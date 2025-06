Abelardo De La Espriella lanzó fuerte crítica a Gustavo Petro por su inasistencia a la cumbre del Caribe: “Un drogadicto, alcohólico y mentiroso”

El presidente fue blanco de señalamientos por parte de Abelardo De La Espriella, quien utilizó su cuenta de X para lanzar acusaciones y poner en duda la gestión del mandatario colombiano - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

El presidente Gustavo Petro no asistió a la cumbre del Caribe realizada el 30 de mayo en la ciudad de Montería, Córdoba, donde se esperaba su presencia como anfitrión del encuentro.

Aunque la canciller Laura Sarabia encabezó el evento y recibió con honores militares al presidente de Panamá, la ausencia del jefe de Estado generó interrogantes entre distintos sectores políticos. Hasta ese momento, Petro tampoco había hecho presencia en sus redes sociales.

Debido a esto, el abogado Abelardo De La Espriella, reconocido por su férrea oposición al Gobierno, se pronunció en su cuenta de X sobre la ausencia del presidente Gustavo Petro en la cumbre del Caribe.

En un mensaje con duros calificativos, cuestionó al mandatario por no asistir al evento en Montería y escribió: “Un drogadicto, alcohólico y mentiroso”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su publicación, Abelardo de la Espriella retomó una frase atribuida a Napoleón Bonaparte para referirse de manera crítica a la ausencia del presidente Gustavo Petro en la cumbre del Caribe.

El abogado sostuvo que la inasistencia del mandatario no afecta la imagen del país, sino que, en su opinión, expone aspectos del comportamiento personal y político del jefe de Estado.

Abelardo De La Espriella se fue en contra del presidente Gustavo Petro - crédito @ABDELAESPRIELLA

“Decía el general Napoleón Bonaparte: ‘Cuando tu enemigo se esté equivocando, no lo interrumpas’. Que Petro, el jefe de la mafia, no aparezca ni asista siquiera a cumbres internacionales donde Colombia es anfitrión no deja mal al país; todo lo contrario, revela con claridad quién es en realidad el guerrillero impune: un drogadicto, alcohólico y mentiroso compulsivo, dominado por sus vicios y miserias, incapaz de inspirar respeto o consideración, dentro o fuera del territorio nacional”, escribió en su publicación el abogado.

En el mismo mensaje, el abogado amplió sus críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro, señalando deficiencias en distintos frentes de la administración. Cuestionó el manejo de la seguridad, el sistema de salud y la ejecución de políticas públicas, además de afirmar que el país ha perdido respaldo internacional.

En el mismo mensaje, el abogado amplió sus críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro, señalando deficiencias en distintos frentes de la administración. Cuestionó el manejo de la seguridad, el sistema de salud y la ejecución de políticas públicas, además de afirmar que el país ha perdido respaldo internacional - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

“El sistema de salud colapsa, la inseguridad alcanza niveles similares a los de antes de 2002, el ‘cambio’ resultó ser una estafa, y hoy padecemos un pésimo gobierno que no ejecuta, no hace, no construye. Hasta los chinos le cerraron la puerta. Todo el mundo sabe que Petro es el victimario y Colombia la víctima. Nadie quiere tener tratos con semejante calandrajo impresentable”, aseveró.

Abelardo De La Espriella cerró su publicación con una afirmación en la que ironizó sobre el liderazgo del presidente Petro, al que definió como opuesto a cualquier modelo de referencia política. Según el abogado, “al final, se cumplió el sueño del jefe de la mafia: ser un líder ‘galáctico’, pero del fracaso, del deshonor y de todo lo que jamás debe ser un líder”. Y concluyó: “Petro es el verdadero anti-líder: un sujeto despreciable que provoca asco, lástima y hastío”.

La cumbre de jefes de Estado de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), celebrada el 30 de mayo en Montería, concluyó con avances diplomáticos importantes, entre ellos la transferencia de la presidencia pro tempore a Panamá. Sin embargo, el foco del evento se desvió del plano diplomático ante la ausencia del presidente colombiano Gustavo Petro, quien, como jefe de Estado del país anfitrión, era esperado para encabezar la jornada. La inasistencia del mandatario generó múltiples reacciones en la opinión pública y entre analistas, opacando los resultados del encuentro y abriendo espacio a especulaciones sobre las razones de su no comparecencia.

El presidente de Panamá fue acompañado por la canciller de Colombia, ante la inasistencia de Gustavo Petro - crédito @JoseRaulMulino/X

La canciller de Colombia Laura Sarabia destacó el desarrollo de la cumbre de jefes de Estado del Caribe a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Allí señaló que el encuentro dejó un balance positivo para las relaciones regionales. “Termina la Semana del Gran Caribe. Un éxito total. Compartimos con nuestros hermanos caribeños: discutimos, debatimos, bailamos, nos reencontramos. Nos reconocimos como un solo pueblo, con raíces comunes y una historia compartida”, escribió.