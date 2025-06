Petro estalló contra Claudia López por criticar su gestión en la inscripción de su precandidatura presidencial “No sabe sino de traiciones”

Claudia López lanzó pullas al Gobierno de Petro y el presidente le contestó- crédito Presidencia

El 3 de junio de 2025, durante el acto de inscripción de su candidatura en la Registraduría, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, estuvo acompañada por su esposa, la senadora Angélica Lozano, y el concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque, ambos figuras cercanas a la exmandataria.

Este evento marcó un giro en la postura política de López, que, a diferencia de su respaldo al presidente Gustavo Petro en 2022, ahora se distancia abiertamente del mandatario y lanza su campaña presidencial para 2026. La exalcaldesa presentó su movimiento Imparables como una alternativa al actual gobierno, criticando duramente la gestión de Petro y su promesa de cambio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Claudia López llegó a Registraduría para presentar su precandidatura presidencial - crédito Redes sociales

López utilizó el lema “el cambio que no fue” para referirse a la administración de Petro, y expresó que “Colombia no aguanta cuatro años más de improvisación, de polarización, clientelismo y falta de ejecución. No más peleadera, carreta, politiquería y corrupción”. Estas declaraciones reflejan un cambio radical en su discurso respecto a tres años atrás, cuando celebró la victoria de Petro y lo apoyó públicamente.

En respuesta, el gobernante de los colombianos en sus redes sociales aseguró que la exalcaldesa jugó un rol clave para hundir varios de los proyectos más importantes de su administración, como la reforma laboral.

A su vez, señaló que mientras estuvo al mando de la capital del país, sus acciones perjudicaron varios proyectos clave como el metro y la torre central del San Juan de Dios.

El primer mandatario afirmó que la exalcaldesa de Bogotá dinamitó varios proyectos clave para la capital del país - crédito @petrogustavo/X

“Claudia no sabe sino de traiciones. La última, a los trabajadores de Colombia. Se tiró el metro subterraneo de Bogotá e iba a dinamitar la torre central del San Juan de Dios”, escribió en su cuenta de X.

Incluso, mencionó que se opuso firmemente a apoyar la financiación del Estado a las universidades públicas con el fin de mejorar el acceso a la educación superior.

“Nunca quiso ayudarnos en ampliar las universidades públicas y se inventó un malísimo programa imitador de “Ser Pilo Paga” que es un subsidio con dinero público a la universidad privada para élites”, anotó.

En desarrollo…