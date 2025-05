En video: bogotanos denuncian nuevos piques ilegales de motos en la avenida Circunvalar, el hecho compromete la seguridad

Fluminense mandó a Once Caldas a los playoffs de Copa Sudamericana: lo venció por 2-0 en el Maracaná Con goles de Matheus Martinelli y el colombiano Kevin Serna, el equipo brasileño se quedó con el liderato del grupo F y el cupo a los octavos de final, quitándole el puesto al Blanco Blanco

‘Yo me llamo’: una noche que dejará sin palabras a los jurados ante las presentaciones de los imitadores Las sorpresas en el concurso de talento no paran y los participantes no dejan de trabajar para convertirse en el doble exacto