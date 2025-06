Bogotá estrena TransMiPass, un sistema de abonos en el transporte público que le ahorra hasta el 23%: así funciona

TransMiPass permite a los usuarios frecuentes del SITP adquirir 65 viajes por $160.000, con un ahorro del 23% - crédito Transmilenio / Sitio web

TransMilenio lanzó oficialmente una nueva modalidad de acceso al Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) en Bogotá, denominada TransMiPass, que busca beneficiar a los usuarios frecuentes del sistema con una alternativa de ahorro.

Según informó la entidad, esta tarjeta permite a los usuarios adquirir 65 ingresos al sistema por un costo de $160.000, los cuales deben ser utilizados en un plazo de 30 días. Esto representa un ahorro del 23% frente a la tarifa plena vigente de $3.200 por pasaje, ya que cada ingreso costará aproximadamente $2.462.

De acuerdo con María Fernanda Ortiz Carrascal, gerente de TransMilenio, el objetivo principal de esta iniciativa es ofrecer más opciones de pago a los usuarios habituales del sistema, facilitando su experiencia de movilidad y promoviendo el uso del transporte público. Ortiz destacó que esta es la primera vez que se implementa un modelo de abonos de este tipo en Colombia, lo que marca un paso importante hacia nuevas modalidades de acceso en el sistema.

La implementación de TransMiPass reduce el uso de efectivo en las estaciones, mejorando la seguridad y simplificando la logística.- crédito Bogotá.gov

Para acceder a TransMiPass, los usuarios deben adquirir una tarjeta especial fabricada con tecnología híbrida, diseñada para individualizar a los usuarios y prevenir fraudes. Este proceso incluye un control de conocimiento del cliente, basado en registros oficiales y fuentes gubernamentales, que verifica la identidad de los solicitantes. Además, solo podrán acceder a esta tarjeta quienes cumplan con ciertos requisitos, como no tener comparendos por evasión y contar con cédula de ciudadanía colombiana, ya que esta modalidad no está disponible para extranjeros.

El proceso de adquisición de la tarjeta comienza con el registro en la aplicación móvil Maas, disponible en App Store y Google Play. Los usuarios deben completar su registro, seleccionar la opción TransMiPass dentro de la app, y realizar el pago correspondiente, que incluye el costo de la tarjeta ($8.000), el primer abono de $160.000 y un recargo de $210 por la pasarela de pago, para un total de $168.210. Una vez finalizado este proceso, los usuarios deben recoger su tarjeta en las taquillas de acceso peatonal de cualquiera de los nueve portales de TransMilenio.

El sistema de TransMiPass busca evitar fraudes mediante tarjetas personalizadas y métricas avanzadas basadas en analítica de datos - crédito TransMilenio / Sitio web

El uso de TransMiPass está sujeto a ciertas condiciones

Los usuarios pueden realizar un máximo de seis ingresos al sistema por día, y los 65 pasos adquiridos deben ser utilizados dentro de los 30 días posteriores al primer uso. En caso de no consumir todos los pasos en ese periodo, estos no serán acumulables ni reembolsables. Además, esta modalidad no permite realizar transbordos a costo cero, ya que cada ingreso al sistema se descuenta como un paso, independientemente del tipo de conexión que se realice.

Según explicó Juan Felipe Castaño, CEO de Maas, esta solución tecnológica busca hacer más eficiente y accesible la movilidad en Bogotá, permitiendo a los ciudadanos ahorrar tiempo y dinero mediante una plataforma digital que centraliza el registro y pago del abono. Los pagos de TransMiPass se realizan exclusivamente a través de la aplicación Maas, lo que elimina la necesidad de manejar efectivo en las estaciones y mejora la seguridad del sistema.

Los usuarios deben registrarse en la app Maas y pagar un total de $168.210 para activar el bono mensual - crédito TrasnsMilenio / Sitio web

El sistema también incluye medidas para prevenir el uso fraudulento de las tarjetas. TransMilenio implementará métricas basadas en analítica de datos para identificar patrones de uso atípicos. Las tarjetas que presenten irregularidades serán bloqueadas, y los usuarios perderán la posibilidad de renovar su abono. En caso de pérdida o robo de la tarjeta, los usuarios pueden reportarlo al call center de TransMilenio y adquirir una nueva tarjeta a través de la aplicación mencionada, recuperando los pasos y el tiempo restante del abono vigente.

Aunque TransMiPass está diseñado para usuarios frecuentes, quienes necesiten realizar más de seis ingresos diarios o agoten los 65 pasos antes de finalizar el mes, podrán recargar su tarjeta en taquillas o puntos de recarga externos con tarifa plena. Sin embargo, estas recargas adicionales no incluirán los beneficios de las tarjetas personalizadas, como los transbordos gratuitos o el crédito de viaje.

TransMilenio aseguró que la implementación de este modelo no afectará los ingresos del sistema. Por el contrario, la migración al modelo de abonos reducirá el manejo de efectivo en las estaciones, simplificando la logística y mejorando la seguridad. Además, se espera que esta estrategia contribuya a disminuir la evasión en el sistema, al facilitar el acceso digital a los abonos.