‘Yef Nava’, el narco venezolano que cayó en Colombia y cambió su aspecto físico para burlar a las autoridades

Este sujeto recurrió a procedimientos estéticos para cambiar su aspecto, tal y como lo hizo el narco colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta - crédito Policía Nacional y @INTERPOL_HQ/X

Las autoridades colombianas confirmaron la captura en Medellín de Yeferson Nava Jiménez, alias Yef Nava, señalado como cabecilla de la organización criminal transnacional Los Melean y uno de los delincuentes más buscados del occidente venezolano.

La detención se produjo tras meses de seguimiento por parte de la Policía Nacional, que ya inició coordinación con Venezuela para su eventual extradición.

El fiscal general de ese país, Tarek William Saab, anunció que Nava está requerido por homicidio, robo agravado, robo de vehículo, extorsión y asociación para delinquir.

“Dicho delincuente, miembro del grupo delincuencial ‘El Yef Nava’ que delinque en el estado Zulia, se encuentra a solicitud del Ministerio Público requerido por las autoridades venezolanas (...), además de alerta roja internacional solicitada ante Interpol”, precisó Saab.

El operativo de captura se llevó a cabo en Medellín, Antioquia - crédito Ponal

Alias Yef Nava es uno de los pesos pesados del crimen organizado en Venezuela

Con 38 años, Nava figura como uno de los principales articuladores de una red criminal que incluye extorsiones, tráfico de drogas y armas, y sicariato en el estado Zulia, una zona fronteriza con Colombia, destacó una investigación del diario El Tiempo.

Tras la muerte en 2020 de Bernardino Melean Frontado, alias Willy Melean, Nava asumió el liderazgo de la banda, una de las más violentas y antiguas del occidente venezolano.

Según informes policiales, Los Melean han sembrado el terror en Zulia, exigiendo pagos a comerciantes que oscilan entre los 10.000 y 100.000 dólares.

Quienes no acceden, han sido víctimas de atentados armados. Antes de asumir como jefe, Nava fue sicario al servicio de “el Puchungo”, otro actor clave dentro de la estructura criminal.

Declaraciones del director de la Policía Nacional de Colombia, brigadier general Carlos Fernando Triana - crédito Ponal

Cambios físicos y vida de lujo para evadir a las autoridades: como lo hizo en su momento alias Chupeta

Durante su estadía en Colombia, alias Yef Nava recurrió a diversas estrategias para evitar su captura.

Se sometió a procedimientos estéticos, entre ellos reducción abdominal, implantes de barba y cabello, e incrustaciones dentales ostentosas. También se desplazó por varias ciudades, incluyendo Cartagena, Bucaramanga, Envigado y el Eje Cafetero.

“Siempre alquilaba en cada ciudad donde llegaba apartamentos lujosos, se cambiaba cada dos días para intentar pasar inadvertido”, revelaron fuentes cercanas a la investigación. Además, utilizaba líneas telefónicas registradas en el extranjero para evadir el rastreo.

La Policía accedió a audios en los que Nava amenaza directamente a sus víctimas: “La tranquilidad no tiene precio, oíste. Yo no soy hombre de estar hablando mucho, y con bloquearme no solucionas nada. Hermano, así que ponte pilas, la idea es que soluciones, si no voy por tu familia”, se le escucha decir en uno de los mensajes extorsivos.

En otra grabación, se evidencia el tono intimidatorio con el que exigía dinero: “Estoy pidiendo un apoyo, una colaboración de 10.000 dólares. Háblame claro con cuánto nos van a apoyar o si no nos van a apoyar, para qué perdí un maldito ataque. Te estoy hablando de la mejor manera. Dame una respuesta contundente para hablarle claro al hombre”.

La Interpol también cuenta con una sede en Medellín, ciudad de Colombia donde han caído varios narcos invisibles y capos de la mafia de otros países, que se esconden en la Ciudad de la eterna primavera - crédito EFE

Expansión criminal y vínculos con el Tren de Aragua

Investigaciones en curso revelan que Nava intentó establecer alianzas con el grupo criminal Tren de Aragua. Se estima que Los Melean cuentan con más de 600 miembros en Venezuela y que una parte significativa de sus estructuras ya opera en Colombia.

“Esta operación es el resultado de una fluida cooperación internacional y ratifica el compromiso de la Policía Nacional de Colombia en la lucha contra el crimen organizado transnacional”, declaró el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana.

La solicitud de extradición por parte de Venezuela está en trámite. Mientras tanto, las autoridades colombianas mantienen bajo custodia a Nava, considerado una pieza clave en el entramado criminal binacional que opera en la frontera colombo-venezolana.

El historial delictivo de Yeferson Nava incluye una captura previa en Estados Unidos, aunque posteriormente habría ingresado a Colombia con el objetivo de continuar sus operaciones delictivas.