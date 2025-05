Nueva desautorización de Petro a Laura Sarabia, ahora en China: todo fue por un documento

Laura Sarabia, tras la firma de la iniciativa de cooperación económica con China - crédito Cancillería

Al parecer, en el viaje del Gobierno colombiano a China, se presentó una nueva desautorización por parte del presidente Petro a la canciller Laura Sarabia, durante la visita oficial del Gobierno colombiano a China.

Así lo reveló el periodista Julio Sánchez Cristo, de la W Radio, que en sus redes sociales informó que conoció detalles del hecho que ocurrió, según el periodista, durante las gestiones para el ingreso de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida como la Ruta de la Seda.

“Nueva desautorización a Laura Sarabia. Esta vez pasó en la China y en la Sala de Invitados, y todo está documentado en el chat de ministros de las últimas horas. El sueño del presidente @gustavopetrourrego es ingresar al comercio de la “ruta de la seda”, el primer paso es presentar un documento que la señora canciller llevaba consigo tras mucha preparación. La orden desde Bogotá de cambiar el documento de 400 folios después de presentado en Beijing no nos deja bien“, escribió Sánchez.

Al parecer, a Sarabia le molestó el cambio que hizo el mandatario - crédito Florence Lo/Reuters

De acuerdo con el periodista, la controversia surgió por un cambio en un documento importante que debía presentar Colombia como parte del trámite de ingreso a esta iniciativa china de infraestructura y cooperación internacional.

Pero en el medio conocieron un mensaje que confirmó los hechos: “Desde Cancillería habían cambiado el documento sin autorización del presidente, pero logramos, a último momento, volver al original que siempre trabajamos. Alegría porque, aunque desesperados ¡NO PASARÁN!"

La modificación fue realizada sin el consentimiento de Sarabia y quedó registrada en el chat del ministros del Gobierno.

La raíz de la disensión fue aparentemente un ajuste en el título del documento. Mientras que Laura Sarabia abogaba por utilizar la expresión “memorando de entendimiento”, el presidente Gustavo Petro insistió en que se hablara de un “plan de cooperación”.

La diferencia, aunque aparentemente semántica, refleja un trasfondo político y diplomático de mayor calado, de acuerdo con lo que dijo el periodista.

“Desautorizarla se está volviendo una costumbre”, afirmó el periodista radial, en referencia a lo que se perfila como un patrón reiterado de decisiones tomadas al margen de la autoridad de la canciller.

Fuentes de la Cancillería indicaron a La W que el cambio obedeció a una preferencia directa del presidente Petro, lo que terminó por anular la propuesta de la jefa de la diplomacia colombiana. De acuerdo con esas mismas fuentes, el hecho causó una “profunda” molestia en Sarabia.

Este episodio se suma a otros en los que la canciller ha sido apartada de decisiones clave, hecho que refuerza la percepción de que su margen de maniobra en asuntos internacionales estaría siendo limitado desde la Presidencia.

Petro había desautorizado públicamente a Laura Sarabia sobre el evento en China: “No. El jefe de las relaciones exteriores soy yo”

La aparente reconciliación entre el presidente Gustavo Petro y la canciller Laura Sarabia, luego del nombramiento de Laura Gil como secretaria adjunta de la OEA, fue efímera.

Pocas horas después de que el mandatario compartiera una foto celebrando el triunfo diplomático, volvió a desautorizar a Sarabia, pero en el contexto de las relaciones bilaterales con China.

Lo que sucedió es que la canciller convocó a los miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores a una sesión extraordinaria, para generar diálogos sobre la integración de Colombia a la Ruta de la Seda.

A su llegada a China, Gustavo Petro saluda a su canciller colombiana Laura Sarabia - crédito Presidencia de la República

Pero al presidente no le gustó: “Ahí citaron la comisión asesora. No, yo soy el jefe de las relaciones exteriores de Colombia, dice la Constitución. Vamos a hablar con Xi Jinping de tú a tú, no como arrodillados y pondremos problemas que hay vigentes”, declaró Petro.

Con el mensaje dejó claro desacuerdo con el enfoque institucional que lideraba Sarabia sobre el ingreso de Colombia a la Ruta de la Seda.

La canciller reconoció el triunfo de Noboa en México - crédito@Laurasarabia/X

No es la primera vez que el jefe de Estado contradice públicamente a su canciller. En octubre de 2023, Sarabia felicitó a Daniel Noboa tras ganar las elecciones en Ecuador: “El hermano pueblo de Ecuador puede siempre contar con Colombia para trabajar juntos por una América Latina libre, soberana y en paz”.

Un día después, Petro la corrigió: “Hasta el momento me expresaré oficialmente. El gobierno (de Ecuador) debe entregar las actas de cada mesa para ser verificadas”.