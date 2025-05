Petro reveló cómo será relación con Estados Unidos en los próximos años: “Somos amigos de Trump, si quiere; si me va a insultar, no”

Gustavo Petro envió mensaje a Donald Trump con respecto a la relación diplomática entre ambos países - crédito: Colprensa)

En medio de las crecientes tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció detalles sobre su próxima visita oficial a China y abordó la relación con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Durante un evento en el departamento de Boyacá, el mandatario destacó la importancia de diversificar las relaciones internacionales de Colombia y aseguró que, a pesar de las diferencias, mantiene una postura amistosa hacia el republicano.

Según informó Petro el 8 de mayo de 2025, su viaje a China incluirá esfuerzos para abrir nuevos mercados para productos colombianos, como el cacahuate, en regiones tan distantes como Pekín y París. En sus declaraciones, el presidente subrayó que Colombia tiene la capacidad de exportar a diversos destinos globales, incluyendo Miami, a pesar de las tensiones con Trump.

Petro reveló como será la relación con Estados Unidos - crédito Presidencia

“Arauca puede exportarse hasta París y hasta Pekín, que ahora que voy, y se va a llevar un cacahuatero a ver si abre esas lejanas tierras y a Miami, o no. Pues Trump está muy bravo, pero nosotros somos amigos de Trump, si quiere, que nos va a insultar, no”.

En su discurso, el gobernante de los colombianos también destacó la posición estratégica de Colombia en el escenario global, refiriéndose al país como “el corazón del mundo”. Y enfatizó en que Colombia no solo distribuye su energía y recursos a nivel internacional, sino que también recibe influencias de todas las regiones del planeta, incluyendo Europa, África, China y Japón. Este enfoque, según sus palabras, refleja una visión de apertura y conectividad global que busca fortalecer las relaciones comerciales y diplomáticas del país.

“De Europa, si quiere; de África, si quiere; de China, si quiere; del Japón, etcétera, porque esta es una Colombia que es el corazón del mundo. Y el corazón del mundo late aquí, pero se reparte su sangre, su energía y recibe de todo el mundo sin excepción. Colombia es el corazón del mundo”.

El presidente de la República y su homólogo estadounidense han protagonizado varios choques por sus diferencias ideológicas - crédito Depositphotos

Durante su intervención, el presidente de la República aseguró que Estados Unidos fue protagonista en el millonario desfalco a la megaobra de la Ruta del Sol, sector 2, según dijo, en el proceso del proyecto varios políticos del país fueron sobornados para hacer negociaciones ilegales.

“La ruta del Sol, dos ya sabemos que por confesión del dueño de la concesión en Estados Unidos, pues robaron y sobornaron a los grandes políticos de Colombia. Nosotros no sabemos cuáles fueron los grandes políticos y no nos van de la plata”.

Incluso, sostuvo que instituciones como la Fiscalía General de la Nación no han avanzado en el proceso, porque tienen miedo de enfrentarse a las consecuencias que traería revelar quienes fueron los responsables de atentar contra la obra.

Desde que en 2017 se ordenó la terminación del contrato de la Ruta del Sol II, el Estado colombiano ha pagado más de $3,3 billones para recuperar la vía y terminarla - crédito Jesús Avilés/Infobae Colombia

“¿Por qué? Porque ni la Fiscalía, ni el Ministerio de Justicia, ni la ANI, que es víctima en nombre de los colombianos, ha solicitado Estados Unidos las pruebas para que se vuelvan pruebas judiciales en Colombia, porque le tienen miedo a los ladrones”, señaló el primer mandatario.

Y agregó: “Yo pedí que venga, yo sé a qué me expongo porque entonces ahora si Álvaro Leyva va a decir tengo no sé qué. Porque lo que quieren es derribarme; por lo que estoy diciendo, no porque me emborracho, porque me da gastritis”.

El presidente Petro también habló sobre la participación del excanciller Álvaro Leyva en un complot para sacarlo de la Casa de Nariño. El plan en su contra involucra al senador norteamericano Mario Díaz-Balart y el líder de una asociación gremial de Colombia.

“Álvaro Leyva para hacer el complot para buscar el proceso en la Comisión de Acusaciones. ¿Puede el decirnos por qué un jefe gremial está participando en un complot que se llama golpe de Estado al lado del Senador Díaz-Balart”.