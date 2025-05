Valka reveló si pasó algo romántico entre ella y Andy Rivera: “Nosotros tampoco debemos dar explicaciones”

Aclaran rumores de una relación entre Andy Rivera y Valka - crédito @andyrivera/IG

Desde que Andy Rivera y Lina Tejeiro pusieron fin a su relación, hace más de cuatro años, los seguidores del cantante han estado atentos a cualquier señal sobre su vida sentimental.

Aunque el intérprete de música urbana suele mantener un perfil bajo cuando se trata de su intimidad, hubo una temporada en la que comenzaron a circular especulaciones que lo vincularon con una colega del medio musical.

Se trata de Valka, cantante y creadora de contenido que en el pasado sostuvo una relación con el streamer Westcol.

El oriundo de Pereira lanzó dos canciones, Aderall y Desde antes, ambas en colaboración con Valka con una serie de videos en los que se les ve compartiendo tiempo, cantando juntos e intercambiando elogios, lo que permitió que en su momento se despertara la curiosidad de sus fanáticos y los rumores de que estaban sosteniendo una relación.

Lo que inicialmente parecía una simple alianza artística evolucionó en las redes sociales, a un presunto romance. Los usuarios dejaron en las fotos de promoción y en los videos juntos comentarios como “hacen una pareja hermosa” o “me encantaría que confirmaran su relación”. Algunos incluso se aventuran a asegurar que “ya hay química” y que “solo falta que lo oficialicen”.

Videos y fotos de Valka con Andy Rivera avivaron rumores de una posible relación - crédito @andyrivera/IG

Sin embargo, en ese momento no se confirmó esa información ni tampoco había pasado algo más que una amistad entre ellos dos. De hecho, al poco tiempo se conoció públicamente que Valka había regresado con Westcol.

Después los artistas cogieron caminos separados y hace la cantante terminó con el streamer paisa, es por esto que en entrevista con la emisora Mix aprovecharon para preguntarle por lo que en realidad sucedió entre ella y Andy Rivera, ya fuera un romance pequeño, un gusto, un beso, un gusto o algún acercamiento.

“Jamás. La gente siempre supone muchas cosas y por eso es que es bueno salir a hablar y aclarar cosas, aunque no sea necesario, porque nosotros tampoco debemos dar explicaciones, pero Andy y su familia son personas increíbles, siempre lo he hecho saber. Que también me dieron mucho la mano con las canciones que hice con Andy, fue como el primer artista grande que también creyó en mí y en mi talento, entonces también vivo muy agradecida por eso”, empezó diciendo Valka.

Finalmente, la cantante aclaró si hubo una relación sentimental con Andy Rivera, especialmente ahora que el artista está iniciando un romance con la joven creadora de contenido Ximena Castaño, más conocida como Ximemua.

Valka desmiente romance con Andy Rivera, agradece el apoyo y confirma que el cantante está en una relación actualmente - crédito @mixcolombia/TikTok

“Algo más que una amistad, no, nunca ha pasado y la verdad es que nunca va a pasar”, confirmó Valka.

En ese momento, la presentadora Daniela Buendía recalcó el hecho de que en las redes sociales se ha visto enamorado a Andy Rivera con “Ximemua”, incluso, se refirió al hecho de que es la protagonista de su nueva canción Dame un beso.

“Yo veo que Andy ya está por ahí comprometido, yo lo veo como enamorado, yo lo veo en una que no sé si creerle o no. Está con ‘Ximemua’ y ella sale en una canción que es muy bonita y ella también es muy linda, es hermosa”, expresó la locutora.

La química entre Andy y “Ximemua” desde hace varias semanas es tema de conversación, pues las celebridades han dejado ver en las redes sociales una serie de coqueteos y mensajes con los que empezaron a relacionarlos.

Sin embargo, el hecho de que están juntos se confirmó después de que publicaran fotos juntos en el perfil de Instagram de Rivera y también por la participación de la influencer en el nuevo video musical del artista.

Andy Rivera y "Ximemua" protagonizan el video del nuevo sencillo 'Dame un beso' - crédito @andyrivera/IG

La canción, de tono romántico y emocional, incluye versos como: “Dame un beso como nunca, pero que dure pa’ siempre, esos que das con el alma y se quedan en la mente”, lo cual muchos interpretaron como una clara alusión a su conexión con la joven influenciadora.

Después de esto, durante una transmisión en vivo en TikTok, el cantante reveló que su acercamiento con Ximena inició y que se están conociendo.