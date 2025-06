Francisco Barbosa anunció su intención de aspirar a la Presidencia: esto dijo

El exfiscal Francisco Barbosa anunció su intención de aspirar a la Presidencia - crédito Colprensa

Francisco Barbosa, exfiscal general, anunció el jueves 5 de junio, su interés en postularse para la Presidencia de la República.

Este anuncio lo realizó durante su intervención en la 59ª Convención Bancaria de la Asobancaria, evento clave del sector financiero colombiano.

Barbosa expresó su intención de lanzarse como precandidato presidencial dentro de una consulta interpartidista.

“Lo digo públicamente hoy: voy a poner en consideración mi nombre a la coalición partidista o interpartidista para que evalúen la posibilidad de que lo incluyan en la consulta, declaró.

Exfiscal buscará participar como precandidato presidencial en una consulta interpartidista - crédito Redes sociales

De esta manera, el exfuncionario aseguró que su participación en este proceso electoral está prevista para el mes de marzo.

En cuánto a su decisión, Francisco explicó que se da como respuesta a lo que considera una grave crisis institucional que vive el país. “En este lugar advertí que estábamos teniendo una crisis institucional y que esto se iba a agravar, estamos viviendo un momento muy difícil en Colombia. La separación de poderes está en riesgo, la institucionalidad está en riesgo, quieren pasar por encima del Congreso de la República, de la Rama Judicial, del Poder Público, están preparando un asalto a la Constitución Política".

Además, agregó que “yo no me podía quedar callado, era mucho más fácil quedarme en un escenario cruzado de brazos y ver lo que ocurría en el país y no anticipar lo que puede ocurrir en Colombia, que es la pérdida de la libertad y de la democracia”.

En medio de su intervención en el Congreso de Asobancaria afirmó que “quiero ser un candidato que logre la posibilidad de lograr o tener consenso, de que los colombianos tengan medicamentos, de que podamos explorar con tranquilidad petróleo y carbón, de que haya seguridad y justicia, de que no premien con un millón de pesos a los bandidos, sino que podamos entregar esos recursos a los jóvenes”.

El exfiscal anunció su precandidatura para la Presidencia de la República - crédito @FBarbosaDelgado/X