Consulta popular: la oposición prepara movilización en las calles en respuesta a Gustavo Petro, la fecha del anuncio está confirmada

El martes 10 de junio se conocería la fecha en la que saldrían a las calles en respuesta a la convocatoria del presidente Gustavo Petro

En respuesta a la convocatoria de la consulta popular vía decreto que anunció el presidente de la República, Gustavo Petro, en la alocución presidencial del martes 3 de junio de 2025, varios de los congresistas de los partidos de oposición e independencia al Gobierno, como el Centro Democrático, Cambio Radical y Conservador, anunciaron el miércoles 4 de junio que harán manifestaciones en las calles. Y todo para frenar lo que sería, según ellos, un “exabrupto” del jefe de Estado.

En un video difundido a través de redes sociales, senadores y representantes de diversas alianzas políticas manifestaron su desaprobación frente a la decisión del Ejecutivo. La senadora Paloma Valencia, que hace parte del Centro Democrático, expresó la necesidad de unidad nacional diciendo: “Hoy más que nunca los colombianos tenemos que estar unidos porque ante los intentos de romper nuestra democracia, Colombia tiene que pararse firme para defenderla”.

Este llamado fue compartido por el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe, que destacó la importancia de la participación ciudadana en este momento crítico.“Los congresistas haremos lo propio, las cortes harán lo propio, pero necesitamos que ustedes los colombianos se unan a nosotros para defender nuestra democracia”; mientras que su colega, Germán Blanco, lanzó un claro mensaje: “Los verdaderos conservadores seguiremos resistiendo”.

Congresistas y activistas de los partidos contrarios al Gobierno nacional convocarían a marchas para expresarse en las calles en relación con la intención del presidente de llamar los colombianos a las urnas

El mensaje de unión trascendió diferentes colectividades. La representante Lina María Garrido reiteró el compromiso para proteger las instituciones y dijo estar “presente para defender las instituciones y la libertad de nuestro país”. Entretanto, la senadora María Fernanda Cabal, que comparte colectividad con Valencia, llamó a la cohesión de las voces críticas del país. Que estamos hoy más unidos que nunca porque somos la voz de millones que defendemos la libertad”, dijo.

Más voces en favor de la movilización ciudadana

A su turno, el senador Honorio Henríquez también hizo eco del sentimiento de indignación colectiva. “Todos unidos por la democracia y la defensa de las instituciones. Los verdaderos conservadores seguimos resistiendo”, dijo el miembro del Centro Democrático. Finalmente, Josías Fiesco, activista del partido, dejó en claro que será el martes 10 de junio cuando Colombia sabrá cuándo irán a las calles. “Hay un hastío de Petro, pero el país está en pie. Unidos y firmes”, indicó.

En su alocución del 3 de junio de 2025, el presidente de la República anunció que llamará el mecanismo de participación ciudadana por la vía administrativa

Toda esta reacción surgió tras la más reciente alocución presidencial de Petro, que en la noche del 3 de junio y en cadena nacional reveló la promulgación del decreto que oficializa la consulta. La convocatoria busca que los colombianos decidan sobre la reforma laboral, defendida por Petro como una medida que devuelve al pueblo el protagonismo en el escenario político, al afirmar que es el “pueblo el que debe expresarse, porque es el dueño del poder político en Colombia”.

Petro criticó al senador Efraín Cepeda, presidente del Congreso, al que acusó de incumplir sus deberes legislativos al no habilitar un debate adecuado en el Senado. “Lo que hizo el senador Cepeda fue una vagabundería con el pueblo y su votación es ilegítima porque nunca puso a discutir al Senado de la República el concepto favorable o no de la consulta popular”, expresó el primer mandatario, que señaló al veterano congresista de no respetar la Ley 5 de 1992.

Así como lo reconoció el propio mandatario, el documento sería firmado en la presente semana, y dado a conocer desde Medellín o Cali, en sede por confirmar, con las 12 preguntas planteadas inicialmente para ser discutidas por los ciudadanos en las urnas. Todo esto pese a la misiva que Cepeda, en su condición de titular del cuerpo legislativo, le envió al registrador Nacional del Estado Civil, en el que le informó el resultado de la votación del 14 de mayo, con la que se hundió la consulta.

Efraín Cepeda notificó a la Registraduría sobre el rechazo de la consulta popular, a través de la votación de la plenaria del Senado

“La solicitud de concepto favorable del Senado de la República sobre convocatoria a consulta popular de carácter nacional fue negada el día 14 de mayo de 2025, en sesión plenaria del Senado, mediante votación nominal, con resultado de 49 votos por el ‘No’ y 47 votos por el ‘Sí’”, se lee en el documento firmado por el congresista, que reiteró que la convocatoria de Petro sobre el particular no tiene asidero y, en caso de continuar, estaría incurriendo en prevaricato.