Abelardo de la Espriella anunció demanda ante el Consejo de Estado del decreto que convocaría la consulta popular: “La ley no es como el hielo”

El abogado Abelardo De La Espriella informó que acudirá al Consejo de Estado para impugnar el decreto con el que el presidente Gustavo Petro pretende convocar una consulta popular sobre la reforma laboral, tras el rechazo del Congreso a la iniciativa - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

La noche del martes 3 de junio, el presidente Gustavo Petro anunció que recurrirá a un decreto para convocar a una consulta popular que permita someter a votación ciudadana su proyecto de reforma laboral, el cual fue archivado por el Congreso en marzo.

La declaración reavivó el debate político, especialmente porque se da poco después de que una segunda propuesta sobre el mismo tema fuera descartada por el Legislativo en mayo.

Con estos antecedentes, el abogado Abelardo de la Espriella se pronunció a través de su cuenta en X y anunció que presentará una demanda ante el Consejo de Estado contra el decreto con el que el presidente Petro buscaría convocar la consulta popular.

“La ley no es como el hielo”, escribió De la Espriella.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Abelardo de la Espriella anunció que tomará acciones legales contra el decreto presidencial que busca convocar una consulta popular.

A través de un mensaje publicado en X, señaló que acudirá al Consejo de Estado por considerar que la medida vulnera la Constitución y desconoce las funciones del Congreso.

“Hay que preparar la artillería jurídica. Ante el Consejo de Estado demandaré el decreto con el que el jefe de la mafia @petrogustavo pretende dar un golpe de Estado, desconociendo la competencia del Senado. Y lo haré porque, claramente, es inconstitucional. Petro: la ley no es como el hielo, que sabe a lo que se le ponga; la ley tiene peso y consistencia propia, y hay que acatarla”, escribió en su publicación de la red social X el abogado al respecto.

Abelardo De La Espriella se fue en contra de Gustavo Petro - crédito @ABDELAESPRIELLA

Además del mensaje escrito, Abelardo de la Espriella publicó un video en el que profundizó sus críticas al presidente Petro, cuestionando su estado personal y su liderazgo político.

En su intervención, comparó al mandatario con figuras históricas y reiteró su denuncia sobre el rumbo del Gobierno.

“Gustavo Petro ya perdió la calle. Perdió a su guardia pretoriana. Perdió a sus aliados y perdió la razón. La justicia está procesando a todos los que han estado a su lado. Al igual que Hitler, cuando supo que la guerra estaba perdida, Petro se ha refugiado en las drogas, en el alcohol, en la megalomanía, y por eso desaparece mientras el país se hunde bajo el peso de su desastroso y nefasto Gobierno”, aseveró el abogado.

En ese mismo video, De La Espriella acusó al presidente de intentar generar una crisis para aferrarse al poder. “Petro está buscando el pretexto para victimizarse, para incendiar el país y atornillarse al poder, pero no se lo vamos a permitir. No le vamos a dar el país, no le vamos a permitir que imponga una dictadura bajo ninguna circunstancia”, afirmó. Añadió que “los ciudadanos que creemos en la patria, en la Constitución, en la ley, en la democracia, vamos a resistir”.

Abelardo De La Espriella dijo que demandaría ante el Consejo de Estado el decreto con el que el presidente convocaría la consulta popular - crédito @ABDELAESPRIELLA

A lo anterior agregó lo siguiente: “Este intento de golpe de Estado contra el Congreso es un punto de quiebre, y así tenemos que entenderlo, compatriotas“.

En su intervención, Abelardo De La Espriella insistió en la necesidad de responder legalmente a la decisión del presidente Petro de convocar una consulta por decreto, y afirmó que él mismo presentará la demanda correspondiente. “Hay que preparar la artillería jurídica ante el Consejo de Estado para demandar el decreto con el que el jefe de la mafia pretende dar un golpe de Estado. Yo mismo lo voy a hacer porque él está desconociendo la competencia del Senado y lo haré porque claramente esa decisión de Petro es inconstitucional. Petro, la ley no es como el que sabe a lo que se le ponga. La ley tiene peso y consistencia propia y hay que acatarla a cabalidad. Lo he dicho hasta la saciedad. No es momento de candidaturas presidenciales”, declaró.

De La Espriella cerró su mensaje asegurando que no cederá en su oposición al presidente. “No daremos un paso atrás. No hay temor ni miedo para enfrentarte, Petro. Sobra patriotismo y no te vamos a permitir que te robes a Colombia como se robaron tus amigos de la dictadura chavista Venezuela. Esta es una cruzada contra el mal y la vamos a ganar por la razón o por la fuerza. Colombia libre y en democracia”, concluyó - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

De La Espriella cerró su mensaje asegurando que no cederá en su oposición al presidente. “No daremos un paso atrás. No hay temor ni miedo para enfrentarte, Petro. Sobra patriotismo y no te vamos a permitir que te robes a Colombia como se robaron tus amigos de la dictadura chavista Venezuela. Esta es una cruzada contra el mal y la vamos a ganar por la razón o por la fuerza. Colombia libre y en democracia”, concluyó.