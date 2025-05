Policía se hace viral por requisar a perro en Bogotá: el animal se puso contra la pared y obedeció sus instrucciones

Se desconoce si la escena se dio de manera espontánea o el oficial la planeó con la mascota - crédito @PasaenBogota / X

La curiosa escena de un policía requisando a un perro en Bogotá se hizo viral, luego de que en redes sociales expusieran la obediencia del can durante el procedimiento de rutina.

“Caballero, ¿Usted, nuevamente? Permítame una requisa”, se escucha decir al oficial, mientras el perro coloca sus patas sobre la pared para dejar que proceda.

El video fue acompañado con la descripción: “Menos mal no tenía nada, o si no, se lo llevan”, a manera de broma, y no tardó en ser replicado por amantes de los animales que se rindieron ante la ternura del perro y su relación con el oficial.

El video no tardó en hacerse viral por la ternura con la que actuó el animal - crédito @PasaenBogota / X

Se desconoce si la escena se dio de manera espontánea o el oficial la planeó, enseñando a la mascota, pero, aun así, se mostraron sorprendidos los que llegaron a cruzarse con la grabación, por las habilidades del animal.

“Hace más caso un perro a un requerimiento policial que una persona, qué ironía”, “Ya no se está seguro ni en la puerta de la casa. Ahí puede llegar la Policía para una requisa”, “Eso sí, su comprando se lo lleva”, “El perro: ¿Qué son esas bolsas? No son mías, ese gato me engañó”, “Un ciudadano ejemplar”.

No es el primero: otro oficial ya había enseñado a su mascota cómo actuar durante una requisa

Otro video casero protagonizado por un Policía de Tránsito y su mascota se hizo viral en redes sociales, a mediados del 2024, cuando el oficial le enseñó cómo actuar durante una requisa. En la grabación se ve al uniformado practicando con su perro, que sigue las instrucciones con sorprendente precisión. El curioso entrenamiento fue compartido por la familia del agente y en contadas horas alcanzó más de 1.500.000 interacciones.

En el video, el policía utiliza un tono de autoridad mientras realiza el procedimiento con su mascota, una perra de raza pequeña y pelaje blanco: “Una requisa. Contra la pared, una requisa, señorita. Eso, bien, venga a ver, quietica ahí, quieta sumercé. Bueno, bien, listo, no se le encontró nada, puede irse”. La escena da cuenta del vínculo entre ambos y la dedicación del agente por su trabajo.

El video logró más de 1'500.000 interacciones en cuestión de horas - crédito @Jse16199 / TikTok

El clip fue ampliamente comentado por usuarios que destacan la creatividad del policía y la inteligencia del animal. La interacción entre ambos ha sido calificada como entrañable y generó una avalancha de halagos hacia la dupla. Además, el video ayudó a destacar el lado humano y cercano de los agentes de tránsito, que, en ocasiones, encuentran formas innovadoras de practicar en casa:

La publicación, que inicialmente fue compartida en redes sociales por la familia del uniformado, no tardó en expandirse a otras plataformas, donde continuó acumulando reproducciones, comentarios y reacciones, del tipo:

“La perrita: oiga, se está pasando”, “El único pecado de los peluditos es dar amor puro”, “No sería raro con algunos de los policías de ahora”, “El firulais del al lado diciendo: si supiera que el culpable fui yo”, “Le faltaron las orejas. Uno no sabe qué ´pueden guardar ahí”, “Está armada”, “E lo más hermoso que he visto hoy”, “Ni la familia se salva del raquete”, “Que linda y obediente”.

El oficial le habría enseñado cómo actuar cuando inicia el procedimiento - crédito @Jse16199 / TikTok

¿Bajo qué circunstancias puede realizar una requisa el personal de la Policía?: esto dice el artículo 159 del Código de Policía

1. Para establecer la identidad de una persona cuando la persona se resista a aportar la documentación o cuando exista duda sobre la fiabilidad de la identidad.

2. Para establecer si la persona porta armas, municiones, explosivos, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones, que amenacen o causen riesgo a la convivencia.

3. Para establecer si la persona tiene en su poder un bien hurtado o extraviado, o verificar que sea el propietario de un bien que posee, existiendo dudas al respecto.

4. Para establecer que la persona no lleve drogas o sustancias prohibidas, de carácter ilícito, contrarios a la ley.

5. Para prevenir la comisión de una conducta punible o un comportamiento contrario a la convivencia.

6. Para garantizar la seguridad de los asistentes a una actividad compleja o no compleja o la identidad de una persona que desea ingresar a un lugar.