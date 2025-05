Se conoció video de despedida de joven que murió tras caer de un puente en el Tolima: “Ya no quise vivir en un mundo así”

La joven de 27 años decidió acabar con su vida en el viaducto de Gualanday - crédito Ministerio de Transporte/Yulieth Garcia/Facebook

La comunidad en el departamento del Tolima se encuentra consternada por el aparente suicidio de Yulieth García, una joven de 27 años, pero su familia hace un llamado para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Según se informó, la joven oriunda de Florancia (Caquetá), fanática del rap y que recibía tratamiento psiquiátrico, se lanzó desde el viaducto de Gualanday el miércoles 14 de mayo.

Sin embargo, los familiares de Yulieth García han cuestionado la versión oficial de los hechos y exigen una investigación exhaustiva.

De acuerdo con las autoridades, Yulieth habría llegado al viaducto en motocicleta antes de quitarse la vida. No obstante, su familia ha desmentido esta información, asegurando que la joven no conducía ni estaba acompañada de nadie.

Yulieth García cayó desde el puente de Gualanday - crédito Yulieth García/Facebook

Este desacuerdo ha intensificado las demandas de los allegados para que se esclarezca lo ocurrido y se investiguen a fondo las circunstancias que llevaron a su muerte.

Días posteriores a la tragedia comenzó a circular en redes sociales un video en el que Yulieth hablaba sobre sus dificultades emocionales y daba señales de lo que, aparentemente, iba a suceder.

En el material audiovisual, la joven mencionó varios aspectos de su vida, incluyendo el impacto del asesinato de su padre, la falta de oportunidades laborales y un supuesto abuso que habría sufrido durante su infancia.

También confirmó que era paciente psiquiátrica y que residía en Armenia desde hacía varios años.

Joven que cayó desde el puente de Gualanday se despidió un día antes a través de un video - crédito Redes sociales/Yulieth García

“Acá con la camisetica de los Looney Tunes, bueno yo les quería comentar algo. Una artista más pasó por aquí a saludarlos y a despedirse por si uno se va ¿cierto? Porque hoy estamos mañana no sabemos sí y no sabemos si mañana es el día de nuestra muerte o por ejemplo hoy mismo y pa´todos los que se van, bueno muchachos ustedes van al cielo o pa´infierno", inició diciendo en el video divulgado en su cuenta de Facebook.

Yulieth continuó diciendo: “Acá desde la casa de ladrillos les digo que el mundo es chévere, me faltó mucho por conocer, nunca conocí el amor verdadero porque no era suficiente para mí y yo no fui".

La joven de 27 años en un parte de las imágenes expresó lo inconforme que se sentía con su vida. “Me di cuenta de todo, y ya no quise vivir en un mundo así porque no había salvación para mí (...). Yo tomé la decisión de huir de este mierdero, porque gas”.

En el video, la mujer relató que había sido víctima de abuso sexual a los seis años y que, desde entonces, su vida estuvo marcada por el sufrimiento. “Mataron a mi padre, me violaron a los seis años, prácticamente morí de hambre; trataron mejor a todas en mi familia, menos a mí”, expresó en un momento del clip, dejando entrever el impacto que estos eventos tuvieron en su salud mental y emocional.

Sale a la luz video de despedida de joven que murió tras caer desde viaducto en Tolima - crédito Yulieth García/Facebook

En su testimonio también habló sobre la falta de oportunidades laborales y las dificultades económicas que enfrentaba. Estas circunstancias, sumadas a los traumas de su pasado, la llevaron a describir su vida como “miserable”.

En sus palabras, “Quién sabe qué hizo esta sapita para continuar acá y tener una vida tan miserable. Ya todos saben mi historia, ¿no?”. Estas declaraciones reflejan un profundo sentimiento de desesperanza y abandono.

Familiares hablan de la muerte de la joven

La familia de Yulieth cuestionó la actuación de las autoridades y el sistema de salud tras su fallecimiento, ocurrido en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Según declaraciones recogidas por El Irreverente Ibagué, sus allegados aseguran que la muerte pudo haberse evitado si se hubieran tomado las medidas adecuadas en el momento oportuno.

De acuerdo con el testimonio de una prima, el día del incidente se solicitó ayuda tanto a la Policía como a los servicios de ambulancia debido a que Yulieth presentaba un episodio de agresividad.

Sin embargo, la Policía indicó que no era de su competencia y que debía intervenir una ambulancia, la cual nunca llegó. “La muerte pudo haberse evitado si alguien hubiera hecho lo que le correspondía”, afirmó la familiar, quien lamentó la falta de respuesta de las instituciones.

Yulieth residía en Armenia, donde había recibido atención psiquiátrica durante varios años. Su familia explicó que, ante episodios de crisis, ya contaban con un protocolo para trasladarla a una clínica. Sin embargo, en esta ocasión, no lograron obtener la asistencia necesaria.

Según relataron, la joven había salido de su casa dos días antes del suceso, aparentemente con la intención de “irse de paseo”. Horas antes de su muerte, llamó a su madre desde Cartagena, pero su discurso era incoherente, lo que preocupó a sus familiares.

El desenlace ocurrió cuando las autoridades informaron que una mujer había caído desde un viaducto, presuntamente tras llegar al lugar en motocicleta. No obstante, esta versión ha sido puesta en duda por la familia, que asegura que Yulieth no sabía manejar motocicletas, no poseía una y tampoco tenía acceso a una prestada.

Además, señalaron que no se les ha presentado ninguna prueba que respalde esta hipótesis. “En Fiscalía nos dijeron lo que ya se había publicado en redes, pero no tenían videos ni testigos, y no saben siquiera en qué sentido del puente ocurrió”, denunció la prima.

La familia también expresó su frustración ante la falta de avances en la investigación. Aunque la Fiscalía les aseguró que el proceso continuaba, no han recibido información concreta ni evidencia que permita esclarecer los hechos. “Ni siquiera sabemos si han solicitado los videos del viaducto. Nos dijeron que los iban a buscar, pero no nos han dado razón. Nosotros no sabemos cómo pedir eso, y la Fiscalía es la que debería investigar, no repetir lo que sale en redes”, añadió la familiar.