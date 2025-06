Karina García reveló la millonada que se gasta al mes y lo que debería tener un hombre como ingresos para complacerla: “Mis lujitos son aparte”

La modelo paisa confesó que gasta una cifra impresionante en su hogar - crédito @notifamosoos/IG

Karina García llamó la atención en las redes sociales desde el momento en el que confesó los millonarios gustos que tiene, al afirmar que una de sus exparejas le daba una tarjeta con cupo ilimitado de la que gastó casi setenta millones de pesos.

Sin embargo, este fantasma la persigue, pues en una reciente entrevista confesó algo más.

Y es que gracias a la fama que ha conseguido la paisa, llevándola por diferentes escenarios como la presentación de los Premios Heat, García hizo una confesión que dejó a más de uno con la boca abierta. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, aseguró que sus gastos incluyendo el colegio de su hijo ascienden a los 48 millones de pesos.

La creadora de contenido sorprendió con el gasto mensual que tiene en su casa - crédito cortesía del Canal RCN

“Oye. ¿Cuántos son tus gastos mensuales?”, le preguntó la periodista a la también enfermera, a lo que, con algo de temor Karina García respondió: “Mis gastos reales. Bueno, pues acá en la casa no. No. Pues mis gastos. Solamente acá en la casa, como con todo el colegio del niño, todo, todo el carro, todo son como 48 millones (de pesos) al mes”, expresó la creadora de contenido y empresaria, aclarando siempre que solamente son los gastos de su casa.

La modelo Karina García habló en redes sociales sobre los ingresos que debe tener su pareja - crédito Canal RCN

Sin embargo, Karina aclaró que para sus gustos como joyas, ropa y demás “sin contar con mis cositas, mis lujitos, eso es aparte. Okay”, lo que provocó risas en la conductora del formato digital.

“Entonces el hombre tiene que facturar y darte al mes aproximadamente cincuenta mil dólares”, generando en García la necesidad de aclarar que “como te decía yo gracias a Dios soy una mujer demasiado trabajadora y tengo para pagar mis cosas, pero pues yo ya no soy para estar pues con un hombre que no trabaje o que no se gane su propio dinero, o sea no, de verdad que no podría”.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente generó opiniones divididas: “Sigan el ejemplo de Karina, niñas, siempre hay que ser una mamá guerrera y luchona”; “es mejor no criticarla, pues es su vacío emocional el que la hace hablar de esa manera”, entre otros.

Así fue la aparición de Karina en el concierto de Nelson Velásquez

Karina García se puso de ruana el concierto de Nelson Velásquez y se tomó el micrófono por su cuenta y cantó la canción que hizo popularizó en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @vallenatizate/Instagram

La ex participante del reality de competencia que está de regreso, esta vez como jefa de campaña de su pareja, Andrés Altafulla, por lo que su retorno no pasó desapercibido.

Recientemente, la paisa se robó un par de aplausos durante su aparición en el concierto de Nelson Velásquez; sin embargo, a su vez también sufrió una que otra crítica tras querer presumir de su talento para música.

En medio de la presentación, Nelson quiso tener un gesto especial con la modelo paisa, agradeciendo su apoyo, por lo que no dudó en invitarla a unirse a él en el escenario para interpretar un par de canciones juntos.

Karina aprovechó esta oportunidad para destacar su próximo lanzamiento musical, afirmando que tiene planes de grabarlo y lanzarlo al mercado antes de que concluya el reality del que fue parte.

Karina García subió al escenario a saludar a Nelson Velásquez y terminó cantando la canción que compuso en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @vallenatizate y @karinagarciaoficiall/Instagram

Aunque la modelo paisa genera opiniones divididas sobre su manera de ver la prosperidad, no desaprovecha oportunidad alguna para figurar en diferentes medios de comunicación gracias a su paso por La casa de los famosos Colombia.

“A un sigo esperando su linda voz”, “ella no ganó el reality, pero factura más que todos ahí”, “con razón tanto odio… si es bellísimaaaaaaaaaa”, “veo mucha insegura comentando!! La verdad esa mujer es hermosísima”, “ella dándola toda y los demás dándose mala vida”, “no puede ni sonreír bien con ese relleno en la jeta”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en las redes sociales.