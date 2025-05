Modelo colombiana se habría salvado de las “Dubai Porta Potty parties”: eventos en los que pagan para humillar a las mujeres

Su hermana la hizo recordar la vez que pudieron haberlas engañado para participar - crédito @laurasanchezh_ / TikTok

Mientras buscaba información sobre el caso de Daniela Latorre, la joven colombiana que murió en extrañas circunstancias en El Cairo (Egipto), la modelo Laura Sánchez se horrorizó al descubrir que habría estado a puertas de ser seleccionada para una de las Dubai Porta Potty Parties.

Aunque no existen pruebas que confirmen su existencia, en redes, se rumora que son encuentros organizados por hombres ricos de los emiratos para humillar a mujeres bellas, con prácticas aberrantes.

De ahí el nombre “porta potty”, que en español traduce “inodoro portátil” y completa la frase: Fiestas de inodoro portátil en Dubai.

“Casi no logro dormirme, me costó conciliar el sueño y es que mi hermana me recordó que nosotras hicimos un casting para ir a Dubai durante dos meses, hace unos años. Pensamos que todo estaba muy bien, era por medio de agencia, pero eso lo disfrazan demasiado y pagan tanto que puede que lo pinten de otra manera”, advirtió.

En redes circulan supuestos testimonios de ‘influencers’ y acompañates o ‘escorts’ que habrían vivido un “infierno en la tierra” a cambio de dinero y falsas promesas de trabajo en el golfo pérsico.

Es esa la razón por la que Sánchez quiso contarles a las niñas que la “siguen y son demasiado lindas o quieren ser modelos, porque, de alguna manera, podrían llegarles propuestas que suenan muy lindo y uno se lo cree. El casting del que les hablo lo estaba haciendo una exmodelo que vive en Miami y me contactaron por medio de una productora con la que he trabajado, incluso, aquí en Colombia”.

Admitió que la oferta era confusa y no puede asegurar si era una amenaza o no, pero quiso alertar a otras modelos, atendiendo la alerta de la Procuraduría en la que indican que las cifras de víctimas de trata de personas son la más alta de los últimos años:

“Yo pude haber pasado el casting e irme a Dubai esos dos meses para algo así, como puede que no, porque la exmodelo nos contó que ya habían regresado dos o tres niñas que habían sido seleccionadas y les fue muy bien siendo host (anfitrionas) de algunos eventos y lugares lujosos”.

Sánchez no quedó seleccionada por su color de cabello y, con los años, aprendió a rechazar ofertas poco confiables, pero las ofertas engañosas siguen sumando víctimas a la lista:

“Buscan a mujeres de ciertas características: blancas, con cabello que no sea rubio y delgadas, pero yo soy morena y en ese entonces tenía el pelo de rubio. Con 12 años en el medio sé identificar qué ofertas son confiables y ya no me deslumbro tanto, como cuando era nueva”.

¿Qué pasó con Ivonne Daniela Latorre?

Ivonne Daniela Latorre, una joven colombiana de 24 años, perdió la vida el domingo 4 de mayo en El Cairo, Egipto, tras varios días en coma debido a lesiones graves. Según información compartida por una amiga cercana, las circunstancias que rodean su fallecimiento aún no han sido esclarecidas por las autoridades locales, lo que ha generado incertidumbre y preocupación entre sus allegados.

De acuerdo con lo informado, Ivonne había viajado al país árabe el 24 de abril junto a su amiga Estefanía Bedoya, quien ostenta el título de Miss Antioquia 2023-2024. El propósito del viaje era celebrar su cumpleaños y asistir al festival Zamna, un evento de música electrónica que tuvo lugar los días 25 y 26 de abril. Sin embargo, días después del evento, Ivonne fue encontrada en estado crítico, lo que llevó a su hospitalización y, posteriormente, a su fallecimiento.

El martes 6 de mayo, Angy Giraldo, amiga de la víctima, publicó un video en TikTok en el que ofreció detalles adicionales sobre el caso. En la grabación, que tiene una duración aproximada de cinco minutos, Giraldo presentó una versión de los hechos respaldada por capturas de chats e imágenes. En sus declaraciones, expresó su indignación y afirmó: “Hoy mi amiga Ivonne está sin vida, pero vamos a levantar la voz por ella, porque no podemos seguir permitiendo que hagan con las mujeres lo que se les da la gana”.

En su relato, Angy Giraldo explicó que el primer día del festival transcurrió con normalidad. Ivonne compartió historias en sus redes sociales durante la tarde y noche del viernes 25 de abril. Ese día, conocieron a una mujer identificada como Jessi Moreno, conocida en Instagram como missescobar, que estaba acompañada por Estefanía Bedoya y dos hombres mencionados como “el doctor” y “el serbio”. Según Giraldo, estas personas las invitaron a asistir al segundo día del festival y a un evento posterior.

Ivonne Daniela Latorre falleció el 4 de mayo en El Cairo tras varios días en coma por graves lesiones; Estefanía Bedoya (Miss Antioquia) y Jessi Escobar, quienes estuvieron con ella antes de su desaparición, son parte clave en la investigación - crédito red social Instagram

El grupo recogió a Ivonne y sus acompañantes el 26 de abril, y tras el segundo día del festival, decidieron asistir a un “after” que comenzaría a las 9 de la mañana del domingo 27 de abril. Existen videos que muestran a Ivonne aún participando en las actividades en ese momento. Sin embargo, los detalles sobre lo que ocurrió después de este evento no han sido esclarecidos, y las circunstancias que llevaron a su estado crítico siguen siendo objeto de especulación.