Jhonny Rivera no tenía pensando pedirle matrimonio a Jenny López en su concierto: cuál era el destino que soñaba

El Movistar Arena se convirtió en el lugar para el compromiso de Jenny López y Jhonny Rivera; sin embargo, fue una decisión inesperada - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

El sábado 3 de mayo de 2025, el cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió a su novia y colega Jenny López con una propuesta de matrimonio en pleno concierto en el Movistar Arena de Bogotá.

Ante más de once mil asistentes, el artista celebraba sus 20 años de carrera cuando, tras interpretar una canción junto a López, se arrodilló en el escenario y le pidió que compartieran el resto de sus vidas juntos.

La joven cantante, visiblemente emocionada, aceptó la propuesta, un momento que fue capturado por los asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El cantante dedicó un emotivo gesto a su novia Jenny López, durante su concierto que celebraba sus 20 años de carrera - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Rivera había estado considerando la idea de comprometerse desde hacía meses. Inicialmente, planeaba hacer la propuesta en un lugar emblemático como la Torre Eiffel en París. Sin embargo, problemas de salud, como una laringitis y una lesión en el pie, lo llevaron a posponer el plan.

“Todo el mundo quiere que yo hable de lo de Jenny. Mira que yo lo había pensado en París. Yo dije: ‘Pero tanta gente que lo ha hecho acá’. Y estaba pensando si en la Torre Eiffel, pero yo iba enfermo. Estaba enfermo de laringitis y, aparte de eso, estaba lesionado de un pie jugando fútbol. Me había lesionado. Entonces yo dije: ‘No, no es, no conviene, no está dado para hacerlo acá’”, explicó a través de su cuenta de Instagram.

Fue durante los preparativos de su concierto en el Movistar Arena, al recibir un ramo de girasoles de parte de López para celebrar el éxito del evento, cuando decidió que ese sería el momento y lugar perfectos para dar el paso: “Yo pensaba dónde. Y cuando justo se vendió el Movistar Arena, ella me dio, cuando cantamos el sold out, me regaló unos girasoles. Ese día se me ocurrió. Ese día voy a proponerle matrimonio”.

El cantante reveló en su cuenta de Instagram que había pensado proponerle matrimonio a Jenny en París, pero las circunstancias no lo permitieron - crédito @emfuror/Instagram

El cantante, conocido por éxitos como El mujeriego y Terminó tu juego, compartió que solo unas pocas personas sabían de sus intenciones. Entre ellas estaban su hermana, su sobrino y su colega Pipe Bueno, a quien le reveló sus planes poco antes del concierto.

“No le había dicho a nadie, me lo estaba guardando para mí. Yo no le había dicho a nadie, solamente le dije a mi sobrino y a mi hermana. Que cómo lo veían y ellos decían: ‘No, pues es una cosa loca, imagínese usted con ese Movistar de testigo, todo el mundo viendo eso, sería un escenario maravilloso, el mejor escenario’. Yo pienso: ‘No puede haber otro mejor escenario que este’. Mi celebración, mis 20 años, sold out, o sea, este es el sitio. Ahí está toda la familia de ella, está mi familia. Entonces, yo dije: ‘Este es el sitio, es el momento ideal’. Y sí, compré el anillo y tomé la decisión, le conté pues a Pipe Bueno que tenía esa idea (...) y al productor también le conté”, añadió.

Rivera también confesó que había considerado una idea más elaborada, que incluía la participación del cantante Silvestre Dangond interpretando el tema Cásate conmigo desde el escenario. Aunque esta idea no se concretó, el artista expresó su satisfacción con cómo se desarrolló el emotivo momento: “Yo tenía una idea más loca. Yo quería que Silvestre Dangond entrara cantando Cásate conmigo. Bueno, quería llevarlo más allá, pero bueno, yo creo que como salió estuvo bien (...) Pero bueno, si querían que hablara de eso, pues ahí les conté más o menos cómo fue que se me ocurrió esta idea tan loca de proponer matrimonio allá”.

La joven expresó su felicidad y la sorpresa que su prometido le dio - crédito Jenny López / Instagram

Jenny López también compartió su perspectiva sobre el compromiso a través de sus redes sociales. La cantante explicó que no entendía lo que estaba sucediendo, ya que el gesto de Jhonny no estaba planeado dentro del itinerario del espectáculo. A pesar de la sorpresa, López expresó su felicidad y agradecimiento por el apoyo del público presente en el evento.

“El momento más especial e inesperado para mí fue la pedida de mano después de cantar Culpables. Él se quedó hablando y yo no entendía, porque así no estaba en el show. Se suponía que el show era: Culpables, nos dábamos un beso, nos despedíamos y ya ahí entraban los violines y entraba Así no te amará jamás, que fue la canción que canté, pero él se quedó hablando y yo no entendía. Cuando él dijo: ‘yo creo que este es el momento’, yo me quedé así como Ahhh! Dios mío! Un momento, que si yo trato de describir lo que sentí, no puedo describirlo”, expresó la artista.

El concierto en el Movistar Arena es un logró en la carrera de Jhonny Rivera, que logró un lleno total en uno de los escenarios más importantes de la capital colombiana. Más de 13.000 personas asistieron al evento, donde el cantante estuvo acompañado por artistas como Pipe Bueno, Andy Rivera, El Charrito Negro y, por supuesto, Jenny López. Este espectáculo no solo celebró dos décadas de trayectoria musical, también se convirtió en un momento inolvidable para la pareja.

La propuesta sorpresa ocurrió durante la celebración de los 20 años de carrera del cantante - crédito @jhonnyrivera/Instagram

La relación entre Jhonny Rivera y Jenny López se hizo pública en 2023, cuando ambos confirmaron su romance en el programa La Red de Caracol Televisión. López, que comenzó como corista en la agrupación de Rivera, describió su relación como algo que surgió de manera natural. A pesar de la diferencia de edad de 30 años entre ambos, la pareja ha enfrentado las críticas con determinación, priorizando su felicidad y su amor mutuo.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Jhonny Rivera expresó su gratitud hacia López y reafirmó su compromiso con ella. “La felicidad no es negociable y hasta que Dios nos lo permita vamos a disfrutar del amor que nos tenemos. Gracias amorcito por tu apoyo, por ser tan incondicional y por todo lo que me has demostrado. Vamos a ser Culpables de amarnos Jenny López Te amo ❤️”, escribió el cantante pereirano.