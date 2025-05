Carla Giraldo habría reaccionado a video de una habitante de calle que dijo ser su mamá que la entregó en adopción

La presentadora reaccionó de manera jocosa - crédito @lcdlfcolombia1/TikTok

Carla Giraldo se ha referido en repetidas ocasiones al abandono que sufrió de parte de su madre biológica; sin embargo, en redes sociales se han viralizado algunos videos de mujeres que afirman ser la mujer de la presentadora de La casa de los famosos Colombia.

Recientemente, se viralizó uno en el que una mujer habitante de calle asegura ser la mamá de Carla, luego de que un hombre en lo que parece un taller le pregunta.

“Me llamo Liliana”, dijo inicialmente la mujer, que después aseguró tuvo a la presentadora a los 13 años y la dejó en adopción a alguien que responde al nombre de Rosita.

Desde 2024 Carla Giraldo es presentadora de 'La casa de los famosos', y desde 2025 la acompaña Marcelo Cezán - crédito @carlagiraldo/Instagram

El video parece haber llegado a manos de Carla Giraldo o lo vio en sus redes sociales, pues habría dejado un comentario que fue replicado por las cuentas de entretenimiento en Instagram.

En la respuesta, la presentadora y actriz de la novela Me llaman Lolita, aseguró que con esta serían seis las mujeres que se hacen pasar por su mamá.

“Me han aparecido como 6 mamás!!! Hahaha”, respondió la comunicadora, entre risas, provocando algunas reacciones entre los seguidores de la paisa. Algunos de los comentarios que reposan en su respuesta, destacan: “No entiendo el afán de la gente de ponerle una mamá biológica, cuando esa figura ya la llenó la mujer que la adoptó”; “no demoran en aparecerle los seis papás que no han hecho falta en su vida”; “Carla siempre sacándola del estadio con sus respuestas, ni falta le hacen”, entre otros.

La reacción de Carla Giraldo a video que muestra a su supuesta mamá - crédito @letengoelchisme/IG

Cómo fue su proceso de adopción y la relación con sus padres

La actriz fue adoptada al nacer, ya que sus padres biológicos no tenían los recursos para criarla. En una entrevista con el periodista José Gabriel Ortiz, Giraldo explicó que su madre adoptiva obtuvo su custodia cuando ella tenía apenas unas horas de nacida.

Aunque la adopción le ofreció un nuevo comienzo, su relación con sus padres adoptivos tampoco fue sencilla. Durante su adolescencia, Carla enfrentó conflictos familiares que la llevaron a abandonar su hogar a los 14 años.

Carla Giraldo debutó a los 13 años y alcanzó notoriedad con su papel en la telenovela que coprotagonizó con Marcelo Cezán - crédito redes sociales

Según recordó en el pódcast Vos Podés, tomó esta decisión porque sentía que no tenía libertad para tomar sus propias decisiones. “Me voy de mi casa, porque acá no me dejan hacer nada, y si no me dejan yo me voy”, relató.

En entrevista con La sala de Laura Acuña, Carla recordó que uno de los problemas que la llevó a alejarse de su mamá fue el gusto por el alcohol: “Mi mamá era muy alcohólica. El alcoholismo es una enfermedad de esas que son incurables, si no hay consciencia de la persona vas a estar ahí, siempre”, afirmó.

Por otra parte, Carla se refirió a la relación que mantuvo con ella, que no fue la más cercana. Al respecto, comentó que el dolor más grande para su madre fue el de no poder recuperar esa relación.

“El alcohol fue una de sus enfermedades más grandes, pero yo creo que la más grande fue el dolor de no volver a tener a su hija. Yo creo que a ella la devoró en tristeza”, expresó.

Carla Giraldo ha destacado en la televisión como actriz y ahora presentadora de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @carlagiraldo/Instagram

Pero también agradeció las enseñanzas que le dieron en su casa, pues fueron los valores que le inculcaron siendo una joven los que la ayudaron a ser la persona que es hoy día.

“Agradezco mucho a esa casa y a mis papás por darme esos valores, porque hicieron que tal vez no terminara en la calle, drogadicta, loca... miles de cosas que la gente puede imaginarse que le pueden pasar a una niña, sola, con tantos peligros.No me pasó nada malo gracias a los valores y la tenacidad que mis papás me dieron de hacerme respetar y darme mi lugar”, dijo Giraldo.