Aida Victoria Merlano se destapó y aseguró que prefiere que Yina Calderón siga en ‘La casa de los famosos’: “La paz que yo he tenido con esa bestia allá encerrada”

La influenciadora barranquillera expresó su deseo de que Yina Calderón permaneciera en el ‘reality’, destacando la tranquilidad que le ha brindado su participación - crédito @yinacalderontv y @aidavictoriam/Instagram

La influencer y empresaria barranquillera Aida Victoria Merlano generó revuelo en redes sociales tras sus recientes declaraciones sobre su enemistad con Yina Calderón, participante de La casa de los famosos Colombia.

Merlano compartió en sus redes sociales una conversación con una seguidora, quien le afirmaba que había que votar por Yina para que saliera del reality: “Ahora a votar para que la fasti de Yina salga jajajaja ups”.

Sin embargo, la barranquillera expresó su deseo de que Calderón permanezca en el reality, argumentando que su participación le ha brindado tranquilidad.

Aida Victoria Merlano criticó a Yina Calderón y pidió que permanezca en el ‘reality’, calificándola de "bestia" - crédito @famososhastalaz/Instagram

“No mi reina, déjala adentro. ¿Tú sabes la paz que yo he tenido con esa bestia allá encerrada? No me van a arruinar mis vacaciones”, escribió la influencer.

La relación entre ambas creadoras de contenido ha sido objeto de controversia desde hace tiempo. La amistad entre Merlano y Calderón se rompió debido a una serie de incidentes personales.

Uno de los más destacados ocurrió cuando Calderón, según Merlano, reveló públicamente su embarazo sin su consentimiento, en un momento en el que la influencer aún no estaba lista para compartir la noticia.

La barranquillera explicó que su relación con Yina Calderón se rompió después de que esta última revelara su embarazo sin su consentimiento - crédito @aidavictoriam/ Instagram

La barranquillera explicó que esta situación fue especialmente delicada, ya que atravesaba un embarazo de alto riesgo y estaba rezando para que su bebé lograra aferrarse.

“No sé cómo se enteró. Tiene páginas de chismes. Un día salió diciendo: ‘Ay, amor, ya no me voy a pelear más con Aida porque no peleo con mujeres embarazadas’. Yo no tenía ni ocho semanas, estaba en riesgo de aborto. Él y yo estábamos rezando para que el bebé se aferrara, y esta mujer salió a hablar como si nada”, contó Aida durante una entrevista en El show de la diva Rebeca.

Además de este episodio, la barranquillera indicó que Calderón ha utilizado las redes sociales para lanzar indirectas y divulgar información falsa sobre ella. Según explicó en la misma entrevista, decidió no responder públicamente a estas provocaciones para evitar un enfrentamiento que pudiera afectarla emocionalmente durante su embarazo: “Sabía que me iba a molestar, que yo iba a querer responder, pero preferí quedarme callada”.

Aida Victoria Merlano explicó que otro de los motivos de su alejamiento de Yina Calderón fue el comportamiento de esta cuando consumía bebidas alcohólicas - crédito cortesía Canal RCN

La barranquillera también destacó que otro de los motivos de la ruptura de su amistad fueron las reacciones que tenía Yina cuando tomaba bebidas alcohólicas, y por eso tomó la decisión de alejarse del todo de Calderón: “Nosotras dejamos de hablar. Ella se emborracha y se pone loca, y decidí tomar distancia”.

La empresaria de fajas Yina Calderón continúa siendo una figura polémica dentro de La casa de los famosos Colombia. En la última jornada de eliminación, celebrada el domingo 4 de mayo, Calderón obtuvo el 12,86% de los votos, quedando entre los últimos lugares. Sin embargo, logró mantenerse en competencia, mientras que Norma Nivia fue eliminada con el 12,42% de los votos.

A lo largo del tiempo, Aida Victoria Merlano y Yina Calderón han intercambiado críticas públicas, relacionadas tanto con sus relaciones sentimentales como con su comportamiento en redes sociales - crédito @alanramirez/Instagram

La enemistad entre Merlano y Calderón no es nueva. Las diferencias entre ambas han sido recurrentes y van desde comentarios sobre relaciones sentimentales hasta críticas mutuas en redes sociales.

Yina, por ejemplo, llegó a insinuar que Merlano regresó con una expareja por interés, mientras que Aida la acusó de falta de lealtad. Además, Calderón expresó su apoyo a Merlano cuando esta fue condenada por su implicación en la fuga de su madre, calificando el fallo como injusto.

En la reciente entrevista de Aida Merlano en El show de la diva Rebeca también habló otros temas personales, como su maternidad y su relación con su pareja Juan David Tejada. La influenciadora se mostró auténtica y directa, generando tanto risas como reflexiones entre el público. Sin embargo, fue su relato sobre la ruptura de su amistad con Yina Calderón lo que más llamó la atención, recordando una polémica que ha mantenido a ambas creadoras de contenido en el ojo público.