas recordaron que la tienda confesó hace un par de semanas tener una relación cercana con Yina Calderón, lo que levanto sospechas sobre un supuesto sabotaje y estrategia para desestabilizar la campaña de Altafulla en manos de García.

Una usuaria en X compartió un comentario de la cuanta de Versa for Men en TikTok donde aseguraron ser cercano con la empresaria de fajas. “Para yina todos son amigos de ella, todos fueron novios”, escribió un usuario a lo que la marca respondió: “Ella es amiga nuestra cariño”, mensaje por el que varios internautas aseguran que se trata de una aparente estrategia creada por Calderón.

Internautas recordaron mensaje de la tienda en donde aseguran ser cercanos a Yina - crédito @luv_k_g/ X

Por otro lado, en la cuenta oficial de TikTok de la marca todavía se encuentra anclado un video en el que anunciaron que trabajarían junto a Karina, lo que fue cuestionado en los comentarios de la publicación. “Si no les pago, ¿qué hace un video de ella con ustedes anclado en este perfil?”, “como marca es una falta de profesionalismo que Yina fue la que empezó con los rumores”, “ya saben donde no comprar”, “oportunistas”, fueron algunas de las reacciones.

Además, recientemente usuarios en redes sociales notaron que el perfil de la marca en Instagram fue cerrado, algunos aseguran que esto sucedió por denuncias que pusieron los seguidores de Karina en la red social.

Internautas lanzaron duras críticas a la marca por tener anclado el video de Karina en su cuenta después de arremeter contra ella - crédito @versaformen / TikTok

Hasta el momento Karina no se ha referido al drama, pues ha enfocado sus redes sociales y su regreso al programa para hacer campaña para Altafulla, por lo que sus seguidores esperan que apenas salga de nuevo del programa, pueda dar su versión de lo que paso con la marca de ropa.