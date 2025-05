Diego Trujillo atacó al Canal RCN en defensa de su hijo por polémica en ‘La casa de los famosos’: “Estuvo cuadrado”

Diego Trujillo sacó la cara por su hijo SAI y echó al agua al Canal RCN luego de la polémica que se generó con la visita del joven cantante a 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @diegotrujillo/Instagram

Diego Trujillo no se quedó callado ante la ola de ataques que recibe su hijo Simón Trujillo, mejor conocido en la escena musical como SAI, luego de que el joven cantante visitara La casa de los famosos Colombia 2025, donde dio a conocer sus canciones, pero además, se refirió a la eliminación de Yina Calderón.

Ante la polémica generada en redes sociales, el actor bogotano de 64 años se pronunció con una corta, pero contundente respuesta a uno de los comentarios. “¿No se le ocurre pensar que lo hizo poniéndose de acuerdo con RCN? Boba,” escribió el también comediante.

SAI, hijo del actor Diego Trujillo, quedó en el ojo del huracán tras aceptar la invitación que le hizo el Canal RCN para cantar en la fiesta del 18 de mayo en La casa de los famosos, allí en medio de su show, el joven artista urbano aparentemente incumplió el reglamento del reality al revelar información del exterior a los participantes.

Diego Trujillo sacó su instinto paternal y defendió a su hijo SAI de las críticas que dejó su paso por 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @diegotrujillo/Instagram

“Amor su amiga salió por desleal, y rompió una amistad entre dos amigas Karina y Sofía que demostraron ser mujeres leales”, esto fue lo que dijo SAI a la Toxi Costeña, advirtiendo a la cantante de champeta sobre a la amistad que tuvo con “las chicas fuego”, en especial con Yina Calderón.

Este comentario no pasó desapercibido ante los ojos de los seguidores del programa, que de inmediato replicaron el momento interpretando que el joven había ido a defender Karina García, haciendo quedar mal a la empresaria de fajas que recientemente había abandonado la competencia.

Es así como Juliana Calderón, se pronunció al respecto y dejó en tela de juicio el talento del joven artista, además de exigir a la producción que tomara medidas ante la presunta falta.

Por su parte, Yina Calderón tampoco se quedó en silencio y se despachó en contra de SAI, desatando una controversia digital a la que Diego Trujillo, papá del músico respondió de forma subjetiva y dando a entender que su hijo Simón solo siguió las indicaciones que el Canal RCN le había dado.

El cantante bogotano generó controversia dentro y fuera del programa tras sus comentarios - crédito canalrcn / Instagram

“¿Como así que Canal RCN permite que un cantante en plena fiesta lleve información del exterior y le dañe el momento a los participantes? ¿Qué es esa payasada? Diego Trujillo controle a su hijo”, comentó una usuaria en redes sociales citando al actor bogotano y provocando su reacción.

El hijo de Diego Trujillo enfrenta críticas por su talento

Si bien el actor recordado por su participación en la serie Los Reyes, trató de apagar el incendio desatado en redes sociales en contra de su heredero menor, el hate que recibió el joven rapero no se enfocó únicamente en el ataque SAI lanzó a Yina Calderón, sino que también se metieron con su estilo musical.

El artista rompió las normas del programa y criticó a la empresaria de fajas desencadenando tensiones entre participantes y en redes sociales - crédito mas.rechismes / TikTok

“Este peladito le dijo un poco de cosas a la Toxi, ustedes saben que desde que ingresan al Set no pueden contar nada del exterior, con lo que dijo se perdió la más mínima posibilidad de qué RCN lo vuelva a llamar, porque ese niño no tiene futuro de nada”, expresó Juliana Calderón en Instagram.

No obstante, esta no fue la única crítica que recibió a SAI a su talento, ya que, Yina Calderón también puso en tela de juicio su futuro en la industria acusándolo de querer pegarse a su fama para ganar la fama que no ha logrado con su voz.

“Dios mío, esos cantantes nuevos nombrándome a mí para poder sonar. Amor, pegue su música, como no les conocen ninguna canción, tienen que pegarse de Yina Calderón”, declaró la influenciadora, que además lanzó una advertencia a “La Toxi” sobre no dejarse influenciar por los comentarios del cantante.

Tras los comentarios realizados por el cantante en 'La casa de los famosos', la influenciadora acusó al artista de usar su nombre para ganar notoriedad - crédito daniela.dusan / X

“La tóxica, cuidadito la tóxica se pone a creer porque atrevidos todos, te pasaste y lo sabes, pero igual no importa, pobre niño, es un pobre peladito que está tratando de pegar sus canciones”, señaló Yina.