Española que vive en Colombia hizo listado con las expresiones que más le llaman la atención del país y las imitó

Española en Colombia habla de las frases que usan los colombianos y cuál es su favorita - crédito @lorennarondan/IG

En un video publicado en su perfil de Tiktok, la española Lorenna Rondan compartió cuáles son las expresiones colombianas que “le encantan” y por qué.

De acuerdo con la mujer, desde que vive en Colombia ha podido conocer diferentes lugares, comidas y culturas que le han llamado la atención, pero lo principal siempre ha sido la forma en como se expresan en el país porque hay muchos dichos y palabras propias que también cautivan por su sonido.

Es por esto que decidió hacer un video en el que expuso algunas de las más llamativas y las imitó tal y como las ha escuchado decir.

“No me pare bolas ... Qué pecado. Ay, qué pecado. Cuando dicen: ‘Ay, qué pecado’, como diciendo: ‘Ay, qué pena’, me encanta”, empezó diciendo.

Lorenna también se refirió a las palabras soeces que usan los colombianos y a la manera en la que las expresan porque, según indicó, le gusta mucho.

Las expresiones colombianas favoritas para una española - crédito @lorennarondan/TikTok

“Uy, gonorrea (risas). Me da mucha gracia porque cuando dicen gonorrea, o sea, la palabra gonorrea como un insulto maravilloso, pero cuando lo dicen porque ha pasado algo así como grave de susto, con esa entonación, me encanta”, aseguró Rondan.

Seguido a esto mencionó un dicho común entre los colombianos que para ella es de sus favoritos, pues el país es de los lugares que ha visitado en donde más se usan este tipo de oraciones.

“Estás meando fuera del tiesto. Me encanta, o sea, que te digan que estás meando fuera del tiesto (hace cara de sorpresa). Yo no entendía que significaba, al principio la verdad, pero es la ostia. Cuando quieres decir a alguien que no vaya por ese camino, que por ahí no es, que se va a pegar una ostia (un gran golpe), es cuando le dices que está meando fuera del tiesto”, explicó la española.

Dentro de las publicaciones que ha hecho Lorenna Rondan sobre Colombia también hay una en la que compartió varias imágenes con momentos y situaciones que la ha dejado sorprendida porque en su país no pasan.

Por ejemplo, los carros con frutas y aguacates que pasan por enfrente de las casas en los barrios de las diferentes ciudades. Las bolsas con agua y los diferentes productos líquidos que hay en paquetes, pues ella está acostumbrado a verlos en cajas o botellas.