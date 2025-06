Petro ordenó al Ejército tomar la zona donde asesinaron líderes awá en Nariño: “Con la sangre indígena no se juega”

Presidente Petro ordenó al Ejército tomar las zonas donde asesinan líderes indígenas - crédito Presidencia/Youtube

Durante su habitual Consejo de Ministros, transmitido en la noche del martes 3 de junio de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, expresó su repudio ante los recientes atentados criminales contra líderes sociales indígenas, especialmente integrantes del pueblo awá en Nariño.

En ese sentido, el primer mandatario ordenó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, enviar tropas del Ejército a la región donde se perpetró el crimen del coordinador general de Camawari Luis Aurelio Araujo Hernández y sus escoltas, que aparecieron baleados y sus cuerpos incinerados en la vereda Cuaiquer Viejo, zona rural del municipio de Ricaurte, en el piedemonte costero del departamento, en la mañana del martes 3 de junio.

Esta decisión también cobijaría la zona donde William Arias, gobernador suplente de Unidad Indígena del Pueblo Awá, salió ileso de un ataque armado perpetrado por desconocidos en la noche del domingo 1 de junio mientras se movilizaba en su vehículo por una vía de Barbacoas.

El presidente Petro se refirió al crimen del coordinador general de Camawari Luis Aurelio Araujo Hernández y sus escoltas - crédito Pulso/Facebook

“Yo no voy a sacar el Ejército del Catatumbo, sino que, incluso, hay que ampliarlo. Ahora hay que ir a esta zona, ministro, y se la toma. Respetando la cultura indígena. Pero aquí el ELN no va a matar más indígenas. Desde la frontera río Mataje con Ecuador hasta la primera ciudad, el Ejército se toma la zona y tratamos de hacer una alianza con los pueblos indígenas. Los están matando”, dijo.

Asimismo, el mandatario propuso una alianza entre el Estado y los pueblos indígenas para impedir que “factores ajenos a su cultura” provoquen enfrentamientos e incluso asesinatos dentro de sus comunidades.

“Tratamos de hacer una alianza con los pueblos indígenas para que factores externos a su cultura no los estén matando entre sí. Ahora, ¿de qué paz habla el ELN? ¿La paz de los cadáveres?, ¿la paz de los sepulcros malditos? Con la sangre indígena no se juega, porque son ancestros de toda Colombia“, aseveró puntualmente.

Del mismo modo, indicó que los crímenes cometidos contra las comunidades indígenas deben ser investigados, pues los considera crímenes de lesa humanidad. Por esta razón, planteó la necesidad de llevarlos a la justicia internacional, en particular a la Corte Penal Internacional.

El presidente Petro aseguró que estos crímenes se deben llevar a la justicia internacional - crédito Presidencia de Colombia/EFE

“Yo he anunciado que la junta del narcotráfico debe ser procesada en la justicia internacional de la cual hacemos parte. Y es el presidente el que la activa. Yo creo que ya llegó la hora porque hay muchos extranjeros matando colombianos. Con un equipo de jueces del Ministerio de Justicia y la Secretaría Jurídica y la Agencia de Defensa del Estado deben configurar el equipo para redactar la demanda ante la Corte Penal Internacional. Y si cayó el ELN, qué pena, pero tocó. No pueden ser aliados del narcotráfico extranjero matando indígenas”, declaró.

De otro lado, criticó la complicidad que ha existido entre miembros actuales y pasados del Ejército y la Policía Nacional con el crimen organizado, e incluso, el narcotráfico.

“El colombo-albanés que cayó en la frontera colombo-venezolana tenía un arma de la Armada Nacional. El Ejército no puede colaborar con armas, nada, ni la Policía, ni nada, con estos asesinos”, señaló el jefe de Estado.

La orden es clara: el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, debe enviartropas a Nariño para garantizar la seguridad de líderes de pueblos indígenas - crédito @mindefensa/X

Finalmente, planteó la necesidad de transformar el Ejército colombiano en una “fuerza de salvación de la humanidad”, basado en valores humanos; es decir, un Ejército que “priorice el respeto por la vida y los derechos humanos”, tanto dentro como fuera del país.

“Colombia no puede exportar los mercenarios, no enseñamos a los soldados a matar ni colombianos ni fuera de Colombia. O sea, no nos podemos constituir en el ejército de la mafia. Guerrilleros y militares juntos en la misma. Es la degradación de Colombia”, puntualizó el mandatario.