Colombia

Camacol entregó diagnóstico del plan de reconstrucción tras el terremoto: advirtió que programa del Gobierno no sería suficiente

La posición del presidente del gremio, Guillermo Herrera, se conoció en relación con reporte oficial que contabilizaba 31.540 viviendas destruidas, 178.555 averiadas, 603 edificios colapsados y 5.884 con daños

El presidente de Camacol, Guillermo Herrera advirtió que la medida no contribuye a la generación de empleo ni a la recuperación del sector de la construcción - crédito Colprensa
El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, advirtió que el sector de la construcción requerirá estímulos para avanzar en el plan de reconstrucción - crédito Colprensa
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El presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, sostuvo que el programa Mi Casa Milagro, impulsado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, no alcanzará para atender la reconstrucción de viviendas tras el terremoto del 10 de agosto de 2026 y expresó que es necesaria una reformulación completa de los subsidios para incluir a hogares de clase media en este plan.

De acuerdo con el directivo, se requieren ayudas diferenciadas según el daño sufrido y la capacidad de ingreso de cada familia. Este análisis se conoció en medio del balance que hasta el momento deja el fenómeno natural de magnitud 7,4, que causó la destrucción de 31.450 viviendas y averías en 178.555; según el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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Cali fue una de las ciudades más afectadas con el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país en la jornada del 10 de agosto - crédito Ernesto Guzmán/EFE
Cali fue una de las ciudades más afectadas con el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país en la jornada del 10 de agosto - crédito Ernesto Guzmán/EFE

El mismo reporte de la entidad sumó 603 edificios colapsados y 5.884 con daños, en un panorama que, por desgracia, también reporta un total de 331 víctimas mortales y 4.439 heridas, en la tragedia más grande afrontada por el país desde el terremoto de Armenia, ocurrido el 25 de enero de 1999, que en ese entonces causó una fuerte ola de destrucción y le costó la vida a 1.185 colombianos.

En relación con el diagnóstico del sector, Herrera, que en el pasado hizo parte del gabinete del expresidente Iván Duque, afirmó que el propio decreto de emergencia ya admite que la política ordinaria de vivienda será insuficiente frente al impacto del sismo. Desde esa lectura, el dirigente empresario planteó que la respuesta estatal no puede limitarse a los hogares más vulnerables.

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En ese sentido, el titular del gremio habló de una reconstrucción que contemple subsidios, líneas de crédito con respaldo público e incentivos para las empresas constructoras, en un escenario que vinculó con el deterioro previo de la actividad edificadora en el territorio nacional, durante la administración de Gustavo Petro, en la que uno de los sectores más golpeados fue el de vivienda.

Según datos que ha entregado el presidente Abelardo de la Espriella, la reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto podría comprender un presupuesto de $30 billones - crédito Europa Press
Según datos que ha entregado el presidente Abelardo de la Espriella, la reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto podría comprender un presupuesto de $30 billones - crédito Europa Press

Camacol pidió rediseñar subsidios para incluir a la clase media

Durante su exposición, Herrera señaló que Camacol ya presentó propuestas al Gobierno nacional y que existieron coincidencias en algunos puntos. “El mismo decreto de emergencia reconoce que la política convencional ordinaria de vivienda va a ser insuficiente para atender el sismo”, remarcó el directivo, que rechazó que la salida pueda concentrarse en un único programa.

No creemos que un programa como Mi Casa Milagro alcance para cubrir las necesidades de todos los hogares”, dijo Herrera. Así pues, precisó que entre los damnificados no solo hay hogares vulnerables o de menores ingresos; también hay familias de clase media que necesitan una ruta de recuperación patrimonial y acceso a soluciones acordes con el nivel de afectación de sus viviendas.

Acto seguido, explicó el criterio que desde la Cámara Colombiana de Construcción debería ordenar la intervención pública. “Hay que dar una alternativa a todos los hogares. Creo que esa es la obligación del Estado, por lo menos darle una alternativa a los hogares en función del daño que sufrió y en función de su capacidad de ingreso”, afirmó Herrera, que está al frente del gremio desde febrero de 2023.

Si avanza la modificación normativa, Obras por Impuestos financiaría la recuperación de viviendas, vías, hospitales, escuelas, parques y servicios esenciales afectados por el terremoto - crédito @COL_EJERCITO/X
De acuerdo con Guillermo Herrera, el programa de Mi Casa Milagro no sería suficiente para suplir la demanda de vivienda tras el terremoto - crédito @COL_EJERCITO/X

Propuesta de Camacol: ayuda a la demanda y estímulos para la oferta

El presidente del gremio describió un esquema de apoyo dividido entre quienes necesitan reconstruir o reparar sus viviendas y las empresas que deberían ejecutar esa tarea. Para la demanda, mencionó subsidios bajo distintas modalidades, como líneas de crédito subsidiado o con garantías, en una fórmula que, según profundizó, apunta a ampliar el menú de asistencia más allá de las transferencias directas.

El dirigente agregó que la reconstrucción también exige medidas sobre la oferta. “Para la oferta también hay que promover la oferta”, señaló Herrera, al defender que se mantengan estímulos para el sector constructor durante la etapa de recuperación.

Y es que en su diagnóstico, el jefe de Camacol relacionó la emergencia causada por el terremoto con la situación que, según dijo, ya atravesaban las empresas del sector. Por eso pidió preservar incentivos que permitan sostener inversión y capacidad operativa.

“Creemos que es importante mantener los incentivos del sector de la construcción en este momento, donde se requiere garantizar que las empresas, después de estos cuatro años tan malos con el señor Gustavo Petro, puedan recuperar su capacidad de inversión para acompañar al Gobierno nacional en la atención de esta tragedia”, puntualizó el directivo de un sector que jugará un papel clave.

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