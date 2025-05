Adriana Lucía aclaró que nunca recibió plata por opinar de política y reveló la razón de su actual silencio: “Jamás”

Adriana Lucía se pronunció sobre su silencio en redes sociales con respecto a la política - crédito @adrianalucia/Instagram

Tras casi cinco años de recibir ataques en redes sociales y de que durante el tiempo que lleva de mandato Gustavo Petro tanto sus seguidores como detractores le exijan pronunciarse públicamente acerca del plan de gobierno que viene ejecutando el Presidente de Colombia, la cantante finalmente decidió contar por qué se guarda lo que piensa actualmente.

Si bien la activista cordobesa reconoció que actuó improvisadamente en el pasado y que ahora piensa totalmente distinto, explicó por qué ya no expone abiertamente como antes su pensar sobre la política: “Soy una persona totalmente honesta con mis sentimientos”.

“En este país siempre creen que hay una persona detrás de quién le está pagando. Y esto sí lo debo aclarar: esto no pasó, ni ha pasado ni pasará. Soy una persona totalmente honesta con mis sentimientos. No hay nadie que venga aquí y me diga, ‘Te doy esta plata porque jamás’”.