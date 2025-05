María Fernanda Cabal se enojó con Mario Hernández por expresar su admiración por Enrique Peñalosa como candidato: “Los empresarios son erráticos en la política”

María Fernanda Cabal respondió a un mensaje del empresario sobre Enrique Peñalosa - crédito Prensa María Fernanda Cabal y @marioherzam

En marzo, durante una entrevista con la revista Semana, Enrique Peñalosa anunció su decisión de postularse como precandidato presidencial para las elecciones de Colombia en 2026.

El exalcalde expresó su convicción de ser la opción adecuada para dirigir el país y fomentar su desarrollo.

Recientemente, el empresario Mario Hernández hizo una publicación en su cuenta de X en que compartió una foto de una entrevista al exalcalde de Bogotá, y en su mensaje el empresario destacó a Peñalosa. “Excelente candidato”, dijo.

Este mensaje no fue indiferente para la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que cuestionó la participación de los empresarios en política. Y comentó cual era “el problema de los empresarios” en este ámbito.

Mario Hernández, compartiendo una foto de una entrevista de Enrique Peñalosa en El Tiempo, escribió: “Excelente candidato ejecuta piensa en país”. En diversas ocasiones, Hernández ha destacado la gestión de Peñalosa como alcalde de Bogotá.

Mario Hernández calificó a Enrique Peñalosa como un "excelente candidato" - crédito @marioherzam

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, reaccionó al comentario de Mario Hernández señalando las posturas que, según ella, suelen asumir los empresarios en el ámbito político. Afirmó que, cuando estos intervienen, lo hacen desde dos perspectivas: invirtiendo recursos en diferentes corrientes ideológicas para proteger sus negocios o dejándose llevar por emociones momentáneas marcadas por la coyuntura.

Cabal también cuestionó la coherencia de los empresarios en el escenario político. Si bien destacó su éxito en los negocios, los calificó como erráticos en las decisiones políticas, sugiriendo una falta de consistencia en la forma en que abordan este ámbito.

“El problema de los empresarios es que cuando actúan, si es que lo hacen, tienen dos posiciones: invierten su dinero en varias canastas de distinta ideología para cuidar su negocio, o se emocionan con una pasión de coyuntura. Así como sonexitosos en sus negocios, son erráticos en la política”, escribió por medio de su cuenta en la red social X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

María Fernanda Cabal cuestionó el mensaje de Mario Hernández apoyando a Enrique Peñalosa - crédito @MariaFdaCabal

Con respecto al empresario Hernández, en varias ocasiones ha elogiado a Enrique Peñalosa. En ese sentido en el mes de febrero del 2025 dijo “Enrique Peñalosa el mejor alcalde“. A lo que un usuario de X le contestó también destacando al exlaclade capitalino ”Del planeta y no exagero. Pero la envidia local no lo deja llegar a presidente”, comentó el internauta @NelsonOrtizRey1. A esto Mario Hernández contestó lo siguiente: “Lástima sería excelente”.

En cuanto a la entrevista reciente de Peñalosa en el Tiempo que Hernández compartió en su cuenta de X, en esta el político habló de las otras oportunidades en que a aspirado a la Presidencia de la República.

“Al final, quién termina imponiéndose depende de una infinidad de circunstancias del momento que no son previsibles. Por ejemplo, la vez pasada que me lancé a la alcaldía, venía de perder cuatro elecciones. En las primeras encuestas que salieron, los otros dos candidatos tenían 28 por ciento, el otro 24 por ciento y yo tenía 12 por ciento. Y yo gané. En este momento estamos en una emergencia nacional y tenemos que unirnos todos los que creemos, quienes compartimos ciertos principios fundamentales de cómo es que la sociedad se desarrolla”, comentó para el medio antes mencionado.

De igual manera comentó personajes políticos con los que podría unirse en caso de una hipotética consulta, entre estos mencionó al exsenador David Luna, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el concejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo, entre otros.

“Quiero aclarar que voy a mencionar personas con quienes tendría coincidencias y me sentiría muy bien haciendo equipo, no es que haya ningún compromiso ni acuerdo ni nada, ni que los esté comprometiendo a nada. Pero personas como David Luna, Juan Daniel Oviedo, Marta Lucía Ramírez, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria. Son personas con quienes me sentiría muy bien haciendo un gran equipo por Colombia”, explicó Enrique Peñalosa.