Norma Nivia regreso a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Peluche” conmovió las redes sociales con sus lágrimas

Mateo Varela "Peluche" se conmovió hasta las lágrimas por volverse a encontrar con Norma Nivia - crédito captura de pantalla del Canal RCN

La actriz y exparticipante de La casa de los famosos Colombia Norma Nivia regresó el miércoles 21 de mayo al reality con una cena romántica preparada para Mateo Varela “Peluche” con quien tuvo un romance en el programa de convivencia del Canal RCN.

El regreso de exparticipante es una estrategia implementada por el Jefe para añadir emoción en la recta final de la competencia. Antes de la llegada de Norma Nivia, otros exintegrantes como Yaya Muñoz y Cristian Pasquel también visitaron la casa durante unos días.

En el caso de Nivia, su entrada fue presentada como una sorpresa para Mateo, que fue llamado a la terraza tras recibir una llamada del Jefe. Inicialmente, el modelo creyó que se trataba de un regaño, pero al llegar al lugar se encontró con la actriz, por lo que tuvo una reacción de felicidad y lágrimas.

“Mateo. En mi casa hay reglas que deben cumplirse. Hay cosas que no se pueden sobrepasar. Por eso he decidido que tú, y solo tú, debes subir a la terraza en este preciso instante. Cierra y asegura la puerta”, expresó el Jefe a Mateo para engañarlo y que subiera a la terraza.

El reencuentro entre Norma y Mateo fue uno de los momentos más destacados del capítulo. El modelo expresó su emoción con frases como “Flaca, te extrañé”, mientras la actriz le respondía con palabras de cariño y admiración: “Casi se me sale el corazón (...) estás muy lindo (...) Te he visto todo el tiempo, no tengo vida”.

La pareja compartió una cena íntima en la terraza, donde conversaron sobre sus sentimientos. Posteriormente, ambos bajaron al área común para participar en las actividades del día, aunque Nivia no tuvo intervención en el proceso de nominación.

“Buenas, buenas. ¿Cómo están mis amores? Ya descansé, ya dormí (...) Pero he vivido en esta casa, he vivido con ustedes todo, he vivido en esta casa, no tengo vida, vivo con ustedes”, expresó la actriz al saludar a sus antiguos compañeros del programa.

El regreso de Norma Nivia, que fue eliminada el 4 de mayo tras obtener el 12,42% de los votos quedando fuera del grupo de los diez finalistas, en esta etapa del reality generó comentarios en las redes sociales por su relación con Mateo y también por su trayectoria dentro del programa.

“Norma se ganó la lotería sin comprarla que reencuentro mas hermoso!🥹😍”; “Peluche está súper enamorado”; “Mateo es el ejemplo viví de un caballero, amable y con una nobleza infinita ❤️”; “Les creo su amor 🫶🏽”; “Ay me encantó esta visita 🧡🧡”; “Norma y Meli una amistad sincera 🥰”; “El reencuentro que más esperaba. Ame ese momento 🧸🧡🥰”,“Que linda. Que bonito recibimiento, se siente el cariño”, son algunas reacciones de los usuarios en las plataformas digitales.

La salida de la actriz del reality fue especialmente emotiva para Mateo, que rompió en llanto al despedirse de ella. Ahora, con su regreso temporal, la actriz busca disfrutar de unos días junto a sus excompañeros y aportar un toque especial a las dinámicas del programa.

El regreso de exparticipantes como Nivia forma parte de una estrategia que ha incluido la participación de figuras destacadas de esta temporada. Esta dinámica ha permitido revivir momentos de tensión y romance entre los concursantes, añadiendo un componente emocional a las pruebas y desafíos que enfrentan los finalistas.

Además, se anunció que Karina García, otra exintegrante del reality, también regresará en los próximos días, lo que promete mantener el interés de los televidentes en esta etapa decisiva.

Norma Nivia es una actriz y modelo con una trayectoria destacada en televisión, cine y teatro. Su carrera comenzó en el modelaje participando en desfiles para marcas reconocidas. En televisión, debutó en 1999 en la telenovela Yo soy Betty, la fea como parte del grupo de modelos de Eco Moda. En 2013, interpretó a Catalina Vladimoff en Chica vampiro.