“Nos dijeron que nosotros no pertenecíamos a este barrio, que para vivir en Teusaquillo hay que tener dinero”, comunidad afro se refiere a ataque racista en zona gomela de Bogotá

Tras incidentes de violencia verbal y exclusión, líderes afrodescendientes solicitan campañas educativas, formación policial y un observatorio contra el racismo para prevenir nuevos episodios de discriminación en espacios públicos de la capital - crédito @vanemarquezmena / X

La preocupación por la seguridad y el derecho a habitar el espacio público se ha intensificado entre los miembros de la Consultiva Local Afro en Bogotá tras los insultos racistas y clasistas que sufrieron durante una feria cultural en el Parque Brasil, en la localidad de Teusaquillo.

Según relató Vanessa Márquez en sus redes sociales, el temor se ha instalado en la comunidad afrodescendiente de la zona, especialmente después de que varias personas les gritaran que no pertenecían al barrio y que debían irse, argumentando que para vivir en Teusaquillo “hay que tener dinero”.

Este incidente, ocurrido el 25 de mayo, ha puesto en evidencia la persistencia de actitudes discriminatorias en espacios públicos de la capital colombiana.

De acuerdo con Caracol Radio, la feria tenía como objetivo “compartir en comunidad saberes, conocer emprendimientos y tener un espacio lúdico”, pero la jornada se vio abruptamente interrumpida por los ataques verbales de algunos residentes del sector.

Vanessa Márquez explicó que “lastimosamente se vio interrumpida por varios sujetos que nos insultaron, que nos dijeron que nosotros no pertenecíamos al barrio, que no pertenecíamos a la zona, porque según ellos, para vivir en Teusaquillo hay que tener dinero”.

Organizadores de una feria en Teusaquillo relatan ataques racistas y clasistas, piden campañas y reformas institucionales para garantizar el derecho a habitar espacios públicos sin miedo ni exclusión - crédito @vanemarquezmena / X

Aunque no se registraron agresiones físicas, la violencia verbal dejó una huella profunda en los organizadores y asistentes.

La situación escaló cuando los agresores, identificados como habitantes de Teusaquillo, cuestionaron la legitimidad de los participantes afrodescendientes para estar en el parque.

Márquez detalló que “nos trataron de que ni siquiera habíamos terminado bachillerato. Cuando todas las personas que estábamos en la feria, incluso somos profesionales, pero que más allá de eso se refiere también a que entonces si una persona no es estudiada o si una persona no tiene dinero entonces no puede habitar el espacio público”.

El medio radial Caracol Radio confirmó que los organizadores comenzaron a grabar los hechos para dejar constancia de lo ocurrido.

“Nosotros sí sentimos miedo porque claramente el hecho que tuvimos en el parque muestra primero que las personas no aceptan que la gente negra viva en Teusaquillo”, aseguró Márquez al medio mencionado.

Víctimas de insultos racistas en el Parque Brasil critican la inacción de las autoridades y reclaman medidas urgentes para combatir el racismo estructural y proteger a la comunidad afrodescendiente - crédito captura de pantalla / X

Tras la denuncia pública, otras personas relataron experiencias similares en la misma localidad, lo que sugiere que estos episodios no son aislados.

En los videos obtenidos por Caracol Radio se observa la presencia de la Policía, pero según Márquez, los agentes no actuaron frente a los insultos ni solicitaron la identificación de los responsables.

“La policía no tiene el conocimiento para identificar este tipo de violencias. Entonces creo que desde ahí fue la omisión de la policía para no hacer el respectivo proceso”, afirmó Márquez.

Esta percepción de inacción ha generado desconfianza en la capacidad de las autoridades para proteger a las víctimas de discriminación racial.