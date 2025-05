Así funciona la avanzada: técnica con la que ladrones en TransMilenio acceden a sus fotos, contactos e información personal

- crédito Johan Largo/Infobae

Con el desarrollo de billeteras móviles, aplicaciones de mensajería y galerías en línea, el hurto a celulares es solo el inicio de una extensa lista de dolores de cabeza a los que algunos bogotanos se han visto sometidos, luego de que su dispositivo móvil quedara en malas manos.

“Los ladrones ya no buscan, únicamente, hurtar un celular, realmente, quieren acceder a la información, fotos, contactos, cuentas de Whatsapp y tarjetas bancarias de sus víctimas”, advirtió el bloguero de tecnología, conocido en redes como Martin Tech.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Son varias las denuncias que circulan en redes sociales en las que bogotanos, víctimas del hurto a celulares, advierten que, con la perdida de su dispositivo móvil, sus redes sociales fueron jaqueadas, desocuparon sus cuentas y empezaron a recibir mensajes con los que intentaron chantajearlos.

Un seguidor le compartió su historia para advertir a otros bogotanos - crédito @martintech__ / TikTok

Así lo recuerda Martín: “Los últimos días, he visto varios videos de personas a las que les han sacado el celular o se los han robado y, minutos después, han ingresado a sus contraseñas, bancos, WhatsApp y demás. Entonces, la pregunta que siempre me hacía era cómo lo lograban. Pues bien, este fin de semana me escribió un seguidor contándome su historia; le habían sacado celular en Transmilenio y al hacer la denuncia directamente en la fiscalía, un policía se le acercó y le dijo que le habían hecho una avanzada”.

Desconcertado, su seguidor preguntó a qué se refería y el uniformado contestó que se trata de una nueva modalidad en la que “los ladrones se quedan pegados a sus víctimas, identificando cuál es el código de cuatro dígitos que tienen en el celular. Con el pin, pueden ingresar, inmediatamente, cambiar contraseñas, utilizar las tarjetas y abrir WhatsApp, dado que no todo el mundo lo tiene bloqueado con Face ID o con un código de seguridad”.

En el 2024, se registraron 6.658 delitos en los buses y estaciones del sistema y, aunque, se evidenció una reducción del 29% con respecto al año anterior (9.427 en el 2023), Martín compartió una serie de recomendaciones para evitar que el delito de hurto se convierta en un caso más de la dichosa avanzada:

Solo en el 2024, se registraron 4.573 hurtos de celulares en el sistema masivo de transporte público bogotano - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

“La mayoría de los usuarios en celular generalmente tienen un código de cuatro dígitos. Por eso mis recomendaciones son las siguientes: 1. Cambiar las contraseñas de cuatro dígitos y por contraseñas de seis, código patrón o palabras clave. 2. Tan pronto como ocurra el robo, ingresar a Google Phone para borrar toda la información que está en el celular. De esa manera, los ladrones no podrán ingresar a tarjetas, contraseñas, WhatsApp o contactos. 3. Utilizar topes en las tarjetas. Todos los bancos permiten poner un límite de transacciones y también de los montos a retirar. De esta manera se limita la cantidad de dinero que pueden estar sacando de cuentas bancarias o tarjetas”.

Incluso, Martín que se hizo viral por viajar en Transmilenio con sus Vision pro, cuando aún no habían llegado a Colombia, se mostró preocupado por la seguridad de los bogotanos y lo vulnerables que pueden ser, frente a ladrones que consiguen memorizarse sus códigos:

“Este video parece ficción y no deberíamos llegar a tal punto. Pero los ladrones cada vez están siendo más ágiles y cada vez están estafando a más gente, por lo tanto, protéjase, usted proteja a sus familiares”.

Martín compartió tres estrategias para hacer frente al robo de información - crédito Colprensa

Conozca las seis estaciones en las que más casos de hurto se registraron en el 2024: según datos de la empresa Transmilenio

Estación Avenida Jiménez (Calle 13): 100 casos.

Estación Avenida Jiménez (Troncal Caracas): 85 casos.

Estación Ricaurte (Carrera 30): 84 casos.

Estación Portal del Tunal: 57 casos.

Estación Calle 100: 54 casos.