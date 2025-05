Gustavo Bolívar lamentó que el presidente Petro lo hubiera ‘regañado’ en Tibú: “Me hubiera gustado que fuera más privado”

El presidente interrumpió el orden del día en Tibú para excluir a Bolívar. La escena quedó registrada y generó reacciones - crédito Colprensa/Presidencia

Tras las tensiones en el entorno político del presidente Gustavo Petro, las declaraciones de Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), reavivó el debate en torno a la relación entre el mandatario y uno de sus más visibles aliados.

Durante una entrevista concedida al periodista Luis Carlos Vélez, Bolívar expresó su inconformidad con la forma en que fue abordado públicamente por el presidente en un acto celebrado en Tibú, Norte de Santander, el 9 de mayo.

¿Traición o estrategia? El choque entre Petro y Bolívar

El episodio, ampliamente difundido a través de transmisiones oficiales y redes sociales, tuvo lugar durante un evento público en el que el presidente interrumpió el protocolo establecido para rechazar abiertamente la participación de Bolívar en el acto.

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar y otros compañeros primero, pues ya los que renunciaron, renunciaron”, expresó el jefe de Estado, en una intervención que se dio de manera sorpresiva, quitando el micrófono a uno de los moderadores frente a la audiencia reunida en el Catatumbo.

El presidente aseguró que Gustavo Bolívar ya no debe pronunciarse como director del DPS, debido a su renuncia - crédito Redes sociales/X

El gesto fue interpretado como una señal clara de desaprobación hacia Bolívar, que había renunciado días antes a la dirección del DPS con el fin de postularse como precandidato presidencial en 2026. A esto se sumaron las palabras del mandatario, que añadió: “No se puede confundir (...) persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va [y] entra su reemplazo. ¿Qué tiene que venir a hablar? Eso es un problema de respeto con el Gobierno y con la gente”.

Dicha intervención del presidente provocó reacciones en diversos sectores políticos, por lo que en su conversación con Luis Carlos Vélez, Gustavo Bolívar no ocultó su sorpresa y molestia por lo sucedido.

Al ser interrogado sobre si consideraba que fue “quemado” políticamente por el presidente, respondió: “Me sorprendió porque, digamos, me parecía injusto en ese momento y hubiera querido que hubiera sido más en privado, ¿no? Cuando a mí me anuncian para hablar, él había podido decir ahí, bueno ‘no, no quiero que Bolívar hable porque, pues él tiene aspiraciones’ o alguna cosa”.

Bolívar aseguró que su intención nunca fue faltar al respeto y que esperaba otro tipo de comunicación por parte del presidente - crédito Luis Carlos Vélez/YouTube

A pesar del distanciamiento evidenciado durante el evento, Bolívar no escatimó en defender la integridad del mandatario frente a las acusaciones que han surgido en torno a presuntos aportes ilegales a la campaña presidencial de 2022.

“Pero si yo conozco una persona honesta en su vida que no se robaría un peso, es. Es Gustavo Petro”, afirmó el también exsenador, en un esfuerzo por desmarcar su molestia personal del respaldo que aún manifiesta hacia el presidente.

El duro camino presidencial de Gustavo Bolívar: cuatro elecciones por delante

En la misma entrevista, Bolívar abordó los pasos que considera necesarios para consolidar su aspiración presidencial, detallando el proceso interno del movimiento político al que pertenece.

“Entonces ahora, ¿cómo se gana uno la nominación de Gustavo Petro? Pues hay que ganar dos consultas, una ahorita en octubre, que es con los candidatos del Pacto Histórico y otra en marzo, que es con lo que él llama el ‘Frente Amplio’”, explicó.

Gustavo Bolívar no se lanzó oficialmente, pero ya se perfila como uno de los precandidatos dentro del Pacto Histórico - crédito Joel González/Presidencia

El Frente Amplio al que se refiere Bolívar incluiría, según sus palabras, a figuras políticas que fueron mencionadas o convocadas por Petro en diversos espacios, como “Roy [Barreras], [Carlos] Caicedo, me imagino que [Daniel] Quintero sí ya superó sus problemas judiciales, etcétera”.

También enumeró los nombres que hasta el momento han mostrado interés en la precandidatura por el Pacto Histórico: “Susana Muhamad, Carolina Corcho, María José Pizarro y Gustavo Bolívar”. Señaló además que ninguno de ellos ha hecho oficial su lanzamiento, pero que son los nombres más visibles hasta ahora.

Bolívar señaló la complejidad del camino hacia la presidencia en el contexto actual, al mencionar que “hay que ganar cuatro elecciones para ser presidente, la de octubre, la de marzo, la de la primera vuelta y la de la segunda”.