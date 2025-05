Video: desorbitante factura de agua, el caso que ha incendiado TikTok, “Yo vivo sola”

La denuncia llegó a una gran cantidad de capitalinos que comentaron sus casos - crédito TikTok

Una joven que vive en Bogotá utilizó su cuenta en la plataforma TikTok para denunciar lo que calificó como un cobro excesivo en su factura del servicio de agua. Según relató en un video que rápidamente se viralizó, el recibo ascendía a $882.360, una cifra que consideró desproporcionada para su consumo habitual, teniendo en cuenta que vive sola y asegura que su uso del agua es mínimo.

En su publicación, expresó su frustración y cuestionó los conceptos facturados, como los $402.354 por el servicio de acueducto y los $420.612 por alcantarillado, afirmando que no encontraba justificación para esos montos, lo que sorprendió a los capitalinos que se encontraron con el video.

De acuerdo con el testimonio compartido mediante un video, la joven intentó comunicarse con la empresa de acueducto para obtener una explicación, pero se encontró con sistemas automatizados que no le ofrecieron una solución clara. Ante la falta de respuesta, decidió presentar una queja formal, aunque hasta el momento de su publicación no había recibido respuesta.

El video fue subido el 19 de mayo de 2025 y la joven mencionó que la fecha límite para el pago del recibo era el 26 de mayo, lo que incrementó su preocupación por la falta de resolución.

El caso generó una amplia discusión en redes sociales, donde otros usuarios compartieron experiencias similares con cobros elevados en sus facturas de servicios públicos. Algunos comentaron que los errores en las lecturas de los contadores son una causa frecuente de estos problemas, mientras que otros señalaron casos en los que vecinos conectaron ilegalmente sus servicios a los de otra vivienda, generando consumos desproporcionados.

Incluso, un usuario relató que, en su caso, el problema se resolvió tras un año de trámites, incluyendo quejas, derechos de petición y la intervención de la superintendencia: “Viví algo similar y lo solucioné en 1 año, queja, derecho de petición, y finalmente superintendencia, tómale foto a tu recibo junto al contador para demostrar cuántos mt³ gastaste, porque ese fue mi caso, habían tomado mal la lectura, pero yo tuve que demostrarlo, en el acueducto me generaban recibo con los básicos, mientras se solucionaba el asunto”.

Entre las recomendaciones ofrecidas por los internautas, destacaron la importancia de verificar el consumo real y solicitar revisiones técnicas directamente en las oficinas del Acueducto. Sin embargo, varios usuarios coincidieron en que, en muchos casos, las empresas exigen el pago del monto facturado antes de iniciar cualquier proceso de revisión o ajuste, lo que genera una carga económica adicional para los afectados.

En los comentarios se destacó la percepción de que los sistemas de atención al cliente de las empresas de servicios públicos son ineficientes. Algunos usuarios mencionaron que las respuestas telefónicas suelen ser insuficientes y que, en ocasiones, es necesario acudir personalmente a las oficinas para obtener una solución. Incluso, hubo algunos que señalaron que, aunque los errores en las facturas se corrigen, el proceso puede ser largo y desgastante y consideran que es injusto que esto ocurra después de un largo racionamiento en la capital del país.

El caso de la joven se convirtió en un ejemplo de las dificultades que enfrentan los usuarios de servicios públicos en Colombia, especialmente aquellos que viven solos o en condiciones económicas vulnerables: “A mi abuelita la tienen pagando $500.000, ella vive solita y la pusieron estrato 3, siendo que su casita está en prácticamente una invasión”.

La denuncia en TikTok no solo reflejó la indignación de la joven, sino que abrió un espacio para que otros usuarios compartieran sus propias experiencias y buscaran soluciones colectivas. Aunque la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá no ha emitido una respuesta oficial sobre este caso en particular, la situación ha reiteró la necesidad de mejorar los mecanismos de atención al cliente y garantizar la transparencia en los procesos de facturación.