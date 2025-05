⁠Mauricio Vélez criticó la falta de experiencia de la directora de ‘Buen día Colombia’ y reveló por qué se fue

El actor y presentador expuso tensiones internas, conflictos personales y diferencias con el formato como los motivos principales detrás de su decisión de abandonar el programa matutino del Canal RCN - crédito Canal RCN

Mauricio Vélez habló sobre las razones que lo llevaron a abandonar el programa matutino Buen día Colombia, del Canal RCN, en el que participó durante sus primeras temporadas.

En una entrevista reciente para el pódcast Yo, Camilo, presentado por el periodista Camilo Chaparro, el actor y presentador ofreció detalles sobre su salida, expresando tensiones internas, diferencias con el formato del programa y conflictos con sus creencias personales como los principales factores detrás de su decisión.

Vélez contó que su salida no fue una decisión repentina, sino el resultado de una acumulación de desacuerdos con la dinámica del programa y su equipo de trabajo. “A nadie lo botan de un trabajo en el que esté contento, eso es clarísimo”, afirmó, dando a entender que en su experiencia en el programa hubo incomodidades relacionadas con la distribución de roles, la selección de invitados y las tareas que debía realizar frente a las cámaras.

Según el presentador, muchas de estas actividades iban en contra de sus principios personales, lo que generó un creciente malestar: “Después uno empieza a mirar y decir: tal vez yo no estaba tan contento por la manera en que se hacía el programa, por lo que pasaba con nuestros compañeros… Y no quiero criticar a alguno en particular, pero sí por cómo se distribuían los roles, el tipo de invitados y ciertas cosas que me tocaba hacer que iban en contra de mis creencias personales”.

El actor habló de uno de los momentos incómodos que vivió y que tuvo que ver con su interacción con su compañero Andrés López, que en ocasiones vestía faldas durante las emisiones del programa. Vélez confesó que le resultaba incómodo elogiar públicamente la vestimenta de López, ya que esto no coincidía con su sentido del humor ni con su visión personal.

“Me tocaba salir a mí a decir cosas en televisión en las que no estaba tan de acuerdo (...) Yo tenerle que decir a mi compañero Andrés López: ‘te queda divina esa falda, te ves hermoso con esa falda’… Andrés, no. A mí me provocaba decirle en broma: ‘con esa falda te monto en un caballo, care chimba, y te enredas en un alambrado’. Ese sería yo, ese es mi humor, pero me tocaba decirle cosas como ‘qué linda te queda’, y yo sentía que no tenía por qué hacerlo”, contó.

Además de las tensiones personales, el presentador criticó la falta de experiencia de algunos miembros del equipo, incluyendo a la directora del programa. Según Mauricio, trabajar con personas que estaban iniciando en la televisión dificultaba el ritmo y la calidad del contenido.

“Trabajar con personas que tienen menos experiencia que usted haciendo televisión es muy difícil”, comentó, destacando que, salvo excepciones como Andrés López, muchos de sus compañeros no contaban con la preparación necesaria para desempeñar sus roles: “Cuando usted trabaja con personas que están empezando y que no tienen tanto y no lo digo por los directores (…) pero digamos que mi directora era muy novata, mis compañeros con excepción a Andrés López eran muy novatos haciendo televisión y yo hacía mucha fuerza”.

También mencionó casos específicos, como el de Mamá Luz, una cocinera que fue asignada como presentadora, y el de un joven que, según Vélez, no tenía la experiencia suficiente para manejar el ritmo del programa: “Ponían a una señora que es divina, Mamá Luz, que es cocinera, a ser presentadora; a un niño chiquito también a ser presentador. Y uno pensaba: ¿dónde le metemos ritmo al programa? Pero uno no podía intervenir, porque era el trabajo de ellos”.

Además, comparó a la directora de Buen día, Colombia con Juan Esteban Sampedro, el actual vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión: “Lo voy a decir abiertamente: cuando usted trabaja con Juan Esteban Sampedro, uno dice: este man es una máquina”.

Según el presentador, esta situación pudo haber influido en la decisión de la producción de reemplazarlo por alguien más dispuesto a seguir las directrices del programa sin cuestionarlas. “Tal vez por eso dijeron: saquemos a Mauricio y pongamos a una persona que haga caso. Además, estar tanto tiempo al aire, con esa presión, también cansa”, concluyó.

El programa Buen día, Colombia, que debutó en 2021, actualmente, cuenta con un equipo de presentadores que incluye a figuras como Mamá Luz, Andrés López, Orlando Liñán, Ana Karina Soto, María Mercedes Ruiz y Sandra Bohórquez.

Con más de tres décadas de trayectoria en la televisión colombiana, Mauricio Vélez es una figura ampliamente reconocida por su trabajo como actor y presentador. A lo largo de su carrera, ha participado en producciones como Nuevo rico, nuevo pobre, Las muñecas de la mafia, Rosario tijeras y El cartel de los sapos, además de conducir programas como La Granja Tolima y Día a día.

Desde su salida de Buen día, Colombia, el presentador ha continuado explorando otros proyectos, alejándose de la televisión para dedicarse a la ganadería y a actividades relacionadas con su pasión por los caballos.