Congresistas celebraron hundimiento del proyecto de transfuguismo político

Durante la noche del martes 6 de mayo, con 55 votos a favor, se hundió el proyecto de ley con el que se buscaba permitir que se pretende que congresistas y otros funcionarios de elección popular pudieran cambiar de partido o colectividad política sin incurrir en doble militancia y ser sancionados hasta con la perdida de sus escaños.

La ponencia de archivo la radicó la senadora Paloma Valencia, que celebró que en la plenaria de la cámara alta hubieran aprobado mayoritariamente y sostuvo que esto afectaba ostensiblemente al Pacto Histórico, el movimiento político que aglutinó partidos y colectividades de izquierda con la que Gustavo Petro llegó a la Presidencia de la República.

“Se hundió el transfuguismo presente una proposición pidiendo que se archivara y obtuvo los 54 votos de manera que ya no hay discusión. El Pacto Histórico queda jodido porque no va poder agrupar a todo el mundo como pretendía dentro de un solo partido brincándose las normas porque la ley es clara: cuando usted tiene más del 15 % de la votación, ya no puede hacer coaliciones con otros partidos”, expresó la congresista del Centro Democrático.

Como era de esperarse, el ponente del proyecto, el senador del Partido Liberal Alejandro Carlos Chacón, señaló su decepción y aseguró que su intención no era la de beneficiar a ningún partido en particular.

“Esto no se presentó para el Pacto Histórico, no sean groseros con aquellos que estamos luchando precisamente porque el Congreso recupere su luz, porque el Congreso no siga arrodillado a los gobiernos de turno”, citaron de sus declaraciones en el periódico El Tiempo.

Insistió en que lo que buscaba con su iniciativa era "defender la política libre", y de esta manera también beneficiar a los electores.

“Hoy dicen que traicionamos a los partidos por pensar, por discernir, por opinar, por no estar de acuerdo con posiciones”, recogieron de sus palabras en el periódico bogotano.

Entre tanto, la senadora del Partido Alianza Verde Angelica Lozano también festejó por la decisión en el Congreso y sostuvo que se mantenía la transparencia en el sistema electoral.

“La democracia gana con el hundimiento del transfuguismo. Urgen partidos con democracia interna y una institucionalidad electoral independiente, entre otros puntos clave. Eso es lo que debe abordar una reforma política seria, no una diseñada para servir a intereses particulares [sic]”, publicó en su cuenta oficial de la red social X.