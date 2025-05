Angélica Monsalve se enfadó con Paloma Valencia por comentario sobre la reforma laboral: “La visión de Estado de esta senadora es la misma de los esclavistas”

Angélica Monsalve se fue en contra de Paloma Valencia por cuestionar las horas extra en la reforma laboral - crédito @alazamo123 y Colprensa

El Senado de la República debatió el pasado martes 13 de mayo de 2025 la consulta popular impulsada por el Gobierno nacional.

La propuesta, promovida por el presidente Gustavo Petro tras el archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, había sido radicada por el mandatario el 1 de mayo en el Capitolio Nacional.

La reforma laboral ha sido fuertemente cuestionada desde un inicio, sobre todo por los sectores de oposición. Y uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta fue la modificación del horario en que comienza la jornada nocturna.

De hecho, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, cuestionó en su cuenta de X el pago de las horas extras nocturnas.

Frente a esta crítica, la exfiscal Angélica Monsalve le contestó a la congresista de la oposición.

“La visión de Estado de esta senadora es la misma de los esclavistas”, aseveró Monsalve.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La senadora Paloma Valencia criticó los posibles efectos económicos de los cambios propuestos en la regulación de las horas extras nocturnas. Según advirtió, aunque no todos los trabajadores se beneficien directamente de ese tipo de recargos, sus costos terminarían siendo asumidos por los consumidores a través del aumento en los precios de bienes y servicios.

“¿Usted gana horas extras nocturnas? Así no las gane las va a pagar cada vez que compre en una tienda en la noche o cuando salga a almorzar un domingo”, escribió por medio de su cuenta en la red social X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

Paloma Valencia cuestiona el pago de horas extras nocturnas - crédito @PalomaValenciaL

La exfiscal Angélica Monsalve respondió con dureza a las declaraciones de la senadora Paloma Valencia sobre el pago de horas extras nocturnas. Cuestionó su postura frente a los derechos laborales y la acusó de tener una concepción elitista sobre quienes devengan el salario mínimo, de hecho comentó que la visión de Estado que tenía la legisladora era “ la misma de los esclavistas del siglo XVII”. Además, criticó sus aspiraciones presidenciales y la manera en que, según ella, sectores del uribismo abordan el debate público.

“La visión de Estado de esta senadora es la misma de los esclavistas del siglo XVIII, ésta no puede vivir sin creer, que quien gana salario mínimo es un ser inferior a ellos. Y así la niñita consentida de papi y mami quiere ser presidente, con razón su jefe les pide que no hablen de motosierras, porque cada vez que hablan, la cagan”, escribió la controversial exfiscal por medio de una publicación en su cuenta de X.

Angélica Monsalve lanzó fuerte crítica a la senadora Paloma Valencia - crédito @alazamo123

En cuanto a Valencia, esa no fue su única publicación reciente en la que lanzó fuertes cuestionamientos a la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro.

En cuanto a Valencia, esa no fue su única publicación reciente en la que lanzó fuertes cuestionamientos a la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro. En otro mensaje en el que compartió una de sus intervenciones durante el debate de la consulta popular, advirtió que la iniciativa podría tener un impacto negativo en el empleo y acusó al presidente de imponerla sin diálogo con los sectores productivos. Según la congresista de oposición la iniciativa podría “dejar sin empleo” a 500 mil colombianos.

“La reforma laboral de Petro puede dejar sin empleo a 500 mil colombianos. No la concertó, la impuso. No entiende que el 90% de nuestras empresas son pequeñas y piden préstamos para pagar la nómina. ¡Este gobierno no pudo con nada y ahora quiere imponerlo todo!“, comentó la senadora del Centro Democrático.

Paloma Valencia argumentó que la reforma laboral podría afectar el empleo en el país - crédito @PalomaValenciaL

En cuanto al debate de la consulta popular, el Senado incluyó en el orden del día de la plenaria del miércoles 14 de mayo la discusión sobre esta iniciativa del presidente Gustavo Petro. Antes de abordar ese punto, los congresistas deberán votar la apelación al archivo de la reforma laboral, decisión tomada en marzo por la Comisión Séptima.

Solo después de resolver ese trámite, la plenaria podrá deliberar sobre la propuesta de consulta, con la que el mandatario busca someter a votación ciudadana varios de los ejes de la reforma que pretendía modificar el régimen laboral en Colombia.