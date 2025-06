Andrea Guerrero, de Win Sports, reveló la presión social que sintió después de su divorcio: “Desafiar eso ha sido muy fuerte”

La comunicadora narra cómo su historia personal la llevó a reflexionar sobre los modelos impuestos, alentando a repensar el significado de la maternidad y la familia en la sociedad actual - crédito @andreaguerreroquintero/Instagram

La percepción de la maternidad y la familia tradicional sufrió un giro para Andrea Guerrero tras su divorcio, según relató la presidenta de Win Sports en una entrevista reciente.

Guerrero, quien asumió la dirección del canal deportivo hace casi un año, compartió que su visión sobre tener más hijos cambió radicalmente después de su separación, desafiando los modelos familiares que había considerado ideales durante su vida.

De acuerdo con lo publicado, la periodista comparó su experiencia con la de un personaje animado muy conocido, lo que aportó una perspectiva personal y cultural a su relato. Guerrero, originaria de Cúcuta, llegó a la presidencia de Win Sports en reemplazo de Juan Carlos Peña, tras una trayectoria en medios como Espn y RCN.

La presidenta de Win Sports reveló que cuando decidió separarse del padre de su hija sintió como la sociedad la señalaba - crédito @andreaguerreroquintero/ Instagram

Su vida personal ha sido objeto de atención mediática, especialmente después de que se conocieran detalles sobre su divorcio del empresario Alejandro Falla, con quien estuvo casada durante seis años.

De esa unión nació Luna, su hija, en enero de 2015, la periodista había mantenido discreción sobre su separación, pero recientemente decidió hablar abiertamente sobre el tema en la plataforma Esprit, en el espacio Woman to woman, conducido por Mónica Fonseca.

Durante la entrevista, Guerrero explicó que antes de su divorcio contemplaba la posibilidad de ampliar su familia.

Sin embargo, tras la ruptura, su perspectiva cambió completamente. “Cuando yo me separé dije: ‘ya no pude, ya no es igual, ya no se puede porque el portarretrato nos ha dicho que tiene que ser así’. Desafiar eso ha sido muy fuerte porque yo crecí creyendo que el ideal era ser ‘Susanita’ de ‘Mafalda’. Yo quería tener tres hijos o más, pero después me di cuenta de que nos han romantizado demasiado las historias”, expresó Guerrero.

La presidenta de Win Sports reveló que al momento de su divorcio sintió como la presión social y las redes sociales la presionaron por decidir ser madre soltera por un tiempo.

La presentadora confesó que siente presión por la crianza de su hija - crédito @andreaguerreroquintero/ Instagram

La presentadora deportiva también confesó que con su maternidad han llegado retos y reveló que ha tenido que cambiar conforme lo ha hecho su hija Luna, pues asegura que quiere protegerla sin necesidad de llegar a ser sobre protectora. “Creo que la protejo mucho y no quiero que sea así, porque quiero que ella de sus batallas, no las mías”, añadió.

Andrea Guerrero fue destacada como una de las mujeres colombianas más influyentes por Forbes Colombia

Según la prestigiosa revista, la llegada de Andrea Guerrero a la presidencia de Win Sports en 2024 representó un cambio significativo en una industria tradicionalmente dominada por hombres.

De acuerdo con Forbes, Guerrero asumió el liderazgo de una empresa con 500 empleados y accionistas de peso como la Organización Ardila Lülle y el Grupo Werthein, enfrentando el reto de mantener la sostenibilidad financiera en un sector donde la mayoría de las compañías reportan pérdidas. En su primer año al frente, los ingresos del canal crecieron un 5,05%, alcanzando los $362.385 millones, y las utilidades se duplicaron, según consignó el medio.

Guerrero, con una trayectoria consolidada en el periodismo deportivo y una experiencia previa como gerente de Deportes en RCN Televisión, reconoció en entrevista con Forbes que al inicio de su gestión experimentó el llamado “síndrome del impostor”.

Andrea habló del reto de convertirse en la presidenta del canal deportivo - crédito @andreaguerreroquintero/Instagram

“Sentí el síndrome del impostor recién me nombraron. Pensé: ‘Todo el mundo cree que soy capaz, y tal vez no lo soy’”, relató. Sin embargo, ese sentimiento se disipó rápidamente a medida que el canal alcanzó hitos que antes parecían inalcanzables, como superar el millón de suscriptores, un logro que la directiva calificó como motivo de celebración.

El modelo de negocio de Win Sports se distingue por destinar más de la mitad de sus ingresos directamente al fútbol colombiano, lo que ha permitido a los clubes profesionales acceder a recursos que antes no estaban disponibles. “Vivimos por el trabajo que hacemos internamente y el 60% de nuestros ingresos va para el fútbol colombiano”, explicó Guerrero a Forbes.

La presentadora fue considerada por Forbes Colombia como una de las mujeres más influeyes del país - crédito Desnúdate con Eva/YouTube

La estrategia de Guerrero no se ha limitado al fútbol. Según detalló Forbes, la presidenta de Win Sports ha impulsado la diversificación de la oferta del canal, incorporando transmisiones de pádel, béisbol y artes marciales mixtas. “Estamos fortaleciendo otros deportes y entendiendo que somos entretenimiento deportivo. Win no es solo fútbol colombiano”, afirmó.