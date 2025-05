Rafael Santos se refirió a los rumores de que su esposa habría sido amante de Diomedes Díaz: “Mi padre la respetó”

Rafael Santos defendió a su esposa Margarita Gallego del señalamiento que se hizo en su contra al relacionarla sentimentalmente con Diomedes Díaz - crédito @rafaelsantosdiazoficial/Instagram

El rifirrafe que desató Rafael Santos después de revelar la mala relación que tiene con las exparejas de su padre, Diomedes Díaz, continúa, porque una de ellas, Betsy Liliana González, terminó salpicando a su esposa Margarita Gallego, a la que acusó de haber sido primero amante de “el Cacique de La Junta”.

Por lo anterior, el mayor de los varones del ídolo vallenato salió en defensa de su familia y pidió respeto tanto por la madre de su hijo y el buen nombre de su padre.

“Para su información. Quiero decirles a todos ustedes que lo que dijo esta ‘señora’ es 100% falso”, escribió el cantante.

Rafael Santos habló de sus diferencias con las exesposas de su padre Diomedes Díaz y estas le respondieron con pullas sobre su actual pareja - crédito El Mundo De Aco/Youtube

Todo comenzó cuando en el pódcast del actor Aco Pérez, el cantante Rafael Santos se refirió a las exesposas de su padre y denunció que con una de ellas seguía teniendo malas relaciones por los compartimiento que tuvo ella con los hijos de Diomedes Díaz: “Había una que no nos dejaba entrar a ver a mi papá, pero te voy a decir una cosa: con esta me desquito, que la que lo dejó a él fue esa misma, y no fue por chuzo, porque casi que se lo borra”.

De inmediato, en redes sociales se empezó a especular acerca de la mujer del “Cacique” a la que se refería su hijo, no obstante, minutos más tarde, Betsy Liliana Díaz rompió el silencio y arremetió con reveladora pulla.

“A mí casi me lo borran, pero a la mujer de él su papá se lo borró primero y eso sí no lo dice”, fueron las primeras declaraciones de González. En la siguiente historia escribió: “No te tengo miedo y cuidado y hablo otras cositas más”.

Tras 'encender' las redes sociales, Rafael Santos salió afectado por acusaciones que lanzó Betsy Liliana Díaz en contra de su esposa - crédito @rafaelsantosdiazoficial/Instagram

Este dardo que tiró la mamá de Lily Díaz generó un nuevo escándalo en la dinastía Díaz, puesto que, aseveró que Margarita Gallego, actual esposa de Rafael Santos, primero fue amante de Diomedes Díaz debido a la cercanía y trato especial que tuvo el artista con ella durante un tiempo, tanto así, que siempre estaba a su lado en las tarimas donde se presentaba.

Por su parte, Santos acudió a las redes sociales para pronunciarse ante la versión que entregó la expareja de Diomedes Díaz: “No se por qué lanzó expresiones sin ningún tipo de pruebas para llamar la atención, De todas maneras mi esposa es un ejemplo de mujer de la cual me siento muy orgulloso! , mi padre siempre la respetó cabalmente!!! A mi esposa! Y no coman cuento! Por qué quien está acostumbrado hacerlas se las imagina!”.

Margarita Gallego, esposa de Rafael Santos, primero fue muy cercana a Diomedes Díaz - crédito @rafaelsantosdiazoficial/Instagram

Rafael Santos y Margarita Gallego, un amor que consideran como un cuento de hadas

Hace más de dos décadas, el cantante vallenato Rafael Santos, hijo del legendario Diomedes Díaz, encontró el amor en un encuentro que marcó el inicio de una relación que ha perdurado en el tiempo.

Rafael Santos y Margarita Gallego mantienen una sólida relación tras más de 20 años de relación y un hijo - crédito @rafaelsantosdiazoficial/Instagram

Según relató el propio artista en una entrevista con el programa de entretenimiento La red, de Caracol Televisión, conoció a Margarita Gallego en el restaurante que ella administraba en aquel entonces, un lugar que se convertiría en el escenario del inicio de su historia de amor.

De acuerdo con lo compartido por la pareja, el primer encuentro ocurrió cuando Rafael Santos acompañaba a su padre durante un espectáculo en el restaurante de Margarita. En ese momento, el joven cantante, que estaba grabando el evento con una cámara que le había regalado su padre, quedó impresionado al ver a Margarita montada a caballo, una imagen que describió como inolvidable. “Dios mío, esto qué es”, recordó Rafael Santos al hablar de aquel instante en el que quedó cautivado por la mujer que más tarde se convertiría en su esposa.

Por su parte, Margarita Gallego confesó que, aunque en un principio solo le ofreció su amistad, con el tiempo comenzó a notar los esfuerzos del cantante por conquistarla. Según explicó, Rafael Santos la visitaba con frecuencia y le llevaba detalles, demostrando su interés y compromiso. Sin embargo, Margarita fue clara desde el principio sobre lo que esperaba de él. “Le dije que si queríamos llegar a algo serio, quería que fuera un hombre trabajador, que grabara su disco y que viniera a presentármelo”, recordó Gallego durante la entrevista.

El proceso de conquista no fue inmediato. Según relató Margarita, Rafael Santos dedicó tres años a demostrarle su seriedad y a cumplir con las expectativas que ella había planteado. Durante ese tiempo, el cantante no solo le llevó regalos, sino que también la invitó a salir, consolidando poco a poco una relación que se ha mantenido sólida a lo largo de los años.

La historia de amor entre Rafael Santos y Margarita Gallego no solo ha sido significativa en sus vidas personales, sino que también ha servido como inspiración para las canciones del artista. Además, su relación ha sido retratada recientemente en la novela ‘El hijo del Cacique’, donde el propio Rafael Santos se interpreta a sí mismo, mostrando al público una faceta más íntima de su vida.

Esta pareja, que comenzó su relación en circunstancias que podrían describirse como sacadas de un cuento de hadas, ha demostrado que el amor puede construirse con paciencia, dedicación y compromiso. La historia de Rafael Santos y Margarita Gallego es un testimonio de cómo un encuentro fortuito puede transformarse en una unión duradera y significativa.