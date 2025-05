El congresista Juan Carlos Losada siguió su pelea con Andrés Calamaro: “Si a algún tarado hay que dedicarle la prohibición de las corridas de toros es a ti”

Juan Carlos Losada volvió a arremeter en contra de Andrés Calamaro después de que hablara de su controversia en Cali - crédito Cámara de Representantes y EFE/Thais Llorca

El artista argentino Andrés Calamaro utilizó su cuenta de Instagram para responder a las críticas que recibió tras su concierto del 17 de mayo de 2025 en la Arena Cañaveralejo de Cali, parte de su gira “Agenda 1999”.

Durante su presentación, su apoyo a las corridas de toros despertó controversia, reavivando el debate sobre este tema que sigue polarizando a la sociedad colombiana. “Colombia es taurina como es musical, es tradicional, cultura, trabajo y libertad. Eso no va a cambiar”, dijo en un fragmento de su publicación.

A estas palabras contestó el representante a la Cámara Juan Carlos Losada, uno de los líderes en el Congreso de la iniciativa de prohibir las corridas en el país.

“Si a algún tarado hay que dedicarle la prohibición de las corridas de toros es a ti”, aseveró el congresista del Partido Liberal. Losada ya había hablado de la controversia de Calamaro durante su segunda presentación en Cali.

El 18 de mayo, Andrés Calamaro compartió un mensaje en el que afirmó que los argumentos de quienes lo critican carecen de profundidad. También defendió la tauromaquia, destacando que, a su parecer, forma parte de la tradición y cultura de Colombia.

“Cali jamás votó ni fue a referendo para cerrar la plaza, esto ocurre con la complicidad de la ignorancia adolescente de una minoría y luego son movidas políticas para tejer alianzas y sumar una mayoría. Colombia es taurina como es musical, es tradicional, cultura, trabajo y libertad. Eso no va a cambiar”, indicó el argentino.

Frente a lo anterior, en un video publicado en respuesta al pronunciamiento de Andrés Calamaro, el representante Juan Carlos Losada expresó su rechazo a las declaraciones del artista sobre la tauromaquia. Losada fue enfático al señalar que, si alguien merece que se le dedique la prohibición de las corridas de toros, ese es Calamaro, y le pidió que no regrese a Colombia si no respeta la sensibilidad del público nacional.

“Pues, si algún tarado hay que dedicarle la prohibición de las corridas de toros, es a ti, Calamaro. No te gusta, no vuelvas a Colombia, aquí no vamos a seguir matando toros. Y si le vas a incumplir a tu público y vas a humillar al público colombiano, mejor quédate en tu casa, hermano, por aquí no te queremos y ya no te queremos volver a ver. Te lo dedicamos a ti, papaíto”, aseveró el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en un video que subió en su cuenta de la red social X.

Acompañando el video, Juan Carlos Losada publicó un mensaje en el que respondió directamente a la afirmación de Andrés Calamaro sobre que Colombia es taurina. En su escrito, Losada negó esa afirmación y recordó que en 2024 el Congreso colombiano aprobó la Ley 2385, que prohíbe las corridas de toros en el país, marcando un avance significativo en la defensa de los derechos de los animales.

El representante también expresó su rechazo hacia quienes promueven y disfrutan la tauromaquia, calificándola como “tortura y muerte de seres sintientes”, y afirmó que personas con esa postura no son bienvenidas en Colombia.

“Nada más falso @calamarooficial. En el 2024 el Congreso de Colombia aprobó la Ley 2385 que PROHÍBE las corridas de toros en Colombia. #NoMásOlé es un logro histórico en la defensa de los animales y un avance en la protección de sus derechos. Personas como usted, que le hacen apología y disfrutan de la tortura y muerte de seres sintientes disfrazándola de “cultura” y libertad, NO son bienvenidos en nuestro país. Bien ido!!!“, dijo el congresista por medio de su publicación.

En su anterior mensaje sobre la polémica, Juan Carlos Losada comentó lo siguiente: “Rechazamos cualquier apología a la violencia contra los animales y reiteramos que no hay ninguna forma de tortura que pueda considerarse ‘cultura’. Nuestro reconocimiento al público en Cali por expresar lo que sentimos quienes amamos y luchamos por los derechos de los seres sintientes. Juntos seguiremos gritando #NoMasOlé”.