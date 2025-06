Madre de David Nocua reaccionó tras la cruda confesión de los homicidas del joven de 14 años en Bogotá: “Ella ya tenía todo planeado”

El brutal asesinato del joven desató rechazo entre la comunidad - crédito Diego Costa/Cuartoscuro.com y redes sociales

Después de tres semanas de investigaciones, las autoridades lograron la aprehensión de los dos menores de edad implicados en el asesinato de David Esteban Nocua, un joven de 14 años que fue reportado como desaparecido durante la jornada del 8 de mayo de 2025 en la localidad de Usme, al extremo suroriente de Bogotá, y que dos días después —el 10 de mayo— fue hallado sin vida.

Según informó El Tiempo, los adolescentes confesaron su participación en el crimen, por lo que serán trasladados a un centro de detención para menores.

Ante la crudeza del relato sobre lo ocurrido con el joven reaccionó la madre de la víctima, identificada como Lizeth Monroy, que expresó que, aunque la justicia ha avanzado, el dolor por la pérdida de su hijo es imborrable.

En declaraciones recogidas por el medio capitalino Citytv, la mujer relató que los responsables del crimen planearon meticulosamente el ataque y reaccionó a su relato: “Sara y Carlos se hacen responsables del homicidio de mi hijo y, realmente, todo esto se lleva a cabo gracias al señor fiscal, a los investigadores, a los que estuvieron a cargo de este caso. Siempre lo he pensado y siempre he dicho que la mano de Dios ha estado también conmigo, con mi familia. Estebitan también ha estado, de alguna otra manera, con nosotros, para que esto no quedara impune”.

En sus declaraciones, la madre de la víctima no solo agradeció el trabajo de las autoridades, sino que hizo un enfático llamado para que este crimen sirva como un precedente para endurecer las penas contra menores de edad que cometen delitos graves en Colombia.

“La muerte de mi hijo fue muy injusta. Es algo que no cabe en la cabeza de alguien normal, que hubiera tenido que pasar de esta manera”, expresó.

Finalmente, agregó lo siguiente: “Ella ya tenía todo planeado, ya sabía qué iban a hacer, qué iban a decir, y este chico también se prestó para eso”.

Exnovia de David Nocua fue capturada por su responsabilidad en el crimen del menor de 14 años - crédito Fiscalía

Así mataron al estudiante David Nocua en una zona boscosa del sur de Bogotá

Según el testimonio de uno de los implicados, el plan fue orquestado por la exnovia del menor de edad y estaba claro: invitar al joven a pasar una tarde de amigos para después atacarlo.

Así las cosas, luego de que hablaran en la casa de la adolescente involucrada, se dirigieron hasta una zona boscosa, donde la joven le pidió a su acompañante que le tapara los ojos a David porque supuestamente le tenía una sorpresa.

Fue entonces cuando ella sacó una navaja y lo apuñaló en repetidas ocasiones. El joven procesado detalló que, tras el primer ataque, David cayó al suelo y, aunque él intentó apartarse por miedo, la agresora lo amenazó para que continuara sujetando a la víctima mientras ella proseguía con el ataque. Tras lo sucedido lo abandonaron y huyeron del lugar.

Organizaciones juveniles rechazaron el asesinato de David Nocua - crédito Instagram

El cuerpo de David fue hallado dos días después en la misma zona boscosa. Las cámaras de seguridad de la localidad registraron el recorrido de los tres jóvenes hacia el lugar, lo que permitió a las autoridades reconstruir los últimos momentos de la víctima.

Según el relato del joven involucrado, la agresora mostró una actitud fría y calculadora durante todo el acto, llegando incluso a amenazarlo con atacarlo si no colaboraba.

El caso despertó indignación entre la comunidad, que exige justicia y reabrió el debate sobre el tratamiento de la responsabilidad penal de los menores que cometen delitos en el país, por lo que los dos adolescentes implicados en el asesinato enfrentan un proceso judicial que podría sentar un precedente en la forma en que se manejan este tipo de crímenes en Colombia.