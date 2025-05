Así avanza el pleito en el que acusan a Jhonny Rivera de no pagar las regalías de su canción ‘Tomando cerveza’: “Hablemos”

Jhonny Rivera dio su versión de la denuncia que hizo el cantante Francisco Gómez en su contra por la colaboración 'Tomando cerveza' - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Jhonny Rivera enfrenta pleito legal por cuenta de la denuncia pública que hizo su colega, el también cantante de música popular Francisco Gómez con el que grabó el tema Tomando cerveza, colaboración que figura a nombre de ambos artistas.

No obstante, lo que alega una de las partes, tiene que ver con la monetización sobre la preproducción del video de la canción, el cual reposa únicamente en los canales oficiales del intérprete pereirano, hecho por el que se pide compartir las ganancias.

“El video, en esos tiempos, 2013, cuando se rodó, costaba un millón y medio, y lo hicimos con una empresa acá en Bogotá. Yo pongo la mitad, usted pone la mitad”, mencionó Francisco acerca del acuerdo al que llegó con Jhonny, hecho que el cantante de El intenso no negó.

Jhonny Rivera aclaró denuncia que hizo Francisco Gómez en 'La Red' de Caracol Televisión acerca del incumplimiento de pago de las regalías sobre la colaboración del tema 'Tomando cerveza' - crédito @laredcaracol/Instagram

Sin embargo, las versiones dejan de coincidir luego de que Rivera explicara que su colega jamás saldó la parte correspondiente del trato que hicieron. Además, afirma que él jamás volvió a mencionar el caso... hasta ahora. “Yo le dije: ‘Grabémoslo en mi pueblo’, yo llevé... yo llevé la modelo. Bueno, yo me encargué de la producción del video”, contó Jhonny.

La disputa que inició Francisco Gómez en contra de Jhonny se enfoca en los reclamos que, según mencionó al programa La Red de Caracol Televisión, ha hecho al equipo de Rivera, de quienes solo ha recibido negativas. “Yo reclamo por las ganancias del video en YouTube (173 millones de visualizaciones). Les dije: ‘Bueno, ustedes ya llevan cinco años, siete años manejando el tema, déjenme manejarlo a mí y yo cobro mis regalías, ¿cierto? Porque soy el compositor y también el cantante con él’”.

Adicionalmente, Francisco pide que se le reconozca como intérprete de la canción, ya que en los registros de Sayco y Acinpro figura únicamente como coautor.

Jhonny Rivera afirmó que está dispuesto a conciliar por los reclamos de la canción ‘Tomando cerveza’

Por su parte, el artista de 51 años aclaró que no actuó de mala fe, sino que simplemente quiso impulsar la carrera de Francisco con esta colaboración. Para el año en que grabaron la canción, no se tuvo en cuenta el tema de las plataformas digitales, algo que en ese entonces era nuevo para los artistas y que hoy representa una fuente de ingresos. De hecho, para ese mismo año, Gómez no contaba con redes sociales, por lo que todo se publicó en los canales de Jhonny.

Jhonny Rivera está dispuesto a devolver la canción que grabó en colaboración con Francisco Gómez llamada 'Tomando cerveza' - crédito Jhonny Rivera/Youtube

“Claro, Francisco. Claro. Francisco lo conocí porque él trabajaba con Arelys Henao, él vendía CD’s, me cae muy bien. Un muchacho humilde, luchador, como todos en la vida”, así inició su versión Jhonny Rivera, quien contó cómo conoció a su colega: “Yo le dije: ‘Grabémoslo en mi pueblo’, yo llevé... yo llevé la modelo. Bueno, yo me encargué de la producción del video”.

Jhonny Rivera no se guardó nada y sacó a la luz los detalles del desacuerdo. Aun así, aseguró que está dispuesto a conversar y sentarse por la vía legal a solucionar el tema, pero pidió que sea de parte y parte, ya que Francisco todavía tiene una deuda con él.

“Si habló con la disquera, la disquera no me lo hizo saber a mí ni a la oficina. Si habló con mi oficina, quien recibió esa llamada, yo jamás lo supe. Porque yo no tengo problema en decirle: ‘Coja la canción y póngala en su canal’”.

Así mismo, Rivera aseguró que ni su mánager ni su disquera le informaron del reclamo.

“Pues yo le voy a devolver la canción si es lo que él quiere, o si él quiere que crucemos cuentas de la inversión versus... bueno, lo que él quiera. Yo no necesito, gracias a Dios, a mí me va muy bien. Yo no necesito quedarme con nada de nadie”.

Por último, Jhonny reiteró que no está interesado en enfrentamientos, razón por la que quiere solucionar cuanto antes este episodio.

Ante señalamientos de que se apropió indebidamente de las regalías de una antigua colaboración con otro cantante de música popular, Jhonny Rivera se defendió en redes sociales - crédito (@camilovasquezph) @Jhonnyrivera/Instagram

“Mi invitación es a todo por las vías legales, por el diálogo y la formalidad. Pero si algo le debo, yo le pago. Que lo diga alguien, o sea, que a mí me digan: ‘Mire, sí, estas son las cuentas, usted le debe esto a Francisco’, y yo se la pago. Yo con Francisco no tengo ningún rencor, me cae muy bien, además”.