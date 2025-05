Daiky Gamboa, mejor amigo de Karol G, reveló que lo invitaron a hacer un comercial, pero después eliminaron su escena: qué fue lo que pasó

Esta es la historia del día que eliminaron a Daiky Gamboa de un comercial - crédito @daikygamboa/Instagram

A través de un video publicado en su cuenta de Tiktok, Daiky Gamboa le contó a sus seguidores una experiencia personal que vivió en medio de su ascenso en la industria del entretenimiento.

Daiky contó los detalles de la vez que una marca lo invitó a participar en un comercial, pero sin avisarle y sin dar razón, eliminaron la parte en la que aparecía.

De acuerdo con el DJ, que comparte varias historias de su vida privada y profesional en Tiktok, un día lo llamaron para ser parte de la publicidad, él aceptó, asistió a los días de rodaje y todo se habría dado como lo planeado, no hubo una conversación en la que le indicaran que iban a hacer ajustes ni nada parecido y el día que salió el comercial, esperaba verse en las imágenes, pero se dio cuenta que lo habían sacado solo a él.

Daiky decidió salir a contar su historia motivado por el documental y la enseñanza que le dejó su mejor amiga Karol G sobre el trabajo, los esfuerzos y la disciplina para cumplir sueños.

Por eso, con reveló el episodio que, según él, lo marcó y le dejó una valiosa enseñanza sobre la resiliencia y la humildad en su carrera.

“Salió todo el mundo menos yo, y por qué voy a hablar de ese tema en este momento, porque en ese momento de la vida yo, al igual que todos ustedes, estamos extremadamente inspirados por el documental tan increíble que acaba de sacar Karol G“, empezó diciendo Gamboa.

Daiky Gamboa reveló historia tras sentirse inspirado por documental de Karol G - crédito @daikygamboa/Instagram y Juan David Duque/Reuters

Todo comenzó cuando fue convocado por una reconocida marca internacional para formar parte de un comercial publicitario. La noticia, como él mismo lo expresó, fue motivo de orgullo y emoción.

“Me llamaron y me dijeron que esta marca, que es súper importante, me quería como uno de los talentos del comercial. Yo dije: ‘¡Jueputa, esta es mi oportunidad!’. Llamé a mi mamá y le dije: ‘¡Lo estamos logrando!’”, contó Daiky Gamboa.

La emoción creció cuando llegó el momento del rodaje, ya que Daiky participó en tres intensos días de grabación que incluyeron escenas complejas, vestuarios elaborados y hasta ser suspendido durante horas en un arnés. “Estaba viviendo mi sueño”, confesó. Todo apuntaba a que sería un paso más en su consolidación como figura pública.

Pero la decepción llegó el día del estreno porque tenía la expectativa al tope; incluso, organizó una reunión con sus amigos en un bar de Medellín para ver en pantalla grande el fruto de su esfuerzo y fue ahí cuando se llevó la sorpresa.

“Reuní a todos mis amigos en el bar de un amigo. Todos, súper orgullosos. Yo, súper feliz. Y cuando nos sentamos a ver el comercial, se acabó y yo nunca salí”, reveló el DJ.

La historia de Daiky Gamboa de cuando lo sacaron de un comercial de una marca importante - crédito @daikygamboa/TikTok

Al principio, entre la sorpresa y el desconcierto, trató de tomarlo con humor. Uno de sus amigos rompió el hielo con una broma: “Me encantó tu participación”, le dijo. “Nos reímos, yo hice chistes, dije que me tuvieron colgado allá ocho horas para nada… la pasamos bueno”, recordó Daiky.

Sin embargo, Daiky confesó que el manejo de la situación solo logró hacerlo delante de sus invitados porque cuando llegó a su casa, el golpe emocional fue inevitable y estalló en llanto.

“Me puse a llorar. Era mi trabajo, mi esfuerzo, mi sueño. Yo sentía que lo que había grabado estaba muy bonito”, confesó el influenciador.

Días después, recibió una llamada de uno de los productores del comercial, un amigo cercano, el cual le explicó que el cliente había decidido eliminar su parte porque no sentían que encajara con el resto del elenco. “Éramos muchos talentos. Simplemente tomaron esa decisión”, le dijeron.

Lejos de quedarse con la frustración, Daiky aprovechó la situación para reflexionar sobre los altibajos de la industria y la importancia de la preparación emocional.

“Hay eventos que son duros, que generan ansiedad social. Me ha pasado en eventos de moda donde los fotógrafos no tienen idea de quién soy y no me toman fotos. He estado en sitios donde personas que me siguen en redes no me reconocen o no les interesa saludarme. Y aun así, mantengo la misma actitud: paradito, tranquilo, sonriente. Siempre termino haciéndome amigo de alguien, a veces de quienes reparten la comida”, contó entre risas.

Daiky Gamboa confesó que ha ido a eventos en los que no lo reconocen y cómo ha reaccionado - crédito @daikygamboa/Instagram

Después de contar su historia, le mejor amigo de Karol G no dudó en dejar un mensaje con respecto al mundo del entretenimiento, el cual no siempre es justo, y aseguró que “quienes se meten en él deben entender desde un primer momento que no todo el mundo tiene que saber quién eres ni tratarte con deferencia”.

Además, dejó claro que lo importante es no tomarse todo de forma personal y mantenerse firme en el propósito propio.

“Si todo te afecta, este no es el negocio. Hay que tener callo. Esta carrera tiene momentos duros, pero también tiene recompensas. Todo suma experiencia”, puntualizó.

Finalmente, Daiky cerró con una nota positiva: expresó cómo experiencias como esa le han permitido fortalecer su carácter y reafirmar su vocación. Y aunque ese comercial no mostró su rostro, la historia que vivió sí dejó una huella en su camino… y una enseñanza que ahora comparte con quienes lo siguen.