CEO de Sencia, la concesión de El Campín, defendió el uso del estadio por polémica boda celebrada en el estadio: “El evento tenía un objetivo benéfico”

El CEO de Sencia defendió el uso inclusivo del estadio y asegura que las actividades no interferirán con el calendario deportivo - crédito Colprensa

La reciente celebración de un evento religioso y un matrimonio en el estadio El Campín de Bogotá generó un intenso debate sobre los usos permitidos en este emblemático escenario deportivo y cultural.

Estas actividades, realizadas el sábado 24 de mayo, despertaron críticas de aficionados y comentaristas deportivos, que consideran que el estadio debe priorizar el fútbol como su función principal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp

En respuesta, Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, la empresa concesionaria del estadio en entrevista con El Tiempo defendió la diversidad de usos del espacio y aclaró las condiciones bajo las cuales se pueden realizar eventos no deportivos.

“Creemos que el deporte y la cultura no son excluyentes, por el contrario, pueden convivir y enriquecerse mutuamente. Nuestro compromiso es claro: que cada experiencia, sea un partido, un concierto o un evento especial, se viva con calidad, respeto y alegría. El proyecto busca, precisamente, eso: potenciar el estadio como un motor de desarrollo urbano, económico y social”, explicó Hoyos.

El estadio El Campín, que desde finales de 2022 está bajo la administración de Sencia a través de una Asociación Público-Privada (APP), forma parte de un ambicioso proyecto de renovación urbana que incluye una inversión estimada en 2,4 billones de pesos.

Un evento religioso y una boda en El Campín generaron críticas de aficionados que exigen priorizar el fútbol - crédito Colprensa

Este plan busca transformar el estadio en un escenario multipropósito de clase mundial, con tecnología avanzada y un césped híbrido que garantice su durabilidad.

Según detalló Hoyos, el proyecto se encuentra actualmente en la fase de preconstrucción, y mientras se avanza en las obras, el estadio está habilitado para diversos usos, siempre que cumplan con las condiciones del contrato de concesión.

En cuanto al evento del sábado, Hoyos explicó que el estadio fue reservado a principios de año por la Iglesia Universal Cristiana, que organizó una reunión para más de veinte mil personas con fines benéficos.

La ceremonia matrimonial, que tuvo lugar después del evento religioso, fue breve y aprovechó la infraestructura ya instalada. Los invitados se trasladaron posteriormente al Movistar Arena para continuar con la celebración.

El estadio El Campín se encuentra en fase de transformación con un proyecto de clase mundial que incluye un césped híbrido - crédito Grupo Sencia

Según el CEO de Sencia, la fecha fue previamente consultada con la Dimayor, que confirmó que no interfería con el calendario del fútbol profesional. De hecho, el partido programado para el domingo 25 de mayo se llevó a cabo sin alteraciones.

Uno de los puntos más controvertidos fue el estado de la grama tras el evento. Hoyos reconoció que el césped no está en óptimas condiciones, pero atribuyó este problema a las fuertes lluvias recientes y no al uso del estadio para actividades no deportivas.

Según explicó, el mantenimiento del césped se realiza de manera constante en colaboración con expertos y con el apoyo de la empresa Equiver, siguiendo los protocolos agronómicos establecidos por el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (Idrd).

“Nuestro objetivo es garantizar que la cancha esté en las mejores condiciones posibles para todos los eventos, cumpliendo los protocolos agronómicos del Idrd”, indicó Mauricio Hoyos.

Además, anunció que próximamente se implementará un sistema de hibridación del césped, similar al utilizado en los estadios más importantes del mundo, para garantizar su resistencia y calidad.

Respecto a los tipos de eventos que se podrán realizar en el estadio, Hoyos enfatizó que deben cumplir tres condiciones fundamentales: no interferir con el calendario del fútbol profesional, respetar las normas de seguridad y convivencia, y alinearse con los términos del contrato de concesión.

Según el directivo, el objetivo es que El Campín sea un espacio inclusivo y dinámico, al servicio de toda la ciudadanía, donde puedan convivir el deporte, la cultura y otros eventos especiales.

La grama del estadio no está en óptimas condiciones debido a lluvias recientes, según la administración de Sencia - crédito Grupo Sencia

“El Campín es y seguirá siendo un escenario plural. Queremos que sea un espacio vivo, al servicio de toda la ciudadanía”, dijo el CEO de Sencia.

En respuesta a las críticas de los hinchas, Hoyos aseguró que el fútbol sigue siendo la prioridad del estadio y que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar que el césped esté en condiciones óptimas para cada partido.

También destacó que el proyecto de renovación busca beneficiar a los aficionados, que podrán disfrutar de un estadio de primer nivel y una grama de clase mundial.

Aunque pidió paciencia a los seguidores de Millonarios y Santa Fe, reafirmó que el compromiso de la concesión es preservar la esencia deportiva y cultural de El Campín.

Finalmente, Hoyos subrayó que cualquier persona o entidad puede alquilar el estadio, siempre que se respeten las condiciones establecidas.

“Siempre que se cumplan las tres condiciones mencionadas. Queremos que todos sientan que este es su estadio, su casa. Que lo llenen de vida, emociones y experiencias. Lo importante es preservar el orden, respetar el calendario deportivo y cumplir los lineamientos del contrato”, afirmó Hoyos en entrevista concedida a El Tiempo.

Según explicó, esta apertura busca maximizar el uso del espacio de manera inteligente y sostenible, siguiendo el modelo de los grandes escenarios internacionales. Con esta visión, El Campín aspira a consolidarse como un motor de desarrollo urbano, económico y social para Bogotá.