A ritmo del ‘Waka Waka’ de Shakira, compañero de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma celebró el título de la FA Cup

El Crystal Palace volvió a disputar una final de la FA Cup después de varios años de espera de sus fanáticos, lo que culminó con un triunfo histórico, pues el equipo del sur de Londres derrotó al Manchester City, uno de los clubes más poderosos del llamado Big Six del fútbol inglés, y así, celebró por primera vez en sus 120 años el hecho de ganar este prestigioso trofeo.

El título del Palace tiene un componente especial para el país, debido a que dos jugadores nacionales hicieron parte fundamental del logro: el lateral Daniel Muñoz y el volante Jefferson Lerma, que además hacen parte del proceso de la selección Colombia que busca su clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA en 2026.

Precisamente Muñoz, exjugador de Atlético Nacional y Águilas Doradas, se destacó durante el partido final, pues a los 16 minutos, entregó una asistencia clave para el único gol del compromiso. Su pase preciso habilitó a Eberechi Eze, que definió con eficacia para abrir el marcador y sentenciar el encuentro.

Jefferson Lerma, por su parte, aportó en el medio campo con su habitual entrega y control, y dio equilibrio al equipo durante todo el encuentro. Así sumó un nuevo campeonato a su carrera, el primero en el fútbol inglés.

El himno de Shakira sigue resonando en el mundo del fútbol

La victoria del Crystal Palace fue celebrada con entusiasmo tanto dentro como fuera del campo por parte de los jugadores y los fanáticos, pues se armó una fiesta con alcohol y canciones icónicas para el fútbol. Precisamente, Dean Henderson, portero y figura del equipo durante el torneo, lideró a sus seguidores al interpretar uno de los temas de la artista colombiana Shakira.

Al ritmo de Waka Waka de la barranquillera, Henderson entonó la icónica frase: “Tsamina mina, eh eh Waka Waka, eh eh. Otra vez 12, ¿a quién le importa? Hemos ganado la Copa FA”, haciendo referencia a la posición histórica del equipo en la liga inglesa y al orgullo de conseguir un título que rompe con expectativas previas.

Durante la fiesta, todos los jugadores del club del sur de Londres se unieron brindando y cantando juntos por esta importante victoria, por lo que el Waka waka se convirtió en tendencia nuevamente en las diferentes plataformas digitales.

De acuerdo con el Daily Mail inglés: “El cántico del portero hizo referencia a bromas de larga data sobre los resultados del Crystal Palace en mitad de la tabla de la Premier League, desde que regresó a la máxima categoría en 2013″.

Redes sociales estallaron tras el homenaje del arquero del Palace a Shakira

El hecho desató la una gran cantidad de reacciones en redes sociales, en las que los seguidores de la famosa artista no ocultaron su emoción porque la canción siga siendo considerada una de las mejores. “Waka Waka, siempre serás famosa” y “Grande Shakira”, fueron algunos de los apuntes; mientras que hubo otros alabando el trabajo del reconocido futbolista, pues se desataron en halagos: “Actuación inmensa” y “Qué increíble es esto”.

Es necesario resaltar que, para Colombia, el título también significa un reconocimiento al talento nacional exportado al fútbol europeo, teniendo en cuenta que Muñoz y Lerma se consolidaron como figuras que contribuyen al éxito de los equipos en el extranjero y cada vez hay más miradas sobre sus hazañas, pues este se convirtió en el primer campeonato que ganan en territorio británico y lo hicieron por todo lo alto.

Y es que el pase clave de Muñoz en Wembley no solo se convirtió en la definición para el partido, sino que destaca el nivel competitivo de los futbolistas colombianos en ligas europeas de alto nivel, pues no es la primera vez que el nombre de los connacionales brilla en el mundo del fútbol, cosa que no ocurre solo con los jugadores, sino con los artistas, como Shakira.

Recientemente, el delantero Luis Díaz se coronó campeón con el Liverpool de la Premier League, mientras que Mayra Ramírez ganó liga y copa inglesa con el Chelsea; justamente este último torneo un día después de la gesta de los dos colombianos del Crystal Palace.