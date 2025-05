Señalan a Karol G de plagiar a Natalia Lafourcade con su nuevo tema ‘Milagros’: “Tiene la métrica de ‘Hasta la raíz’”

Karol G enfrenta nuevos señalamientos de plagio por su tema 'Milagros', dicen que copió a Natalia Lafourcade con su tema 'Hasta la raíz' - crédito @karolg y @natalialafourcade/Instagram

Tras sorprender al público con el inesperado entreno de Milagros, Karol G despertó opiniones encontradas en redes sociales en donde tal y como ocurrió con su tema Contigo junto a Tiësto recibió acusaciones de plagio con el hit del 2005 Bleeding Love de Leona Lewis.

En esta oportunidad la incursión de “La Bichota” en sonidos de flauta, tamboras y canticos de aves, hicieron que algunos cibernautas encontraran similitud con el sencillo Hasta la raíz, de la mexicana Natalia Lafourcade. “¿Inspiración o copia?”, preguntaron creadores de contenido especializados en noticias musicales.

Comparan nueva canción 'Milagros' de Karol G con el éxito de la mexicana Natalia Lafourcade titulado 'Hasta la raíz'

En esta ocasión el influencer Cyberdipo, que dedica su contenido en redes sociales a comentar y reaccionar a estrenos musicales, afirmó que Milagros le sonaba familiar a otro tema que ya tenía grabado en su subconsciente como propio de otra artista.

“¿De dónde me suena esta canción? Tiene una métrica muy parecida a hasta la raíz Natalia Lafourcade", dijo el creador de contenido que unió los fragmentos de las canciones que considera suenan parecido.

No obstante, en Instagram, seguidores de Karol G salieron en su defensa y atacaron el video, pues no están de acuerdo con lo señalado:

“Nada que ver, las dos son muy diferentes, pero únicas”, “vale 20 si te suena o no 😂. La canción de Karol G está buena", “¿la gente no sabe que es un sample?“, ”por qué siempre tratan de ver todo mal? Siempre el criticar, ver cosas malas, comparar, siempre encontrando algo para hablar mal", “aunque sea copia siempre queremos mucho a Karol G”, “utilizan instrumentos autóctonos andinos , las dos canciones, nada más”, “si eso dije se me pareció mucho”.

Hasta la fecha, Karol G que en situaciones similares ha explicado el fenómeno que hace que algunos temas sean referenciados con éxitos del pasado, no se ha pronunciado ante la ola de opiniones dividas.

Así suena la canción ‘Milagros’ de Karol G

La cantante paisa volvió al ruedo con todos sus poderes luego de la pausa que hizo en redes sociales, en donde despertó rumores de un embarazo.

Al estreno de su documental 'Mañana fue muy bonito', Karol G lanzó su nueva canción llamada 'Milagros' con la que incursionó en la que explora ritmos andinos - crédito Karol G/Youtube

Sin embargo, con el estreno de su documental Mañana fue muy bonito, que ya está disponible en Netflix, “la Bichota” reapareció renovada y con un look diferente, además de nueva música.

La cantante paisa publicó en horas de la madrugada el sencillo Milagros, tema con el que incursionó en un nuevo género alejado del reguetón y los sonidos urbanos que la caracterizan, pues por primera vez una de sus canciones está acompañada de flautas, tamboras y cantos de aves que la conectan con sus raíces andinas.

“Les dejo por aquí para que la escuchen cuando se despierten”, fue el anuncio que dejó en sus redes sociales el 8 de mayo en la mañana.

Como si se tratara de un complemento a su documental, Karol G plasmó sus sentimientos en Milagros, canción que vio la luz el mismo día en el que Mañana sí fue bonito salió al aire. En esta composición, la artista, que se convirtió en la primera latina en tener una gira mundial de estadios, desveló parte de su día a día, su forma de ver el futuro y los sueños que tiene.

Esta es la letra de la canción ‘Milagros’ de Karol G:

Con este tema de su autoría, la cantante paisa cuenta que está en otra etapa de su vida en la que prioriza la familia, la pareja y las cosas simples que la hacen reír. El sencillo narra cómo “la Bichota” consiguió ser exitosa luego de descubrir que la clave para triunfar estaba en su autenticidad y escuchar su intuición.

Vivo la vida mía como si fuera el último día, me despierto siempre con una alegría, un café caliente, una ducha fría, un beso para mami que está dormida, no te despiertas corazón, tú sigues soñando.

Milagros, es la canción que Karol G presentó en la madrugada del 8 de mayo - crédito Flores De Primavera/Youtube

Siempre que me levanto, me doy cuenta de lo bendecida. Voy por el mundo haciendo lo mío, abriendo camino y cerrando heridas, dejando semillas en las orillas de cada corazón que me está escuchando. Que está respirando. Quiero yo corazón que sentir tu mano.

Sigo caminando en la dirección que está diciéndome el corazón, llevo como brújula mi intuición, cada vez tengo más clara mi misión, a veces visita la confusión, pero no falta la motivación de querer lograrlo. Cada día más fuerte la conexión con el que me manda la bendición. Prendo una velita, hago una oración. Pido por mi vida y por los que son.

Que tenga salud, que me cuide Dios porque en la casita tengo un amor que me está esperando.

A veces la vida se pone dura, toca navegar el bote a oscuras. A veces miro todo blanco y negro, el paisaje no siempre lleva pintura. Hay cosas que a veces ni el tiempo cura, pero las heridas me hacen más duras. Mucha gente queriendo tocar la cima sin saber el frío que hacen las alturas. Aprende a valorar la noche.

Me dice amiga de una tal luna que me dice que no me olvide, que la vida es una fortuna, que me acepte con mis errores, con mis miedos y con mis dudas, pero caminando segura. Para que más pilares que está respirando. Quiero yo corazón que sentir tu mano.

Sigo caminando en la dirección que está diciéndome el corazón. Llevo como brújula mi intuición. Cada vez tengo más clara mi misión. A veces visita la confusión, pero no falta la motivación de querer lograrlo. Cada día más fuerte la conexión con con el que me manda la bendición. Prendo una velita, hago una oración. Pido por mi vida y por los que son.

Que tenga salud, que me cuide Dios porque en la casita tengo un amor que me está esperando.