La Jesuu no ocultó su felicidad tras la salida de Yina Calderón en ‘La casa de los famosos’: “Se hizo justicia”

Con un salto a los brazos de Mateo Varela, La Jesuu expresó su alegría por la salida de Yina Calderón en 'La casa de los famosos Colombia 2025'

La semana 16 revolucionó la competencia en La casa de los famosos Colombia 2025 en donde luego de que Karina García saliera del juego, cambiaron las reglas de nuevo y se implementó la doble eliminación que dejó a Yina Calderón fuera de la final por decisión del público.

La más feliz de los competidores al ver que la empresaria de fajas no regresó al reality show fue La Jesuu, que con su efusiva reacción encendió las redes sociales.

La influencer vallecaucana sorprendió a “Peluche” al saltar desde un sofá directo a sus brazos: “Sí, lo logramos, gol de Colombia, bien, lo hicimos”, dijo gritando.

Cinco famosos quedaron en manos de la audiencia en la primera noche de eliminación de la semana cuya gala se emitió el miércoles 14 de mayo.

La Jesuu se mostró agradecida con el vestido que le envió Andrea Valdiri a 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @lorenapluasmolina/Instagram

En esta oportunidad, las votación volvieron a ser en positivo, es decir, los televidentes apoyaban a su favorito para siguiera en la competencia.

En este orden de ideas, Andrés Altafulla se posicionó como el preferido de esta etapa al regresar a la casa con el 33,95 %, mientras que, Camilo Trujillo conquisto al 22,21% de los votantes.

La Jessu siguió a sus compañero y entró en tercer lugar con 20,23% y aunque sus seguidores la salvaron, no celebró, ya que, en el cuarto de eliminación quedó su mejor amiga, La Toxicosteña, junto con Yina Calderón.

No obstante, al ver entrar por la puerta de la casa a la cantante de champeta que la resucitó en la competencia, Valentina Ruiz, más conocida en el mundo digital como La Jesuu, inicialmente guardó silencio por respeto a su compañera que perdió a la líder de “las chicas fuego” con la que hacía su sección de chismes llamada el bochinche.

No obstante, en cuanto “la Toxi” se sentó, La Jesuu corrió hacía las cámaras para agradecer a los espectadores su jugada, pues desde que Valentina se reincorporó al reality tuvo como objetivo sacar a Yina.

La Jesuu expuso a Yina Calderón luego de que la empresaria de fajas criticara a la mascota de Emiro Navarro que está de visita en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

“Más allá de que yo me alegre de que ella no esté aquí, se siente un fresco la cosa más impresionante. Se hizo un Justicia.. No conforme con todo el matoneo que le que le hizo a Karina toda una semana y a muchos de aquí, ella festejó el domingo, yo festejó hoy”, relató La Jesuu mentiras era entrevistada por Melissa Gate y Emiro Navarro, los patrulleros de la noche.

Felicidad entre los participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ por la salida de Yina Calderón del ‘reality’

Si bien en la anterior semana, todos los concursantes del programa hicieron campaña para sacar a Karina García, estrategia que funcionó, varios seguidores de la modelo paisa arremetieron contra la empresaria de fajas por lo que se vio como una traición a su amiga y ex chica fuego.

La Jesuu se tomó a gritos 'La casa de los famosos Colombia 2025' para agradecer la salida de Yina Calderón - crédito @canalrcn/Instagram

“Colombia sabe todo lo que ha pasado en esta casa y que Colombia simplemente no es una Colombia dormida, es una Colombia despierta y que sabe todo el daño que Yina le ocasionó a las personas de esta casa hasta el último momento, por eso yo hoy en mi nominación con todo respeto le dije, “Hey, merecemos un final feliz”, comentó Altafulla.

El cantante barranquillero, que el domingo despidió a su pareja Karina García y que también estuvo en el ojo del huracán por su amorío con la modelo paisa no escatimó a la hora de describir los defectos que ve en Yina Calderón, aclarando que no era algo personal.

“O sea, no solo es conmigo. Yo sé que aquí de pronto no tiene mucha gente atrás porque la gente ni se atreve a ponérsela atrás porque sabe lo que va a recibir de parte de ella que son insultos, ofensas a los familiares, padres, hijos. Entonces, a todos como que “Hey, hoy, de verdad, es justicia divina. Gol de Colombia, hey, gracias, Colombia.” Porque no joda, porque saben cómo es la vuelta y nadie le gustaría a una persona como esa ni en su casa, ni en su familia, ni se cerca de ustedes”, concluyó Andrés.

Por su parte, La Jesuu se volvió a referir al tema de la salud mental y envió un último mensaje a Yina Calderón para que contemple el consejo de asistir al sicólogo. “Ve a terapia. Ve a terapia. Parce reflexiona, eh reunirte con tu familia. Yo hoy grito, lo logramos, chao”, apuntó la influencer vallecaucana.