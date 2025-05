Omar Murillo y Koral Costa fueron criticados en redes sociales por caminar en toalla por las calles de Madrid: “No representan a Colombia con esas ridiculeces”

La pareja generó controversia en redes sociales tras publicar un video viral caminando por calles españolas cubiertos únicamente por toallas - crédito @koralladiva/Instagram

El actor Omar Murillo, conocido como “Bola 8″, y su esposa, la cantante y creadora de contenido Koral Costa, generaron una polémica tras compartir un video en redes sociales que los muestra caminando por las calles de Madrid, España, vestidos únicamente con toallas blancas.

La publicación, que rápidamente se volvió viral, desató una ola de reacciones tanto positivos como negativos, dividiendo opiniones entre sus seguidores y usuarios general.

La pareja se encontraba en un viaje romántico en la capital española, donde aprovecharon para relajarse y crear contenido para sus plataformas digitales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El actor y su esposa protagonizaron una polémica tras publicar un video caminando en toallas blancas por las calles de Madrid, generando reacciones divididas entre admiradores y críticos - crédito @koralladiva/Instagram

En el video, ambos aparecen tomados de la mano, con una toalla cubriendo sus cuerpos y otra en la cabeza, simulando haber salido de la ducha. La descripción del video, publicada por Costa, decía: “Libres somos”, con la canción Libre soy de la película Frozen: una aventura congelada de Disney.

Mientras algunos usuarios celebraron la ocurrencia como una muestra de su personalidad extrovertida, otros calificaron la escena como una “payasada” y expresaron vergüenza ajena al verlos actuar de esa manera en un país extranjero: “No representan a Colombia con esas ridiculeces”; “Qué necesidad de hacernos quedar en ridículo en toda Europa”; “Son únicos y originales!!!👏”; “¿Que necesidad de hacernos quedar en ridículo en todo Europa?”.

La pareja no respondió directamente a las críticas. Sin embargo, Koral Costa utilizó sus historias de Instagram para defenderse, indicando que su intención era transmitir alegría y autenticidad.

La cantante aseguró que, pese a las críticas, mantiene una actitud tranquila y en armonía, aunque advirtió que no siempre responderá con paciencia ante los ataques - crédito @koralladiva/Instagram

En sus publicaciones, Costa expresó: “He visto tantos mensajes tan terribles de gente que sale con unos comentarios que yo me sorprendo de la capacidad que tiene alguna gente o algunas personas de tener como tantas cosas feas en su corazón”. Además, lamentó los comentarios negativos y destacó que quienes generan odio en redes sociales terminan afectándose a sí mismos.

“Escribir cosas que a la final los que se envenenan el corazón son ellos mismos, los que se dañan su tranquilidad, son ellos mismos. Los que se están envenenando, son ellos mismos. Porque el que le tira veneno a otro, se envenena a sí mismo, porque al final el otro sigue con su vida, en este caso yo”, añadió.

En su mensaje, la cantante destacó la contradicción que percibe entre los problemas graves que enfrenta el mundo y la energía que algunos usuarios dedican a generar conflictos en redes sociales. “De ver cómo hay gente que sale con unos comentarios que yo digo: le voy a recordar a algunas personas que dan tanto veneno y que solamente se encargan de escribirle tantas cosas feas a uno, que si se han dado cuenta de todas las cosas difíciles que vive el mundo, nuestro país, todos los días, cosas tan tenaces y cosas tan fuertes, cosas que duelen”, expresó la actriz. Además, destacó que estas actitudes se enfocan en asuntos que considera “tan pequeñitos” y “tan simples”.

Koral Costa respondió a las críticas por el video que generó polémica en redes sociales - crédito @koralladiva/Instagram

Costa también abordó el tema del respeto hacia las mujeres, señalando que muchas veces es criticada por defenderse de los ataques que recibe. Según sus palabras, cuando exige respeto, es etiquetada como “grosera” o “odiosa”.

“De verdad que yo me sorprendo y me sorprende la capacidad que tienen algunas personas de generar tanto odio y que yo a veces digo: ¿de quién nacieron? porque no respetan a una mujer (....) Después no andan diciendo que por qué les meto un recogida más de uno y se atacan. Después dicen: “Koral, es grosera, grosera.” No. Es que si usted a mí me trata mal, amor, yo lo recojo. Yo la recojo. Yo no tengo que ver. Porque es que el respeto se gana. Y hay gente que a mí me trata mal, entonces si yo les digo: “¿Me hace el favor y me respeta?” (...) entonces yo soy la mala, (...) yo soy la odiosa”, agregó.

A pesar de la situación, la actriz aseguró que decidió mantener una actitud tranquila y enfocarse en su bienestar emocional. “Hoy amanecí sin ganas de alegar. Hoy amanecí sin ganas de pelear y por eso estoy tranquila. Porque con todo el odio que me han tirado, si yo hubiera amanecido de mal genio, yo hubiera recogido a más de uno hoy. ¿Pero saben qué? No. Ay, mi energía, ay, vibra, en armonía. Ay, soy un ser de luz”, comentó.

Omar Murillo y Koral Costa se viralizan en redes tras un video en Madrid vestidos con toalla - crédito @bola8actor/Instagram

Sin embargo, advirtió que esta calma no es permanente y que, en otras ocasiones, podría responder con mayor contundencia a quienes la atacan: “Pero recuerden que esto no pasa todos los días. Mañana puede que amanezca, mi amor, con mi chuqui encima y si me dices algo, mi amor, te recojo. Te suelto el dobladillo que tengo en esta lengua porque para lengua sí tengo. Mucho cuidado”.