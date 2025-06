Claudia López se salió de sus cabales cuando le preguntaron sobre su relación con Gustavo Petro: “Yo no pedí que votaran por nadie”

Claudia López intenta distanciarse políticamente de Gustavo Petro para las presidenciales de 2026 - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El 3 de junio de 2025, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, formalizó su inscripción en la Registraduría Nacional como aspirante a la Presidencia de Colombia, respaldada por un movimiento ciudadano.

Para consolidar su aspiración a la Casa de Nariño, López comenzará a recolectar firmas, con la intención de presentarse como una opción independiente en las próximas elecciones.

Su objetivo es proyectarse como una figura autónoma, pero López ha sido una reconocida aliada del presidente Gustavo Petro, al que apoyó abiertamente durante su campaña presidencial en 2022. Este vínculo político generó cuestionamientos sobre su actual postura, especialmente en el contexto de su nueva aspiración electoral.

Durante una entrevista en Tropicana, López abordó este tema mientras explicaba los detalles de su campaña y el proceso de recolección de firmas. Sin embargo, el tono de la conversación cambió drásticamente cuando Gabriela Romero, periodista e imitadora de voces del medio, le planteó una pregunta directa: “Si usted pidió apoyar a Petro y al cambio que él proponía, ¿por qué deberíamos confiar en usted ahora?”.

La pregunta incomodó a López, que respondió de manera contundente: “Yo no pedí que votaran por Petro, yo no pedí que votaran por nadie. Di mi voto porque creía en el cambio”. Esta declaración demostró un intento de distanciarse del proyecto político del petrismo, a pesar de su apoyo previo.

La reacción de López llevó a que sus asesores intervinieran rápidamente para manejar la situación y evitar que el incidente afectara su imagen en vivo. Este episodio pone de manifiesto los retos que enfrenta la exalcaldesa en su intento por reposicionarse políticamente y desligarse de su asociación con el actual presidente.

Tras su salida de tono, la exsenadora sostuvo: “La tirria de Petro es que lo he derrotado dos veces. He enfrentado su arrogancia. En 2019, cuando me lancé a la Alcaldía de Bogotá, me dijo: ‘Nadie gana la Alcaldía de Bogotá sin mi apoyo y yo le exijo que pare el Metro o no la apoyo. Yo le respondí: ¿Sabe qué Gustavo? Prefiero perderlo que hacerle ese daño a mi ciudad (…) Me voy a concentrar en la segunda línea que será en Engativá y Suba y será subterráneo y este año se va a licitar’”.

La crítica de Petro a Claudia López por su precandidatura presidencial

El presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró en sus redes sociales que la exalcaldesa Claudia López jugó un rol clave para hundir varios de los proyectos más importantes de su administración, citando la reforma laboral.

A su vez, señaló que mientras estuvo al mando de la capital del país, su gestión perjudicó los proyectos del metro subterráneo y la torre central del San Juan de Dios.

“Claudia no sabe sino de traiciones. La última, a los trabajadores de Colombia. Se tiró el metro subterráneo de Bogotá e iba a dinamitar la torre central del San Juan de Dios”, escribió en su cuenta de X.

Incluso, mencionó que se opuso firmemente a apoyar la financiación del Estado a las universidades públicas con el fin de mejorar el acceso a la educación superior.

“Nunca quiso ayudarnos en ampliar las universidades públicas y se inventó un malísimo programa imitador de “Ser Pilo Paga” que es un subsidio con dinero público a la universidad privada para élites”, anotó.

Entre los señalamientos, el presidente Petro reconoció que la exmandataria local “puso en la agenda pública la palabra “cuidado”, pero olvidó que el gran cuidador es la persona libre, la familia unida y el poder público”.

Sus palabras fueron una contestación a las críticas de la exalcaldesa de la capital del país, que en el registro de su precandidatura presidencial utilizó el lema “el cambio que no fue” para referirse a la administración de Petro. Además de expresar que “Colombia no aguanta cuatro años más de improvisación, de polarización, clientelismo y falta de ejecución. No más peleadera, carreta, politiquería y corrupción”.