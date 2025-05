Expresidente del Senado criticó a Petro por llamar a Leyva “decrépito”: “Siempre sale a descalificar a quien lo pone en evidencia”

Durante un evento con jóvenes del Sena, Petro calificó las denuncias de Leyva como un “complot" - crédito @infopresidencia/X

En medio de una creciente tensión política originada por una segunda carta enviada por Álvaro Leyva Durán, exministro de Relaciones Exteriores, al presidente Gustavo Petro, las declaraciones del jefe de Estado provocaron una nueva ola de reacciones desde distintos sectores del país. El más reciente pronunciamiento provino de Ernesto Macías Tovar, expresidente del Senado, que rechazó enérgicamente las palabras del mandatario nacional al considerar que sus comentarios constituyen una descalificación personal sin argumentos de fondo.

La controversia se originó a raíz de una segunda misiva escrita por Leyva, en la que reitera sus cuestionamientos sobre el comportamiento del presidente Petro, incluyendo aspectos relacionados con su actitud en encuentros diplomáticos internacionales.

Según lo revelado por el exfuncionario, en dos ocasiones Petro habría evitado comunicarse con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, al no atender llamadas previamente pactadas. Asimismo, Leyva afirmó que durante la visita oficial a China, el mandatario colombiano se rehusó a conversar con su homólogo Xi Jinping debido a que no se le permitió abordar públicamente el tema del metro de Bogotá.

Álvaro Leyva acusa al presidente Petro de ignorar compromisos diplomáticos su homologo en China, Xi Jinping- crédito Presidencia de la República de Colombia

De acuerdo con la carta, Petro no respondió: “La llamada se efectuó. Usted, presidente, no pasó al teléfono (…) La nueva llamada fue igualmente desatendida”. Para el excanciller, estos hechos habrían generado incomodidad diplomática que Colombia no puede permitirse.

En respuesta a esta comunicación, el presidente Gustavo Petro reaccionó de forma vehemente durante un evento en la plaza de Armas de la Casa de Nariño, donde se dirigía a un grupo de aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que estaban allí en apoyo a la consulta popular del Gobierno nacional.

El mandatario se refirió directamente a la carta de Leyva, desestimando sus señalamientos y acusándolo de actuar por resentimiento personal: “Es un segundo ataque que va a matar, no es un chisme por ahí de un viejo loco con rabia porque dice que quería hablar conmigo y yo nunca supe que quería hablar conmigo”.

El presidente Petro denunció una supuesta campaña de censura impulsada por el excanciller Álvaro Leyva - crédito César Carrión/Presidencia

Más adelante, el presidente profundizó en su posición, al asegurar que los comentarios del excanciller no corresponden a un simple desacuerdo político, sino a una supuesta conspiración de carácter internacional.

“No son locuras de un viejo loco, decrépito, que está sacando la herida de que no pudo seguir siendo canciller, o su hijo. Lo que ha salido hoy no es chisme, es un complot y es un complot internacional“, rescató el jefe de Estado, al tiempo que mencionó la presunta participación de un senador estadounidense en lo que calificó como un intento por removerlo del poder.

Frente a este pronunciamiento, Ernesto Macías Tovar, que ocupó la presidencia del Senado durante el periodo legislativo 2018-2019, no tardó en expresar su rechazo a las palabras de Petro.

La carta de Álvaro Leyva generó una respuesta presidencial que fue duramente criticada por el exsenador Ernesto Macías - crédito Sergio Acero/Colprensa - Andrea Puentes/Presidencia

A través de su cuenta oficial en la red social X, el excongresista aseguró que el presidente evita responder a las denuncias concretas, recurriendo en su lugar a la descalificación personal de quienes lo contradicen.

“Siempre sale a descalificar a quien lo pone en evidencia o al que lo contradice, pero no desmiente las graves denuncias, como, en este caso, las del ‘viejo loco y decrépito’ que fue su Canciller y hombre de confianza. No es ‘un complot’. Es algo demasiado delicado para el país” (sic), señaló Macías.

Ernesto Macías cuestionó duramente al presidente Petro por su reacción ante las acusaciones de Álvaro Leyva - crédito @ernestomaciast/X

Las declaraciones de Macías reflejaron una preocupación por el tono y el contenido del discurso presidencial, especialmente cuando se trata de desacuerdos con antiguos miembros de su propio gabinete.

A lo largo de la misiva, Leyva hace hincapié en que todas las situaciones que él mencionó no solo afectan la dignidad del cargo presidencial, sino la percepción que tienen otros gobiernos sobre el liderazgo colombiano, por lo que para muchos, como Macías, la respuesta del presidente no fue la del líder de una nación.