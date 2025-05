Alarma en ‘La Casa de los Famosos’: Marcelo Cezán lanzó advertencia sobre matoneo hacia Karina García, un audio se filtró en X

Algunos miembros de su fandom incluso tomaron la iniciativa de contactar al presentador Marcelo Cezán para pedirle que interviniera en la situación - crédito cortesía Canal RCN

Karina García, modelo e influenciadora colombiana, ha sido objeto de una intensa controversia durante su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

La situación ha escalado hasta el punto de generar preocupación por el impacto psicológico que podría tener en la participante, especialmente debido a la avalancha de críticas y comentarios negativos que ha recibido en redes sociales.

Este tema incluso fue abordado por el presentador del programa, Marcelo Cezán, que expresó inquietud por el nivel de hostilidad hacia García y el efecto que esto podría tener en su bienestar.

Desde el inicio del programa, García estuvo involucrada en rumores relacionados con un supuesto triángulo amoroso que incluía al cantante Blessd y su examiga Mariana Zapata. Dentro de la casa, su vida sentimental también generó titulares, ya que se le vinculó con varios compañeros, como Marlon Solórzano, Mateo Varela “Peluche” y Altafulla. Además, su comportamiento ha sido motivo de críticas, puesto que algunos de sus compañeros la han acusado de victimizarse y de mentir en diversas ocasiones. Estas actitudes han provocado enfrentamientos con casi todos los participantes del programa.

Audio de Marcelo Cezán: advertencia por estado mental de Karina

El impacto de estas dinámicas no se ha limitado al ámbito del reality. En redes sociales, Karina García ha sido blanco de una avalancha de comentarios negativos, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores. Algunos miembros de su fandom incluso tomaron la iniciativa de contactar al presentador Marcelo Cezán para pedirle que interviniera en la situación.

En un mensaje enviado a través de Instagram, un seguidor expresó: “Marcelo, deberían de parar el matoneo, estamos dispuestos a hacer una denuncia ante el canal, no es justo todo lo que le dicen a Karina, tantas personas en contra. El daño psicológico que le puede causar, ahora que salga y vea toda la mierda que le dicen”.

En respuesta, Marcelo Cezán compartió un audio en el que manifestó su inquietud por el nivel de hostilidad hacia García. El presentador afirmó: “Es muy fuerte lo que está pasando, de hecho hoy en la reunión que tenemos previa al capítulo voy a plantearlo respetuosamente (...) me comunico con ustedes a través de esta conversación. A estas alturas de la competencia todos sienten y dicen, me puedo ganar esta vaina, estamos entrando en el terreno del todo vale. Me preocupa quién está viendo el programa, hacia quién va dirigido, cuál es el target”.

El audio de Cezán fue publicado en la plataforma X, donde generó un debate entre los usuarios. Algunos cuestionaron por qué no se había defendido de la misma manera a otros participantes, como Norma Nivia, mientras que otros respaldaron la postura del presentador y la preocupación por el impacto emocional en Karina García.

Quién es Karina García

Karina García, nacida en Yolombó, Antioquia, comenzó su carrera como auxiliar de enfermería, pero su vida tomó un giro inesperado cuando quedó embarazada a los 17 años. Este evento la llevó a abandonar sus estudios para dedicarse a sus hijos. Más adelante, incursionó en el modelaje y en la creación de contenido digital, en el que logró acumular más de 2,5 millones de seguidores en Instagram. Su participación en el reality show ha estado marcada por su personalidad polémica y los conflictos tanto dentro como fuera de la casa.

La situación de García pone de manifiesto las tensiones y los desafíos emocionales que enfrentan los participantes de este tipo de programas, especialmente cuando se convierten en el centro de atención de las redes sociales. La combinación de conflictos internos en el reality y la presión externa de los comentarios en línea ha generado un entorno complejo que, según los reportes, podría tener consecuencias significativas para la modelo e influenciadora.